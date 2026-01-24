Video: un hombre fue golpeado por un desconocido mientras caminaba con su hija en andas

Un hombre fue violentamente golpeado por un desconocido que lo cruzó en la calle mientras caminaba con su familia, en la provincia de Santa Fe. En el momento que recibió el puñetazo, llevaba a su hija en sus hombros, y después quedó inconsciente en el suelo. El atacante es una persona con problemas de salud mental.
El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado en la localidad santafesina de Avellaneda, ubicada en el departamento de General Obligado, en el noreste de la provincia. La víctima fue identificada como Matías Paczkowski, quien recibió el brutal ataque cuando caminaba junto a su familia en dirección a su auto, después de un paseo nocturno con su pareja e hija.
Según contó Paczkowski en diálogo con el medio local ReconquistaHOY, él había salido de un evento y, mientras caminaba cerca de la intersección de las calles 9 y 14, un hombre que se cruzó le pegó un puñetazo en el rostro. Por el golpe, cayó desplomado al piso junto a su hija, a quien llevaba sobre los hombros.
A partir de las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad, se puede observar cómo el agresor caminaba con el torso desnudo y descalzo en dirección a la familia, que lo identificó como "Máscara", "una persona enferma y con problemas psiquiátricos que siempre anda suelta pidiendo", según contó Paczkowski.
Justo en el instante en que "Máscara" pasó junto a Paczkowski, le dio un puñetazo en la cara y salió corriendo. El padre se desplomó y se golpeó la cabeza. La niña también se lastimó al caer.
A pesar del brutal ataque, el hombre aseguró que no denunciará al agresor porque es consciente de que se trata de una persona con problemas de salud mental. De todos modos, le solicitó a las autoridades municipales que se hagan cargo de él para que no vuelvan a suceder incidentes de este tipo. También exigió que le brinden asistencia profesional porque es "un peligro" para la comunidad de Avellaneda.