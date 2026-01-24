Video: un hombre fue golpeado por un desconocido mientras caminaba con su hija en andas El hecho ocurrió en la localidad de Avellaneda, ubicada al noreste de Santa Fe. La víctima aseguró que no va a realizar la denuncia porque el agresor es una persona con problemas de salud mental y conocido en el barrio. Por + Seguir en







El agresor es conocido en el barrio y vive en situación de calle.

Un hombre fue violentamente golpeado por un desconocido que lo cruzó en la calle mientras caminaba con su familia, en la provincia de Santa Fe. En el momento que recibió el puñetazo, llevaba a su hija en sus hombros, y después quedó inconsciente en el suelo. El atacante es una persona con problemas de salud mental.

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado en la localidad santafesina de Avellaneda, ubicada en el departamento de General Obligado, en el noreste de la provincia. La víctima fue identificada como Matías Paczkowski, quien recibió el brutal ataque cuando caminaba junto a su familia en dirección a su auto, después de un paseo nocturno con su pareja e hija.

Según contó Paczkowski en diálogo con el medio local ReconquistaHOY, él había salido de un evento y, mientras caminaba cerca de la intersección de las calles 9 y 14, un hombre que se cruzó le pegó un puñetazo en el rostro. Por el golpe, cayó desplomado al piso junto a su hija, a quien llevaba sobre los hombros.

Embed Avellaneda: preocupación por la salud mental de un joven que agredió a una familia. Ya había realizado otros hechos pic.twitter.com/ba4vYkxP5o — Victor Hugo Prandina (@vprandina) January 24, 2026 A partir de las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad, se puede observar cómo el agresor caminaba con el torso desnudo y descalzo en dirección a la familia, que lo identificó como "Máscara", "una persona enferma y con problemas psiquiátricos que siempre anda suelta pidiendo", según contó Paczkowski.

Justo en el instante en que "Máscara" pasó junto a Paczkowski, le dio un puñetazo en la cara y salió corriendo. El padre se desplomó y se golpeó la cabeza. La niña también se lastimó al caer.