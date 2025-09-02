AFA anunció shows musicales en la previa de Argentina-Venezuela, el último partido de local de Lionel Messi con la Selección

El equipo de Lionel Scaloni jugará este jueves desde las 20:30, en lo que será la última presentación de la Albiceleste en suelo argentino previo al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En la previa del partido ante Venezuela habrá tres shows a cargo de La Banda de Carlitos, Q´Lokura y Uriel Lozano.

Argentina jugará su último partido como local este jueves frente a Venezuela en el marco de la 17° fecha de Eliminatorias previa al Mundial 2026. Y ante la confirmación que también será la última presentación de Lionel Messi con la camiseta argentina en esta instancia, la AFA anunció una despedida a lo grande.

En la previa del encuentro, que comenzará a las 20:30, la entidad máxima del fútbol argentino informó una serie de shows para animar a los hinchas que lleguen al Monumental a la espera del encuentro.

Según se detalló, habrá tres shows para todos los espectadores que concurran al estadio: las presentaciones de La Banda de Carlitos, Q´ Lokura y Uriel Lozano. En esa línea piden a los fanáticos que lleguen con tiempo de anticipación para poder disfrutar de los espectáculos.

“Se le recomienda al público que disponga de sus localidades ingresar con tiempo y llegar al menos dos horas antes al Monumental para poder disfrutar toda la previa que se llevará a cabo en Núñez”, informaron en el comunicado a través de sus redes sociales.

Además de ser el último partido de la Albiceleste en suelo argentino de cara al Mundial, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, este encuentro contra la Vinotinto también marcará el último partido de Messi con la camiseta celeste y blanca en esta instancia.

“Sí, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos”, lanzó Leo sin pelos en la lengua hace unos días en su regreso a Inter Miami y agregó: “Será un partido muy especial, por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos lo que puedan. Lo vamos a vivir de esa manera, después no sé qué pasará”.

Cuándo volverá a jugar la Selección argentina

Tras el choque ante Venezuela en el Monumental, la Selección argentina volverá a jugar el próximo martes 9 frente a Ecuador en condición de visitante desde las 20, en el Estadio Monumental Banco Pichincha, en Guayaquil.

Este encuentro, será el último de la Albiceleste en las Eliminatorias de cara al Mundial del próximo año donde ya está clasificada y además, es la defensora del título tras la conquista en Qatar 2022, el primero y única Copa Mundial que tiene Lionel Messi con la Selección.

De igual modo, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) confirmó que equipo comandado por Lionel Scaloni disputará partidos amistosos en las fechas FIFA de octubre y noviembre para cerrar con todo el 2025.

Si bien no se informaron los rivales, la primera serie de encuentros se desarrollará en Estados Unidos entre el 6 y el 14 de octubre, aunque no se definieron ni los rivales ni las ciudades donde se jugarán. Mientras que, la segunda será entre el 10 y 18 de noviembre en Luanda, Angola, y Kerala, en India, también con rivales a designar.