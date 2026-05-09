Video: así fue el brutal accidente de Marc Márquez, que salió despedido de su moto y terminó en fractura

El heptacampeón del mundo de Moto GP sufrió una terrible caída en su Ducati, mientras disputaba la carrera Sprint del Gran Premio de Francia. Deberá ser operado y se perderá varias fechas del circuito.

El piloto español Marc Márquez sufrió una fractura en el quinto metatarsiano de su pie derecho tras salir despedido de su moto en un brutal accidente que conmocionó al mundo del motociclismo durante el Sprint del Gran Premio de Francia de MotoGP, disputado en Le Mans: "Hay un tornillo que me hace fallar", confesó.

El accidente, más conocido como higside, ocurrió cuando el siete veces campeón del mundo circulaba en séptima posición y entraba en la curva 14, al final de la penúltima vuelta. La caída generó un fuerte impacto en su pie derecho , aunque logró retirarse por sus propios medios. La moto, por su parte, dio más de cinco giros y quedó destrozada.

De acuerdo con el parte médico proporcionado por Ducati, una radiografía confirmó la lesión en el quinto metatarsiano del piloto español , quien debió ser retirado de la pista. Por este motivo, fue declarado oficialmente “no apto” para competir en la carrera principal del domingo en Francia.

Tras la caída, Márquez reveló una alarmante situación física que venía arrastrando en secreto: “Ese tornillo me hace fallar”. Según explicó, un tornillo de una antigua lesión en el hombro derecho se desplazó y comenzó a tocar el nervio radial, lo que le provocaba inconsistencia y caídas inesperadas durante la temporada. Aprovechando la fractura en el pie, el piloto decidió realizar una doble intervención quirúrgica para solucionar también el problema del hombro y así "intentar seguir construyendo su futuro" en la máxima categoría del motociclismo.

La gravedad de la situación obligó al piloto a viajar de urgencia a Madrid para someterse a una cirugía. Esta lesión no solo le impedirá correr en Le Mans, sino que también lo dejará fuera del Gran Premio de Cataluña en Montmeló, su carrera de casa. Con este resultado, Márquez queda a 51 puntos del líder del campeonato, Marco Bezzecchi, y perderá la oportunidad de sumar los próximos 62 puntos en juego, lo que complica seriamente sus aspiraciones al título.

Embed ¡Ánimo Marc!



Marc Márquez tenia una operación, secreta hasta ahora, prevista para después del GP de Catalunya y no quería arriesgar en Le Mans



Una caída le ha dejado fuera tras romperse el quinto metatarsiano del pie derechopic.twitter.com/taOhXsS6Cs — Diario SPORT (@sport) May 9, 2026

Mirá la increíble caída de Marc Márquez en Le Mans