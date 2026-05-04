4 de mayo de 2026 Inicio
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¿Boca, River o el exterior? Sebastián Villa no duda y definió sobre su futuro

El futbolista colombiano resuelve dónde jugará mientras Independiente Rivadavia lidera la Tabla Anual de la Liga y compita en la Copa Libertadores.

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Sebastián Villa define su futuro.

Sebastián Villa define su futuro.

La Nación

El futuro del futbolista colombiano Sebastián Villa dejó de ser una incógnita en las últimas horas y comenzó a definirse con mayor claridad. Tras semanas de versiones que lo vinculaban con Boca y River, el delantero de Independiente Rivadavia de Mendoza que supo vestir la camiseta de su selección fijó una postura concreta.

Todo lo que debe ocurrir para que la máxima rivalidad del fútbol argentino se juegue en los playoffs.
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A los 29 años, la estrella del equipo mendocino, que actualmente es líder de la tabla anual (que entregará un título a fin de año), busca relanzar su trayectoria. En ese sentido, su entorno dejó trascender que evaluará seriamente cualquier propuesta de jerarquía.

Dónde quiere jugar Sebastián Villa después de Independiente Rivadavia

Pese a los rumores, el regreso a Boca no forma parte del escenario actual. Desde la dirigencia del club de La Ribera consideran cerrada esa etapa, marcada por conflictos legales y diferencias tras su salida, por lo que no existen negociaciones en curso ni intención de reabrir ese vínculo en el corto plazo.

El otro foco de especulación fue River . Incluso el propio futbolista había manifestado tiempo atrás su predisposición a sumarse al equipo de Marcelo Gallardo, pero en las últimas horas trascendió que la dirigencia “millonaria” descartó avanzar en su contratación tras evaluar aspectos deportivos y extrafutbolísticos que generaron resistencia interna.

Mientras tanto, en Independiente Rivadavia reconocen que la salida del jugador es una posibilidad concreta en el corto plazo, aunque no descartan retenerlo hasta fin de año si no aparece una oferta que satisfaga a todas las partes. Su buen presente futbolístico en Mendoza lo mantiene como una pieza clave, aunque su pase podría concretarse por una cifra menor a la que se especulaba meses atrás.

En paralelo, un factor personal suma un matiz importante a la decisión: Villa será padre en los próximos días en Mendoza, una situación que podría influir en su continuidad momentánea en el club mientras define su próximo destino.

Sebastián Villa y el sondeo de River Plate

La prioridad de Sebastián Villa es continuar su carrera en el exterior tras su etapa en Independiente Rivadavia, con el objetivo de dar un salto a una liga más competitiva en lo deportivo y económico, en un contexto donde ya cuenta con sondeos concretos desde Flamengo y Santos, además de interés desde Arabia Saudita.

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