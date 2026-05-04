¿Boca, River o el exterior? Sebastián Villa no duda y definió sobre su futuro El futbolista colombiano resuelve dónde jugará mientras Independiente Rivadavia lidera la Tabla Anual de la Liga y compita en la Copa Libertadores. Por + Seguir en







Sebastián Villa define su futuro. La Nación

El futuro del futbolista colombiano Sebastián Villa dejó de ser una incógnita en las últimas horas y comenzó a definirse con mayor claridad. Tras semanas de versiones que lo vinculaban con Boca y River, el delantero de Independiente Rivadavia de Mendoza que supo vestir la camiseta de su selección fijó una postura concreta.

A los 29 años, la estrella del equipo mendocino, que actualmente es líder de la tabla anual (que entregará un título a fin de año), busca relanzar su trayectoria. En ese sentido, su entorno dejó trascender que evaluará seriamente cualquier propuesta de jerarquía.

Dónde quiere jugar Sebastián Villa después de Independiente Rivadavia Pese a los rumores, el regreso a Boca no forma parte del escenario actual. Desde la dirigencia del club de La Ribera consideran cerrada esa etapa, marcada por conflictos legales y diferencias tras su salida, por lo que no existen negociaciones en curso ni intención de reabrir ese vínculo en el corto plazo.

El otro foco de especulación fue River . Incluso el propio futbolista había manifestado tiempo atrás su predisposición a sumarse al equipo de Marcelo Gallardo, pero en las últimas horas trascendió que la dirigencia “millonaria” descartó avanzar en su contratación tras evaluar aspectos deportivos y extrafutbolísticos que generaron resistencia interna.

Mientras tanto, en Independiente Rivadavia reconocen que la salida del jugador es una posibilidad concreta en el corto plazo, aunque no descartan retenerlo hasta fin de año si no aparece una oferta que satisfaga a todas las partes. Su buen presente futbolístico en Mendoza lo mantiene como una pieza clave, aunque su pase podría concretarse por una cifra menor a la que se especulaba meses atrás.