La historia de Kendry Páez, la joya ecuatoriana con la que River rompió el mercado de pases

El mediocampista de 18 años es considerado una de las grandes promesas del fútbol sudamericano. Ya tiene experiencia en Europa y en su Selección.

Kendry Páez llega a River cedido desde el Chelsea.

  • El ecuatoriano Kendry Páez fue anunciado como nuevo refuerzo de River.
  • El mediocampista de 18 años llega cedido desde el Chelsea.
  • El préstamo es por 18 meses, sin cargo y sin opción de compra.
  • Busca ganar continuidad y rendimiento antes del Mundial 2026.

Sobre el final de la ventana de verano, River rompió el mercado de pases al anunciar la llegada del ecuatoriano Kendry Páez. El inesperado refuerzo fue confirmado por el propio entrenador, Marcelo Gallardo: "Hablé con el jugador y está contento de venir", afirmó en conferencia de prensa.

El mediocampista de 18 años llegó a Argentina este viernes para completar todos los trámites y sumarse oficialmente al plantel. El Chelsea, dueño de su pase, lo cedió por un año y medio (con chances de repesca cada seis meses), sin cargo y sin opción de compra.

"Es bueno que tenga ese período de adaptación. Es un joven talento, lo veníamos observando. Emigró rápido a Chelsea, no venía teniendo continuidad e hicimos un intento en junio. No se pudo y mantuvimos contacto. Chelsea pensó en nosotros, por eso nos cede un jugador sin cargo", explicó Gallardo.

Kendry Páez

La historia de Kendry Páez

Con solo 18 años, Kendry Páez es considerado una de las grandes promesas del fútbol sudamericano. Debutó en Primera a los 15, en febrero de 2023, con la camiseta de Independiente del Valle. En ese mismo partido anotó su primer gol para la victoria 3-1 ante Mushuc Runa.

Al mes siguiente, jugó el Sudamericano Sub 17 con la Selección de Ecuador y se convirtió en una de las figuras del torneo. Esa instancia le sirvió como vidriera y varios clubes europeos se interesaron en él. Finalmente, en junio, Chelsea pagó 22 millones de dólares para incorporarlo dos años después, en 2025.

Mientras permaneció en Independiente del Valle, también jugó el Mundial Sub 20 y se convirtió en el jugador más joven en convertir un gol, con 16 años y 22 días. Enseguida llegó su debut en la mayor. A mediados de 2025 se sumó al Chelsea para jugar el Mundial de Clubes, pero no tuvo minutos en cancha.

El entrenador Enzo Maresca consideró que lo mejor era que sumara experiencia en Europa, así que el club lo cedió al Racing de Estrasburgo. Sin embargo, no tuvo continuidad en Francia, donde jugó apenas 21 partidos y anotó un gol, por lo que decidió aceptar la oferta de River pensando en el Mundial 2026.

