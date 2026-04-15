A qué hora juega River vs. Carabobo de Venezuela, por Copa Sudamericana: formaciones y cómo verlo en vivo El Millonario, que debutó en el torneo internacional con un empate ante Blooming, buscará quedarse con los tres puntos en la presentación ante su gente. Pensando en el Superclásico, Eduardo “Chacho” Coudet haría una importante variedad de cambios en el 11 inicial. Por + Seguir en







River jugará frente a Carabobo en el Monumental desde las 21:30 NA/Claudio Fanchi

River jugará frente a Carabobo de Venezuela en el Monumental por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana, en búsqueda de su primera victoria en el certamen.

El Millonario viene de un pobre empate en el debut como visitante ante Blooming de Bolivia por 1 a 1, y pensando en el Superclásico el próximo domingo en el Torneo Apertura, Eduardo “Chacho” Coudet realizará varios cambios para el 11 inicial.

En el torneo local, los de Núñez viene con un buen andar, ya que, cosechó cinco victorias al hilo lo que le permitió para ubicarse segundos en la Zona B con 26 puntos, solo por debajo de Independiente Rivadavia de Mendoza.

De cara a este encuentro, una de las incógnitas está en la última línea donde debe definir quién acompañará a Lautaro Rivero en la zaga central: Germán Pezzella o Tobías Ramírez. Los laterales sería Fabricio Bustos y Matías Viña. En la mitad de la cancha, Fausto Vera sería la única fija, por lo que Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño y Juan Cruz Meza podrían salir desde el arranque ante los venezolanos.

Además, en la delantera Ian Subiabre no tiene asegurada la presencia y podría cederle el lugar al ecuatoriano Kendry Páez, junto al juvenil Joaquín Freitas.