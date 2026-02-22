22 de febrero de 2026 Inicio
Ataque en el predio de Newell's: lanzaron una bomba molotov al auto de un jugador

Tras la derrota frente a Banfield en el que la Lepra despidió a la dupla Orsi y Gómez, un desconocido ingresó al complejo deportivo donde también aparecieron banderas con leyendas amenazantes.

"Ganen o balas"

“Ganen o balas”, la amenaza que se leían en la bandera que dejaron en el predio de Bella Vista

La crisis de Newell’s se agravó tras la derrota ante Banfield: la Lepra no solo se quedó sin director técnico, sino que en las últimas horas el predio sufrió un feroz ataque con una bomba molotov y mensajes amenazantes.

Nicolò Tresoldi, delantero con vínculo argentino, sigue creciendo en Europa.
El italiano que jugó para Alemania pero que dejó abierta la puerta a la Selección argentina

Alrededor de las 00.50 de este domingo, un hombre logró vulnerar la seguridad del complejo Bella Vista y, de acuerdo a fuentes policiales, el sospechoso se dirigió hacia la zona del hotel donde concentra el equipo y arrojó el artefacto casero contra el vehículo de uno de los jugadores del plantel.

La bomba prendida impactó en el techo del auto de Facundo Samuel Guch, de igual modo, el fuego no logró propagarse y solo provocó daños menores en la carrocería del vehículo antes de ser extinguido. El atacante logró darse a la fuga inmediatamente después de concretar el hecho y aún no fue identificado.

Por su parte, también se informó que en el complejo deportivo también aparecieron banderas de unos 10 metros de largo sobre las rejas que dan a la Avenida Gollán con una leyenda amenazante: “Ganen o balas”. La misma quedó en manos de la PDI para la investigación e intentar rastrear huellas o pistas que permitan identificar a los autores.

La policía de Rosario inició las tareas investigativas y puso el foco en las cámaras de seguridad del predio y de la zona perimetral.

Predio Bella Vista, Newell's

Cuándo vuelve a jugar Newell’s en el Torneo Apertura

Dando vuelta la página para dejar atrás el mal inicio en el Torneo Apertura, Newell’s jugará por la 7° fecha el próximo miércoles 25 en condición de local frente a Estudiantes La Plata.

Tras dicho choque, la parada no será fácil ya que, en la octava jornada del torneo local, la Lepra deberá disputar nada más ni nada menos que el clásico rosarino: recibirá en el estadio Marcelo Bielsa a Rosario Central el domingo 1 de marzo desde las 17.

Tras la clasificación en la Copa Argentina, River busca su segundo triunfo consecutivo ante Vélez

