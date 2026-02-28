Independiente le ganó 2 a 0 a Central Córdoba sobre el final y quebró la racha negativa El Rojo venció 2 a 0 al Ferroviario en Avellaneda por el Torneo Apertura y cortó una seguidilla de tres encuentros sin festejos. Gabriel Ávalos y Iván Marcone convirtieron los tantos del equipo local en un cierre cargado de suspenso y efectividad. Por + Seguir en







Marcone puso el 2 a 0 definitivo a favor de Independiente sobre Central Córdoba. Foto Juano Tesone - Olé

Independiente derrotó 2 a 0 a Central Córdoba este sábado en el Estadio Libertadores de América por el certamen doméstico. El conjunto de Avellaneda dominó el desarrollo del juego pero recién pudo concretar la ventaja en los últimos minutos del cotejo. Gabriel Ávalos abrió la cuenta de cabeza e Iván Marcone selló el resultado definitivo.

El delantero paraguayo resultó la figura determinante para destrabar un trámite que parecía destinado al empate sin goles. Con un salto acrobático tras un centro preciso, el atacante venció la resistencia del arquero Aguerre y desató el festejo de la hinchada. El goleador suma cuatro anotaciones y dos asistencias en el campeonato.

Minutos después, desde un tiro libre en el borde del área, Malcorra la jugó hacia atrás y Marcone conectó. El jugador del Rojo la colocó al lado del palo, sin chances para el arquero rival. Con el resultado más holgado y con pocos segundos para que terminara el partido, el equipo de Avellaneda comenzó a festejar el ansiado triunfo.

El equipo dirigido por Quinteros mostró una versión superior respecto a la igualdad reciente frente a Gimnasia de Mendoza. Durante la primera etapa, el palo y el travesaño impidieron las celebraciones de Abaldo y Malcorra respectivamente. La persistencia ofensiva permitió demoler el bloque defensivo santiagueño luego de varios intentos frustrados.

La victoria representó un alivio vital para las aspiraciones del Rojo de clasificar entre los mejores ocho de la Zona A. Con un Marcone equilibrado y un Zabala incisivo, el local manejó el ritmo y el volumen de creación. Sin embargo, el cuerpo técnico deberá trabajar en los desacoples defensivos exhibidos durante los contragolpes visitantes.

Reviví el triunfo agónico de Independiente sobre Central Córdoba Embed - ÁVALOS Y MARCONE MARCARON PARA LA ALEGRÍA TOTAL DEL ROJO | Independiente 2-0 C. Córdoba | RESUMEN