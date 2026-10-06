A qué hora juega la Selección argentina vs. Benín, en la despedida de Messi: formaciones y cómo verlo en vivo

El capitán jugará su último encuentro con la Albiceleste frente a Benín en el estadio Monumental. Tras 21 años, la Pulga cierra su ciclo, que incluyó la consagración en el Mundial de Qatar 2022 y el bicampeonato en la Copa América en 2021 y 2024.

La Selección argentina jugará este martes un partido amistoso frente a Benín , pero no será un enfrentamiento más, sino que será uno especial para todo el mundo: marcará la despedida de Lionel Messi con la camiseta Albiceleste a estadio lleno.

Durante su paso por el combinado nacional, el capitán dejará un legado más que enorme después de 21 años , donde ganó los Juegos Olímpicos 2008, la Copa América en 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022. Anotó 122 goles -máximo goleador- y entregó 66 asistencias en 207 partidos.

El equipo argentino viene de ganar sus dos amistosos en la Fecha FIFA: primero goleó 4-0 a Bolivia en Córdoba con tantos de Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero y José López, y el sábado aplastó 7-0 a Burkina Faso con goles de Martínez, Moumouni Diallo -E/C-, Gianluca Prestianni, Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone.

En cuanto a la formación, Lionel Scaloni optaría por poner un equipo titular con la mayoría de los futbolistas que estuvieron durante los dos procesos mundialistas, siendo varios campeones y subcampeones del mundo. El arco será de Emiliano Martínez, mientras que la zaga central la formarán Cristian Romero y Lisandro Martínez .

En el lateral izquierdo , hay una duda entre Nicolás Tagliafico , quien logra recuperarse de la molestia que no le permitió jugar los dos primeros amistosos, o si Facundo Medina ocupa ese puesto al igual que lo hizo contra Burkina Faso. En cuanto al l ateral derecho, Agustín Giay jugará desde el arranque.

Ya en lo que respecta a mitad de cancha hacia adelante, será el mismo equipo que salió campeón en Qatar 2022 y jugó la Copa del Mundo 2026, con Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Por su parte, el conjunto africano viene de disputar el arranque de la clasificación para la Copa Africana de Naciones de 2027 y terminó con saldo positivo en el Grupo F. El primer partido culminó empatado 1-1 ante Burkina Faso y luego derrotó 2-1 a Mauritania como local con un doblete de Rodolfo Aloko.

De igual modo, en la previa del choque, el defensor Mohamed Tijani, anticipó que la idea del equipo es disfrutar del choque. “No hay que marcar a Messi. Vamos a disfrutar este partido. No hay un plan especial para defender contra Messi. Hay que disfrutar y ya”, se sinceró entre risas y agregó en diálogo con C5N: “Es el mejor del mundo, vamos a disfrutar del partido”.

De cara a lo que será el tercer amistoso de la Scaloneta en Argentina, si bien el defensor adelantó que el conjunto africano es “muy bueno”, señaló que no puede hablar ahora de Benín porque “hay que disfrutar”, pero sí aclaró: “Vamos a dar todo para que esta fiesta sea muy buena, la última de Messi con la Argentina. Él es el mejor”.

Selección argentina vs. Benín: a qué hora es y cómo verlo en vivo

Hora: 20

20 Televisión: TyC Sports, Telefe y DSports

TyC Sports, Telefe y DSports Estadio: Monumental

Monumental Árbitro: Fernando Véjar (Chile).

Fernando Véjar (Chile). VAR: José Cabero

Selección argentina vs. Benín: probables formaciones