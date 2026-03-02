2 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

¿Bajan los autos? Cómo quedan los precios tras la eliminación de los impuestos internos

La reforma laboral aprobada en el Congreso incluyó la eliminación definitiva del impuesto interno a determinados vehículos. En el sector hablaron de “normalización” del mercado y de más previsibilidad para invertir y planificar.

Por
Expectativa por los precios de los 0 km.

Expectativa por los precios de los 0 km.

La aprobación de la ley de reforma laboral sumó un capítulo impositivo con impacto directo en el mercado automotor: la eliminación del impuesto interno que gravaba a determinados vehículos 0 km, en especial a los de mayor valor.

Las principales novedades están en la trompa.
Te puede interesar:

Se renueva uno de los pocos SUV de siete asientos que quedan en el mercado: nuevo diseño y más tecnología

La medida fue respaldada por la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), que agrupa a las terminales con producción en el país, y su antítesis, la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (CIDOA), que representa a importadores y distribuidores oficiales.

concesionaria de autos 0 kilómetros

Desde ADEFA señalaron que la eliminación definitiva del tributo constituye “un paso clave” para corregir distorsiones acumuladas en la estructura de precios, ordenar el esquema tributario y dotar de previsibilidad a la industria y a toda la cadena de valor. La entidad recordó que ya se había dado un avance cuando se suspendió la primera escala del impuesto —mediante el Decreto 50, desde febrero de 2025— por su impacto sobre vehículos de gama media, incluidos algunos de producción nacional. Con la nueva ley, sostienen, el beneficio se extiende a los modelos que aún permanecían alcanzados.

En la misma línea, CIDOA afirmó que el esquema de impuestos internos, vigente desde 2008, generó durante años distorsiones en la estructura de precios, saltos desproporcionados en las listas y limitaciones en la oferta de modelos. Para la cámara, su eliminación “completa el proceso de normalización del mercado automotor” y brinda previsibilidad impositiva para planificar inversiones y estrategias comerciales a mediano y largo plazo.

Autos usados

En su configuración más reciente, el impuesto impactaba principalmente sobre los vehículos más caros, con una alícuota del 18%. Al aplicarse sobre el precio mayorista, el efecto en el valor final al público era significativo. Con su eliminación, el mercado espera una corrección en los precios de esos modelos. En el sector estiman que las bajas podrían ubicarse en torno a los dos dígitos porcentuales, dependiendo de cada marca y versión, y que algunas automotrices podrían actualizar sus listas en los próximos días.

De todos modos, el traslado no necesariamente será automático ni uniforme. Más allá del impuesto interno, el precio final de un 0 km está compuesto por otros factores, como la carga tributaria total, costos logísticos y la propia política comercial de cada empresa. Por eso, si bien la expectativa es de una baja en los vehículos alcanzados, el impacto concreto se verá en las nuevas listas y en la dinámica de ventas de las próximas semanas.

VENTA DE AUTO

Tanto ADEFA como CIDOA coincidieron en que la decisión mejora la competitividad del mercado interno y refuerza la previsibilidad para la industria. En un contexto de cambios más amplios en materia laboral y económica, el capítulo automotor aparece como uno de los puntos en los que fabricantes e importadores coinciden, a la espera de que el alivio impositivo se traduzca en más oferta y mayor movimiento comercial.

Noticias relacionadas

Así luce el nuevo Toyota Yaris Cross.

Toyota Yaris Cross: la apuesta híbrida para dar pelea en el segmento chico

Chery busca competir con Hilux, Amarok y Ranger.

Una marca china presentó una pick-up que seduce al mercado argentino: ¿cuándo podría llegar?

Rating Cero

Oriana Sabatini dio a luz a Gia en el Hospital Gemelli, en Roma.

Nació la hija Oriana Sabatini y Paulo Dybala: qué nombre eligieron

Este animé llegó a Netflix y automáticamente se posicionó como tendencia.
play

Cual es el animé no para de ser tendencia en Netflix y sigue sumando capítulos: cómo se llama

El tráiler anticipa una historia donde la verdad no es inmediata y donde cada personaje parece tener su propia versión de los hechos.
play

Esta es la película de la India que sorprende a todos en Netflix, está entre lo más visto y habla de falsas denuncias: cómo se llama

El rating de la cadena nacional tuvo picos de 21 puntos. 

¿Cuánto midió en rating de la cadena nacional de Milei?

Allegra Cubero cumplió 15 años y lo celebró con amigos y familia. 

La hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero sorprendió con un look único en su fiesta de 15

Guido Icardi, hermano de Mauro Icardi.

El hermano de Mauro Icardi, tajante con su familia: "La lealtad a la sangre no es un cheque en blanco"

últimas noticias

La chica que se hizo viral tras compartir su experiencia en nuestro país

Una española reveló que en Argentina las cosas toman relevancia al compartirlas y se volvió viral: a qué se refería

Hace 10 minutos
Esta es la inofrmación que dió ARCA acerca de las transferencias en relación a la recategorización

ARCA aclaró que las transferencias personales no serán consideradas para la recategorización en el monotributo

Hace 23 minutos
Oriana Sabatini dio a luz a Gia en el Hospital Gemelli, en Roma.

Nació la hija Oriana Sabatini y Paulo Dybala: qué nombre eligieron

Hace 28 minutos
Liberaron a Nahuel Gallo en Venezuela. 

La odisea de Nahuel Gallo: cronología de los 448 días del gendarme argentino preso en Venezuela

Hace 40 minutos
Expectativa por los precios de los 0 km.

¿Bajan los autos? Cómo quedan los precios tras la eliminación de los impuestos internos

Hace 45 minutos