A qué hora juega Boca vs. Cruzeiro, por la Copa Libertadores: formaciones y cómo verlo en vivo Sin margen de error, el Xeneize deberá conseguir los tres puntos para depender de sí mismo para lograr la clasificación a los octavos de final del torneo internacional. Por Agregar C5N en









En caso de ganar los últimos dos partidos del Grupo D, Boca podría pasar a octavos como líder

Boca recibirá a Cruzeiro en La Bombonera este martes en el marco de la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, en busca de una victoria para seguir con chances de seguir con chances de meterse en los octavos de final sin depender de otros resultados.

El Xeneize llega en un muy flojo momento: fue eliminado en los octavos de final en el Torneo Apertura frente a Huracán y en condición de local, y en el torneo internacional cayó en sus últimas dos presentaciones, frente a los brasileños y Barcelona de Ecuador.

Para este encuentro, Claudio Úbeda deberá realizar un cambio en la defensa, pero luego apostará por los mismos que vienen sumando minutos: en la última línea, Malcom Braida jugaría de lateral por derecha en reemplazo de Marcelo Weigandt, de bajos rendimientos. El resto de la defensa lo completarán Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco, tal como venían jugando.

En la mitad de la cancha, el capitán Leandro Paredes estará acompañado por Milton Delgado junto a Tomás Belmonte, que ocuparía el lugar del sancionado Santiago Ascacíbar. Unos metros adelante, Tomás Aranda será el enlace de Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Este encuentro será crucial para el conjunto de La Boca, ya que en la tabla se posiciona tercero, por lo que casi no tiene margen de error. De todas maneras, aún depende de sí mismo e incluso podría terminar primero en el grupo en caso de ganar los dos partidos restantes.