19 de mayo de 2026 Inicio
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A qué hora juega Boca vs. Cruzeiro, por la Copa Libertadores: formaciones y cómo verlo en vivo

Sin margen de error, el Xeneize deberá conseguir los tres puntos para depender de sí mismo para lograr la clasificación a los octavos de final del torneo internacional.

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En caso de ganar los últimos dos partidos del Grupo D

En caso de ganar los últimos dos partidos del Grupo D, Boca podría pasar a octavos como líder

Boca recibirá a Cruzeiro en La Bombonera este martes en el marco de la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, en busca de una victoria para seguir con chances de seguir con chances de meterse en los octavos de final sin depender de otros resultados.

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Para este encuentro, Claudio Úbeda deberá realizar un cambio en la defensa, pero luego apostará por los mismos que vienen sumando minutos: en la última línea, Malcom Braida jugaría de lateral por derecha en reemplazo de Marcelo Weigandt, de bajos rendimientos. El resto de la defensa lo completarán Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco, tal como venían jugando.

En la mitad de la cancha, el capitán Leandro Paredes estará acompañado por Milton Delgado junto a Tomás Belmonte, que ocuparía el lugar del sancionado Santiago Ascacíbar. Unos metros adelante, Tomás Aranda será el enlace de Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Este encuentro será crucial para el conjunto de La Boca, ya que en la tabla se posiciona tercero, por lo que casi no tiene margen de error. De todas maneras, aún depende de sí mismo e incluso podría terminar primero en el grupo en caso de ganar los dos partidos restantes.

Por su parte, los dirigidos por Artur Jorge, que lidera en el grupo con siete puntos junto a Universidad Católica de Chile, no tienen un buen presente en el Brasileirao, ya que marchan decimoterceros e incluso están muy cerca de la zona de descenso.

En cuanto al 11 que saldrá a la cancha, solo habrá un cambio respecto al equipo que viene de igualar 1 a 1 frente a Palmeiras: Otávio ocupará el lugar Rezende Costa bajo los tres palos.

Boca vs. Cruzeiro: a qué hora es y cómo verlo en vivo

  • Hora: 21:30.
  • Televisión: Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium.
  • Estadio: Albeto J. Armando (La Bombonera).
  • Árbitro: Jesús Valenzuela (Ven).
  • VAR: Ángel Arteaga (Ven).

Boca vs. Cruzeiro: probables formaciones

  • Boca: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Belmonte; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez o Exequiel Palacios o Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda.
  • Cruzeiro: Otávio; Fágner, Fabricio Bruno, Jonathan Jesús, Kaiki; Gerson, Lucas Romero; Keny Arroyo, Matheus Pereira; Christian y Kaio Jorge. DT: Artur Jorge.

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