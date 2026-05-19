Venus entró en Cáncer: cómo impacta este tránsito en todos los signos del zodíaco

En medio de una temporada geminiana marcada por cambios, información y movimiento mental, este tránsito recuerda que no todo pasa por la lógica: también importa aquello que hace sentir hogar.

Venus en Cáncer ama desde la sensibilidad, la memoria y el deseo de construir algo que se sienta verdadero

Venus entró en Cáncer : el 18 de mayo el planeta asociado al amor, el deseo, el disfrute y las relaciones ingresó en una energía de agua que prioriza el afecto, el cuidado y la conexión emocional profunda. ¿Cómo impacta este tránsito en todos los signos del zodíaco?

Cuando Venus entra en el signo del cangrejo, el pulso colectivo cambia. Muchas personas comienzan a buscar relaciones más genuinas, espacios seguros y vínculos donde exista contención emocional. También aparece una necesidad más fuerte de pertenencia, intimidad y cercanía afectiva.

Este tránsito no vive el amor desde la superficialidad. Venus en Cáncer ama desde la sensibilidad , la memoria y el deseo de construir algo que se sienta verdadero. Además, el ingreso ocurre en un contexto astrológico intenso: el Sol acaba de entrar en Géminis y empieza a acercarse a Urano, activando cambios inesperados, conversaciones importantes y movimientos repentinos. En medio de esa energía mental acelerada, este tránsito propone volver al corazón.

Este tránsito moviliza profundamente el mundo emocional de Aries. Pueden aparecer temas familiares, necesidad de refugio emocional o ganas de bajar el ritmo en vínculos afectivos. También es una etapa importante para sanar heridas relacionadas con el hogar y la intimidad.

Tauro

Venus en Cáncer favorece conversaciones sinceras y conexiones emocionales más profundas. Tauro puede sentirse más abierto a expresar afecto y a construir vínculos desde la ternura y la empatía.

Géminis

Después de semanas de mucha actividad mental, este tránsito pone el foco en la seguridad emocional y material. Géminis podría comenzar a preguntarse qué personas realmente le generan tranquilidad y estabilidad emocional.

Cáncer

Con Venus transitando su signo, Cáncer atraviesa semanas magnéticas y emocionalmente intensas. Hay más sensibilidad, deseo de amor genuino y necesidad de rodearse de personas que aporten calma y contención.

Leo

La energía canceriana lleva a Leo a conectar con emociones más privadas o guardadas. Pueden surgir recuerdos, nostalgias o necesidad de cerrar ciertas historias afectivas antes de abrir nuevas etapas.

Virgo

Venus en Cáncer favorece amistades, redes afectivas y vínculos que nacen desde la confianza emocional. Virgo podría sentirse más acompañado y receptivo emocionalmente.

Libra

Este tránsito impacta especialmente en el área profesional y pública de Libra. Muchas personas de este signo buscarán sentirse emocionalmente valoradas también en sus proyectos o entornos laborales.

Escorpio

Venus en un signo de agua trae alivio emocional para Escorpio. Se activa el deseo de expandirse, viajar, aprender o vivir experiencias que permitan salir de lugares emocionales estancados.

Sagitario

La intensidad emocional aumenta. Venus en Cáncer puede despertar procesos profundos relacionados con intimidad, apego y transformación afectiva. Algunas relaciones podrían cambiar de nivel emocional.

Capricornio

El planeta del amor activa el área vincular de Capricornio. Se vuelven más importantes las relaciones sinceras, el compromiso emocional y las personas que realmente generan estabilidad afectiva.

Acuario

Este tránsito propone ordenar hábitos emocionales y prestar atención al bienestar cotidiano. Venus en Cáncer puede ayudar a construir rutinas más amorosas y vínculos menos distantes.

Piscis

Piscis recibe una de las energías más compatibles de este tránsito. Venus en Cáncer potencia la creatividad, el romanticismo y la sensibilidad emocional. También puede traer nuevas conexiones afectivas o momentos de mucha inspiración.

Durante este tránsito: