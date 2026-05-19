Venus entró en Cáncer: cómo impacta este tránsito en todos los signos del zodíaco

- Venus en Cáncer ingresó el 18 de mayo y cambia la energía emocional de las próximas semanas.
- El tránsito favorece vínculos más sensibles, profundos y emocionales.
- Aumenta la necesidad de contención, intimidad y seguridad afectiva.
- Muchas personas sentirán más nostalgia, apego y conexión con recuerdos del pasado.
Venus entró en Cáncer: el 18 de mayo el planeta asociado al amor, el deseo, el disfrute y las relaciones ingresó en una energía de agua que prioriza el afecto, el cuidado y la conexión emocional profunda. ¿Cómo impacta este tránsito en todos los signos del zodíaco?
Cuando Venus entra en el signo del cangrejo, el pulso colectivo cambia. Muchas personas comienzan a buscar relaciones más genuinas, espacios seguros y vínculos donde exista contención emocional. También aparece una necesidad más fuerte de pertenencia, intimidad y cercanía afectiva.
Este tránsito no vive el amor desde la superficialidad. Venus en Cáncer ama desde la sensibilidad, la memoria y el deseo de construir algo que se sienta verdadero. Además, el ingreso ocurre en un contexto astrológico intenso: el Sol acaba de entrar en Géminis y empieza a acercarse a Urano, activando cambios inesperados, conversaciones importantes y movimientos repentinos. En medio de esa energía mental acelerada, este tránsito propone volver al corazón.
Este tránsito moviliza profundamente el mundo emocional de Aries. Pueden aparecer temas familiares, necesidad de refugio emocional o ganas de bajar el ritmo en vínculos afectivos. También es una etapa importante para sanar heridas relacionadas con el hogar y la intimidad.
Tauro
Venus en Cáncer favorece conversaciones sinceras y conexiones emocionales más profundas. Tauro puede sentirse más abierto a expresar afecto y a construir vínculos desde la ternura y la empatía.
Géminis
Después de semanas de mucha actividad mental, este tránsito pone el foco en la seguridad emocional y material. Géminis podría comenzar a preguntarse qué personas realmente le generan tranquilidad y estabilidad emocional.
Cáncer
Con Venus transitando su signo, Cáncer atraviesa semanas magnéticas y emocionalmente intensas. Hay más sensibilidad, deseo de amor genuino y necesidad de rodearse de personas que aporten calma y contención.
Leo
La energía canceriana lleva a Leo a conectar con emociones más privadas o guardadas. Pueden surgir recuerdos, nostalgias o necesidad de cerrar ciertas historias afectivas antes de abrir nuevas etapas.
Virgo
Venus en Cáncer favorece amistades, redes afectivas y vínculos que nacen desde la confianza emocional. Virgo podría sentirse más acompañado y receptivo emocionalmente.
Libra
Este tránsito impacta especialmente en el área profesional y pública de Libra. Muchas personas de este signo buscarán sentirse emocionalmente valoradas también en sus proyectos o entornos laborales.
Escorpio
Venus en un signo de agua trae alivio emocional para Escorpio. Se activa el deseo de expandirse, viajar, aprender o vivir experiencias que permitan salir de lugares emocionales estancados.
Sagitario
La intensidad emocional aumenta. Venus en Cáncer puede despertar procesos profundos relacionados con intimidad, apego y transformación afectiva. Algunas relaciones podrían cambiar de nivel emocional.
Capricornio
El planeta del amor activa el área vincular de Capricornio. Se vuelven más importantes las relaciones sinceras, el compromiso emocional y las personas que realmente generan estabilidad afectiva.
Acuario
Este tránsito propone ordenar hábitos emocionales y prestar atención al bienestar cotidiano. Venus en Cáncer puede ayudar a construir rutinas más amorosas y vínculos menos distantes.
Piscis
Piscis recibe una de las energías más compatibles de este tránsito. Venus en Cáncer potencia la creatividad, el romanticismo y la sensibilidad emocional. También puede traer nuevas conexiones afectivas o momentos de mucha inspiración.
Durante este tránsito:
- aumentará la necesidad de contención emocional;
- muchas personas buscarán vínculos más profundos;
- crecerá la nostalgia y la conexión con recuerdos;
- habrá mayor sensibilidad emocional colectiva;
- los temas familiares tomarán protagonismo;
- el amor se expresará desde el cuidado y la protección.