Choque en el Belgrano Sur: un tren impactó contra un auto que habría cruzado con las barreras bajas El accidente ocurrió este martes cerca de las 7 en el paso a nivel Boulogne Sur Mer y Marinos del Fournier. No se notificaron víctimas ni heridos, pero el servicio funcionó con demoras y recorrido limitado durante varias horas. Por Agregar C5N en









Choque en el Belgrano Sur: un tren impactó contra un auto que habría cruzado con las barreras bajas

Un tren del ferrocarril Belgrano Sur chocó este martes por la mañana contra un automóvil Volkswagen gris en el paso a nivel ubicado en Boulogne Sur Mer y Marinos del Fournier. A pesar del fuerte impacto, no se registraron víctimas ni personas heridas.

El hecho ocurrió cerca de las 7 de la mañana y provocó importantes complicaciones en el funcionamiento del servicio ferroviario, que debió operar con demoras y recorrido limitado durante varias horas mientras se realizaban las tareas correspondientes en la zona.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor del vehículo habría intentado atravesar las vías cuando las barreras ya se encontraban bajas, situación que derivó en la colisión con la formación.

Tras el incidente, personal ferroviario y equipos de asistencia trabajaron en el lugar para retirar el vehículo y normalizar la circulación. Como consecuencia, miles de pasajeros se vieron afectados durante las primeras horas de la mañana.