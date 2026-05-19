19 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Choque en el Belgrano Sur: un tren impactó contra un auto que habría cruzado con las barreras bajas

El accidente ocurrió este martes cerca de las 7 en el paso a nivel Boulogne Sur Mer y Marinos del Fournier. No se notificaron víctimas ni heridos, pero el servicio funcionó con demoras y recorrido limitado durante varias horas.

Por
Choque en el Belgrano Sur: un tren impactó contra un auto que habría cruzado con las barreras bajas
Choque en el Belgrano Sur: un tren impactó contra un auto que habría cruzado con las barreras bajas

Un tren del ferrocarril Belgrano Sur chocó este martes por la mañana contra un automóvil Volkswagen gris en el paso a nivel ubicado en Boulogne Sur Mer y Marinos del Fournier. A pesar del fuerte impacto, no se registraron víctimas ni personas heridas.

Chan es investigadora superior del CONICET, profesora de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y directora del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (CONICET-UNL).
Te puede interesar:

Una científica del CONICET fue galardonada por la Unesco por investigar cómo hacer cultivos más fuertes y resistentes

El hecho ocurrió cerca de las 7 de la mañana y provocó importantes complicaciones en el funcionamiento del servicio ferroviario, que debió operar con demoras y recorrido limitado durante varias horas mientras se realizaban las tareas correspondientes en la zona.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor del vehículo habría intentado atravesar las vías cuando las barreras ya se encontraban bajas, situación que derivó en la colisión con la formación.

Tras el incidente, personal ferroviario y equipos de asistencia trabajaron en el lugar para retirar el vehículo y normalizar la circulación. Como consecuencia, miles de pasajeros se vieron afectados durante las primeras horas de la mañana.

Cerca de las 9, el servicio volvió a operar con normalidad luego de finalizar las tareas y restablecer la circulación habitual de las formaciones. Las circunstancias del hecho continúan bajo investigación.

Noticias relacionadas

play

Médicos del Borda alertan que quieren convertirlo en un "hospital judicial"

Seis marcas de filtros de agua fueron prohibidas por ANMAT.

ANMAT prohibió la venta de varias marcas de filtros de agua hogareños

Hay una gran desesperación por las figuritas y el álbum.

Estafa con las figuritas y el álbum del Mundial 2026: transfirió 1 millón de pesos para completar la colección y lo bloquearon

No se roben mi obra: el desesperado pedido de un artista contra el Gobierno por una pintura del Perito Moreno

"No se roben mi obra": el desesperado pedido de un artista contra el Gobierno por una pintura del Perito Moreno

La baterista de 89 años que se volvió viral por tocar en las calles de Santa Fe. 

Tiene 89 años y se volvió viral por tocar la batería en las calles de Santa Fe: quién es

Una formación del Tren San Martín que circulaba hacia Retiro

Accidente en Pilar: un camión fue embestido por una formación del tren San Martín

Rating Cero

¿Qué figura se olvidaron de poner en el In Memoriam?

Se olvidaron: el periodista que no apareció en el In Memoriam de los Martín Fierro 2026

Mirtha Legrand se quedó con su estatuilla número 35.

La emoción de Mirtha Legrand tras ganar un nuevo Martín Fierro: "Voy a ser centenaria y voy a seguir viniendo"

¿Cuánto midió la gala de los Martín Fierro?

Rating: cuánto midió la gala del Martín Fierro 2026

Del Moro le hizo un fuerte comentario a Laura Ubfal.

El fuerte comentario de Del Moro a Ubfal en los Martín Fierro 2026

La figura de Sofía Gonet volvió a convertirse en tendencia luego de que se filtraran fotos retro de su adolescencia.

Antes de ser famosa: así fue la impresionante transformación de "La Reini" Sofía Gonet

La relación entre Stephie Demner y Angie Landaburu se habría roto tras una serie de diferencias personales y laborales que comenzaron luego de un viaje organizado por una marca. 

Escándalo en el mundo de la moda: se filtró el motivo de la pelea entre dos figuras

últimas noticias

Chan es investigadora superior del CONICET, profesora de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y directora del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (CONICET-UNL).

Una científica del CONICET fue galardonada por la Unesco por investigar cómo hacer cultivos más fuertes y resistentes

Hace 3 minutos
Javier Milei habló en el Malba. 

Milei defendió el modelo económico y aseguró: "Vamos a seguir con el apretón monetario hasta derrotar la inflación"

Hace 22 minutos
Una reconocida firma se retira del mercado.

Una cadena internacional de ropa de lujo cierra sus locales tras 170 años de historia

Hace 24 minutos
Será el cuarto mundial para Neymar.

Filtraron las condiciones que le puso Ancelotti a Neymar para llevarlo al Mundial

Hace 39 minutos
Matías Viña sufrió un desgarro y estará fuera de las canchas por dos semanas.

Más dolores de cabeza en River: otro jugador se desgarró y se perderá la final contra Belgrano

Hace 40 minutos