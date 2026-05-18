Neymar fue convocado al Mundial 2026: Ancelotti lo sumó a la lista de elegidos para representar a Brasil El técnico de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, presentó la lista definitiva de los convocados y terminó con semanas de especulaciones. Finalmente el delantero va por una nueva prueba mundialista. Por Agregar C5N en









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Finalmente el conjunto que comanda el ex jugador y técnico italiano, Carlo Ancelotti, ya tiene confirmados los 26 jugadores que representaran a la Selección de Brasil. En un evento, lleno de expectativa, se realizó en el Museu do Amanhã de Río de Janeiro y se confirmó que el astro Neymar encabeza a los convocados verde-amarelos.

La duda se generó en los meses previos a la confirmación porque desde que Ancelotti se hizo cargo del equipo latinoamericano no convocó al delantero en ninguna oportunidad, debido a las lesiones que sufrió el delantero en Santos y su nivel irregular. Previamente, el DT de 66 años había remarcado en diálogo con el medio francés L'Equipe que el 10 de Santos "está en el camino correcto" para ser parte de la cita mundialista.

En tanto, en un gran evento realizado en Rio de Janeiro, ahora Ancelotti defendió la lista de convocados a la Selección de Brasil de cara a la Copa del Mundo: "Es una lista que puede desenvolver un fútbol de calidad para la Selección, con un espíritu colectivo extraordinario, con actitud y con concentración. No es la lista perfecta, lo sé, pero el equipo perfecto no existe".

Para ser citado, Neymar había puesto en marcha un plan de recuperación acelerado, ya que se sometió a un tratamiento regenerativo con plasma rico en plaquetas para fortalecer su rodilla izquierda y evitar cualquier tipo de recaída que lo margine de la convocatoria final.

Por otro lado, entre las grandes ausencias de la lista de 26 jugadores se encuentra el delantero de Chelsea Joao Pedro, quien anotó 22 goles en 43 partidos disputados en la temporada. El futbolista de 24 años fue una constante en la selección de Brasil desde su primera citación en 2023. La lista de convocados de Brasil para el Mundial 2026 Arqueros: Alisson (Liverpool de Inglaterra), Ederson (Fenerbahçe de Turquía) y Weverton (Gremio).

Alisson (Liverpool de Inglaterra), Ederson (Fenerbahçe de Turquía) y Weverton (Gremio). Defensores: Danilo (Flamengo), Wesley (Roma de Italia), Marquinhos (Paris Saint Germain de Francia), Gabriel Magalhaes (Arsenal de Inglaterra), Léo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus de Italia), Ibáñez (Al Ahli de Arabia Saudita), Alex Sandro (Flamengo) y Douglas Santos (Zenit de Rusia).

Danilo (Flamengo), Wesley (Roma de Italia), Marquinhos (Paris Saint Germain de Francia), Gabriel Magalhaes (Arsenal de Inglaterra), Léo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus de Italia), Ibáñez (Al Ahli de Arabia Saudita), Alex Sandro (Flamengo) y Douglas Santos (Zenit de Rusia). Mediocampistas: Casemiro (Manchester United de Inglaterra), Bruno Guimarães (Newcastle United de Inglaterra), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad de Arabia Saudita) y Lucas Paquetá (Flamengo).

Casemiro (Manchester United de Inglaterra), Bruno Guimarães (Newcastle United de Inglaterra), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad de Arabia Saudita) y Lucas Paquetá (Flamengo). Delanteros: Vinicius Jr (Real Madrid de España), Matheus Cunha (Manchester United de Inglaterra), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona de España), Rayan (Bournemouth de Inglaterra), Igor Thiago (Brentford de Inglaterra), Luiz Henrique (Zenit de Rusia), Gabriel Martinelli (Arsenal de Inglaterra) y Endrick (Olympique de Lyon de Francia).