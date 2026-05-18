18 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Neymar fue convocado al Mundial 2026: Ancelotti lo sumó a la lista de elegidos para representar a Brasil

El técnico de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, presentó la lista definitiva de los convocados y terminó con semanas de especulaciones. Finalmente el delantero va por una nueva prueba mundialista.

Por
Neymar fue convocado al Mundial 2026: Ancelotti lo sumó a la lista de elegidos para representar a Brasil
Redes sociales

Finalmente el conjunto que comanda el ex jugador y técnico italiano, Carlo Ancelotti, ya tiene confirmados los 26 jugadores que representaran a la Selección de Brasil. En un evento, lleno de expectativa, se realizó en el Museu do Amanhã de Río de Janeiro y se confirmó que el astro Neymar encabeza a los convocados verde-amarelos.

Impactante video: un futbolista brasileño sufrió una grave fractura y generó conmoción
Te puede interesar:

Impactante video: conmoción por la escalofriante fractura de un futbolista brasileño

La duda se generó en los meses previos a la confirmación porque desde que Ancelotti se hizo cargo del equipo latinoamericano no convocó al delantero en ninguna oportunidad, debido a las lesiones que sufrió el delantero en Santos y su nivel irregular. Previamente, el DT de 66 años había remarcado en diálogo con el medio francés L'Equipe que el 10 de Santos "está en el camino correcto" para ser parte de la cita mundialista.

En tanto, en un gran evento realizado en Rio de Janeiro, ahora Ancelotti defendió la lista de convocados a la Selección de Brasil de cara a la Copa del Mundo: "Es una lista que puede desenvolver un fútbol de calidad para la Selección, con un espíritu colectivo extraordinario, con actitud y con concentración. No es la lista perfecta, lo sé, pero el equipo perfecto no existe".

Para ser citado, Neymar había puesto en marcha un plan de recuperación acelerado, ya que se sometió a un tratamiento regenerativo con plasma rico en plaquetas para fortalecer su rodilla izquierda y evitar cualquier tipo de recaída que lo margine de la convocatoria final.

Por otro lado, entre las grandes ausencias de la lista de 26 jugadores se encuentra el delantero de Chelsea Joao Pedro, quien anotó 22 goles en 43 partidos disputados en la temporada. El futbolista de 24 años fue una constante en la selección de Brasil desde su primera citación en 2023.

La lista de convocados de Brasil para el Mundial 2026

  • Arqueros: Alisson (Liverpool de Inglaterra), Ederson (Fenerbahçe de Turquía) y Weverton (Gremio).
  • Defensores: Danilo (Flamengo), Wesley (Roma de Italia), Marquinhos (Paris Saint Germain de Francia), Gabriel Magalhaes (Arsenal de Inglaterra), Léo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus de Italia), Ibáñez (Al Ahli de Arabia Saudita), Alex Sandro (Flamengo) y Douglas Santos (Zenit de Rusia).
  • Mediocampistas: Casemiro (Manchester United de Inglaterra), Bruno Guimarães (Newcastle United de Inglaterra), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad de Arabia Saudita) y Lucas Paquetá (Flamengo).
  • Delanteros: Vinicius Jr (Real Madrid de España), Matheus Cunha (Manchester United de Inglaterra), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona de España), Rayan (Bournemouth de Inglaterra), Igor Thiago (Brentford de Inglaterra), Luiz Henrique (Zenit de Rusia), Gabriel Martinelli (Arsenal de Inglaterra) y Endrick (Olympique de Lyon de Francia).

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El presidente de Brasil hizo el anuncio a menos de cinco meses de las elecciones presidenciales en las que buscará su reelección.

Brasil endurece la lucha contra el crimen organizado: destinará más de u$s2000 millones a seguridad

Jamiroquai tocará en Buenos Aires para celebrar los 30 años de Virtual Insanity.

Jamiroquai llega a Argentina: anticipo del nuevo disco y 30 años de un hit inolvidable

El equipo que se consagre campeón obtendrá la clasificación directa a la Copa Libertadores 2027.

Qué pasa si hay empate entre River y Belgrano en la final del Torneo Apertura 2026: ¿hay alargue o van directo a penales?

El momento exacto en el que Lionel Messi le hizo el gesto a la hinchada tras el cántico.

La verdad detrás de la canción que cantó la barra de Inter Miami que hizo enojar a Lionel Messi

La pelota del Mundial, lista de cara a la máxima cita futbolistica

Cuánto sale Trionda, la pelota oficial del Mundial 2026

Este es el deporte que crece y crece en Marruecos

Selección furor en el Mundial 2026: cuál es el deporte acuático que se puede hacer en Marruecos

Rating Cero

El conductor fulminó a Wanda y vinculó su éxito a sus relaciones con futbolistas de elite.

Beto Casella contra Wanda Nara: "No voy a alentar las carreras que empiezan con un bombachazo"

Moria Casán en la alfombra roja de los Martín Fierro 2026.

La alfombra roja de los Martín Fierro 2026: con qué looks sorprendieron las grandes figuras de la televisión

El futbolista de River que fue vinculado en un presunto romance con esta influencer. 

Un jugador de River estaría en pareja con una famosa influencer: quién es

Debutó en la escena musical en el 2009.

"Me salvó de la muerte": exitoso cantante de cumbia abandona la música para consagrarse a Cristo

Úrsula Corberó volvió al rubio.

Úrsula Corberó se sometió a un cambio radical de look y sorprendió a todos en las redes

Wanda y Martin Migueles, juntos tras los rumores.

La foto que Wanda Nara no quería que se filtre: su hijo la mandó al frente con Martín Migueles

últimas noticias

El conductor fulminó a Wanda y vinculó su éxito a sus relaciones con futbolistas de elite.

Beto Casella contra Wanda Nara: "No voy a alentar las carreras que empiezan con un bombachazo"

Hace 12 minutos
Moria Casán en la alfombra roja de los Martín Fierro 2026.

La alfombra roja de los Martín Fierro 2026: con qué looks sorprendieron las grandes figuras de la televisión

Hace 12 minutos
Los trabajadores de bancos tendrán otro aumento salarial.

Los bancarios acordaron un nuevo aumento salarial: de cuánto será el sueldo mínimo

Hace 13 minutos
play

El abogado de la familia de Kevin Martínez afirmó que al adolescente lo golpearon "de forma salvaje y criminal"

Hace 54 minutos
play

Fuertes imágenes: una pareja se defendió de cuatro delincuentes en un intento de robo en la Costa Atlántica

Hace 59 minutos