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El Gobierno modificó las bases y condiciones para la privatización de Intercargo

El Ministerio de Economía introdujo cambios en el proceso para la venta total de la empresa estatal de asistencia aeroportuaria.

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El Gobierno modificó las bases y condiciones para la privatización de Intercargo
El Gobierno modificó las bases y condiciones para la privatización de Intercargo

El Gobierno avanzó con nuevas modificaciones en el proceso de privatización de Intercargo, la compañía estatal dedicada a los servicios de asistencia en tierra para aeronaves, a través de una resolución publicada este martes en el Boletín Oficial.

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La medida, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, incorporó una nueva circular modificatoria al pliego que regula la licitación nacional e internacional destinada a desprenderse del total del paquete accionario de la empresa que hoy permanece bajo control estatal.

De acuerdo con lo establecido en la normativa, los cambios fueron promovidos por la Secretaría de Transporte con el objetivo de introducir ajustes y precisiones sobre distintos puntos del procedimiento, además de corregir aspectos administrativos vinculados al proceso licitatorio.

Entre las modificaciones más relevantes aparece una ampliación de los plazos para quienes busquen participar de la operación: las consultas podrán presentarse hasta el 2 de junio a las 10, otorgando más tiempo a potenciales interesados.

También se redefinieron las condiciones para las recorridas por instalaciones estratégicas de Intercargo, tanto en el Aeroparque Jorge Newbery como en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Según el nuevo esquema, cada interesado podrá realizar una única visita y participar con un máximo de dos representantes por empresa.

Por otra parte, el Ejecutivo introdujo cambios en el mecanismo de presentación de garantías físicas. La documentación deberá ser entregada en la sede del Ministerio de Economía, ubicada sobre Avenida Roque Sáenz Peña, únicamente durante la jornada fijada para la apertura de ofertas y dentro del horario establecido.

La resolución además incorporó ajustes vinculados al acceso al denominado "Data Room", el espacio donde los interesados pueden revisar documentación técnica y financiera de la compañía. A partir de ahora, el trámite deberá iniciarse hasta tres días hábiles antes de la apertura de sobres.

Otro de los puntos alcanzados por las modificaciones involucra a las empresas extranjeras. El nuevo esquema permite que sociedades del exterior participen de la licitación siempre que lo hagan a través de una firma constituida bajo las condiciones previstas en el pliego o se comprometan a crearla antes de concretar la operación, en caso de resultar adjudicatarias.

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