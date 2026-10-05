Llegó a ser figura del fútbol argentino y reveló que sufría ludopatía: "Llegué a perder más de 500 mil dólares" El exmediocampista contó que fue adicto a los juegos de casino durante tres años de su carrera. “Es el vicio más complejo de todos porque te lleva a la ruina. Terminas con depresión, te quedas sin familia, te quedas sin dinero, sin nada”, reconoció. Por Agregar C5N en









Emiliano Vecchio reveló que sufrió ludopatía durante tres años y llegó a perder más de 500 mil dólares.

Emiliano Vecchio, llegó a ser una de las figuras del fútbol argentino y ahora alejado de las canchas reveló el duro momento que le tocó vivir en su mejor momento: sufrió ludopatía y que su adicción al casino le hizo perder grandes sumas de dinero hasta llevarlo “a la ruina”.

“Me encontré en un momento de mi vida en el cual me empecé a rodear de gente a la que le gustaba el casino y comencé a ir con muchísima frecuencia”, contó durante una entrevista mano a mano con Sistema Joaco Santos para el canal de YouTube y agregó: “Recién volvía de Arabia. Yo estaba en Central. Salía de Arroyo Seco y le decía a mi pareja: 'Llego en un rato, a las 2 de la tarde'. Llegaba a las 10 de la noche”.

El ex – Racing y Rosario Central reconoció que fue adicto a las apuestas durante tres años de su carrera, pero que afortunadamente logró salir con ayuda profesional. “En el 2022, me autoexcluí de todos los casinos. Con el tiempo se fue apagando y no fui nunca más. Es algo que a mí me marcó”, reconoció.

Vecchio reconoció que sufrió ludopatía: los detalles del momento más oscuro Emiliano Vecchio se mostró sincero en una entrevista y no solo reconoció el duro momento que atravesó, sino también lo que fue el lado más oscuro desde lo económico y en lo personal.

“Es el vicio más complejo de todos porque te lleva a la ruina. Terminas con depresión, te quedas sin familia, te quedas sin dinero, sin nada. Gracias a Dios tuve una persona en ese momento que me ayudó. Después se me fue apagando ese deseo y hoy en día lo canalizo por otro lado. Fueron tres años de mi vida que fueron muy complejos”, reconoció.

En esa línea, explicó que llegó a estar entre 7 u 8 horas siendo adicto a las apuestas y que cada vez que ganaba dinero se enviciaba más: “Pagaba el ticket, salía, daba la vuelta y entraba de nuevo. Me decía: ‘No, pero yo gané toda esta plata. ¿Cómo me voy a ir ahora? Hoy lo fundo al casino’. Ganaba 50 mil dólares, salía del casino y volvía a entrar para perderlos, además de lo que había llevado. Es una locura”. Si bien lo económico reconoció que llegó a perder “más de 500 mil dólares”, lo que más le afectó fue su familia: “A mí me pasaba que no veía a mis hijos. Perdí todo, no te importa nada. Solamente te importa jugar, no te importa si tu hijo está enfermo, si tu mujer o tu mamá necesitan algo, no te importa. Lo único que te importa es ver esa bola cómo gira, cómo cae y jugar. Uno va a ese lugar y tiene tanta oscuridad, tanta energía pesada, negativa y, en realidad, uno va y se encuentra siempre con las mismas personas. Y no nos damos cuenta que estamos todos enfermos. Uno no da el brazo a torcer y no toma dimensión”.