Revelaron el episodio que vivieron Mariana Fabbiani y su marido, antes de la operación: "Le salvó la vida" La conductora fue clave para la operación de urgencia del productor, de la que se recupera favorablemente. Agregar C5N en









La relación entre la conductora y el productor comenzó en 2006 cuando ambos trabajaban en América TV. Redes sociales

El marido de la conductora Mariana Fabbiani, Mariano Chihade, fue operado exitosamente tras la detección de un tumor en el cerebro. Con el paso de las horas, se supo que la mediática insistió en que viera al médico: "Ella le salvó la vida", aseguraron.

El productor de televisión habría tenido un episodio que alertó a la mediática: “No sé si lo puedo contar, pero me dijeron que fue Mariana la que le insistió para que vaya a hacerse los estudios, revelaron en televisión.

La descompensación fue el motivo que llevó a Fabbiani y a su marido a realizarse una serie de estudios médicos en el Instituto Fleni, de Belgrano, y tras los resultados lo intervinieron de urgencia: " De alguna manera, le salvó la vida a su marido. Ellos son muy compañeros”, detalló el panelista Pampito en Puro Show.

Finalmente, Chiade fue operado este miércoles 18 de noviembre tras una imagen nodular en el cerebro en una resonancia magnética y se encuentra en una sala UTI: "Evoluciona favorablemente, acompañado por su familia", detallaron en parte médico desde el centro de salud.