El marido de la conductora Mariana Fabbiani, Mariano Chihade, fue operado exitosamente tras la detección de un tumor en el cerebro. Con el paso de las horas, se supo que la mediática insistió en que viera al médico: "Ella le salvó la vida", aseguraron.
El productor de televisión habría tenido un episodio que alertó a la mediática: “No sé si lo puedo contar, pero me dijeron que fue Mariana la que le insistió para que vaya a hacerse los estudios, revelaron en televisión.
La descompensación fue el motivo que llevó a Fabbiani y a su marido a realizarse una serie de estudios médicos en el Instituto Fleni, de Belgrano, y tras los resultados lo intervinieron de urgencia: " De alguna manera, le salvó la vida a su marido. Ellos son muy compañeros”, detalló el panelista Pampito en Puro Show.
Finalmente, Chiade fue operado este miércoles 18 de noviembre tras una imagen nodular en el cerebro en una resonancia magnética y se encuentra en una sala UTI: "Evoluciona favorablemente, acompañado por su familia", detallaron en parte médico desde el centro de salud.
Quién es Mariano Chihade
Mariano Chihade es uno de los productores más influyentes de la televisión argentina, y está casado desde 2010 con Mariana Fabbiani, con quien tiene dos hijos, Matilda y Máximo. Se conocieron en 2006 en los pasillos de América TV, cuando ella conducía RSM y él integraba el área de gerencia de programación del canal, y llevan juntos casi dos décadas. El marido de Fabbiani pasó por productoras como Promofilm y Endemol Argentina y ocupó distintos cargos ligados a la dirección artística y de contenidos y fundó Mandarina, recientemente vendida al Grupo Octubre.