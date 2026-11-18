La reacción de Leandro Paredes en medio de las versiones de crisis con Camila Galante El mediocampista atraviesa rumores extradeportivos mientras vive un momento inmejorable con Boca. Agregar C5N en









Leandro Paredes junto a su esposa.

Leandro Paredes reaccionó tras las versiones de crisis con Camila Galante aunque sin referirse al tema de manera directa. El mediocampista de Boca compartió en Instagram un video de su último partido con el equipo y del entrenamiento, en medio de las especulaciones sobre su matrimonio. El mediocampista del club de la Ribera se prepara para jugar la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro el sábado por la tarde.

Con esa publicación, el futbolista parece mostrarse enfocado en el presente deportivo del Xeneize y no dar lugar a las conjeturas sobre su vida privada. En lugar de hacer algún comentario sobre los rumores, eligió poner el acento en lo que ocurre dentro de la cancha, en donde en pocos días buscará ser una pieza fundamental para obtener un nuevo título internacional para su club.

Otro detalle que no pasó inadvertido es que en su biografía de la red social sigue figurando que está casado con Camila Galante. El jugador no eliminó esa referencia, un dato que se suma a su actitud frente a las versiones que circularon en las últimas horas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Leandro Paredes (@leoparedes20) El gesto de Paredes que alimentó los rumores de crisis con Camila Galante Las nuevas versiones de crisis matrimonial surgieron en las últimas horas, en medio de los rumores que vinculan al futbolista con la China Suárez. Todo se desató a partir de un video que muestra al jugador de Boca con un llamativo gesto que llamó la atención en las redes sociales.

Las imágenes lo muestran junto a su esposa y sus tres hijos durante el festejo del cumpleaños número 10 de Giovanni. La celebración tuvo una ambientación completamente futbolera, inspirada en Boca y la Selección argentina, además de una torta de tres pisos. Pese a eso, lo que más llamó la atención fue la expresión de Paredes mientras todos cantaban el feliz cumpleaños. Lejos de mostrarse entusiasmado, fue captado con un gesto que algunos usuarios interpretaron como de incomodidad y cansancio. Incluso hubo quienes aseguraron que se lo veía visiblemente “harto”, lo que alimentó las especulaciones sobre su presente sentimental.

La cara de NO feliz cumpleaños de Leandro Paredes.¿ qué pasa con Camila Galante? Hay crisis? El video y la actitud de Paredes habla por sí sola. https://t.co/srUMDWt90M — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) November 17, 2026 Las imágenes fueron difundidas por el periodista Fede Flowers, quien volvió a poner sobre la mesa los rumores de una posible crisis entre el jugador y su esposa. En su cuenta de X escribió “La cara de NO feliz cumpleaños de Leandro Paredes en el festejo de su hijo. ¿Qué pasa con Camila Galante? ¿Hay crisis? El video y la actitud de Paredes habla por sí sola”. El video generó repercusión de inmediato y abrió un intenso debate entre los usuarios, que lanzaron todo tipo de teorías sobre el matrimonio. Por ahora, se trata de versiones y especulaciones que surgieron en redes sociales y a lo que el jugador respondió mostrándose enfocado en el rendimiento en su club.