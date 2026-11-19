Mar del Plata: anunciaron el cierre definitivo de la planta de La Campagnola El grupo Arcor oficializó el cese de su fábrica de conservas de pescado en el puerto marplatense, con el argumento de un "esquema productivo insostenible". Mientras, los trabajadores denunciaron no haber sido notificados y temen por su reubicación. Por Agregar C5N en









La empresa ofreció reubicar al personal en otras provincias o pagar las indemnizaciones corresponde. Redes sociales

El grupo Arcor anunció el cierre definitivo de la planta de conservas de La Campagnola en Mar del Plata, y 75 trabajadores fueron despedidos luego de un largo tiempo sin tareas asignadas.

Si bien las instalaciones ya estaban sin actividad productiva, la comunicación oficial pone un cierre a la estructura de la empresa, y ahora los empleados deberían ser reincorporados en otras fábricas en el interior del país.

La empresa alimenticia explicó la decisión como parte de "una profunda transformación" de la industria de la conserva a nivel nacional como global. "La combinación de un cambio estructural en el modelo global y la falta de materia prima local deja a la planta de La Campagnola ubicada en Mar del Plata en un esquema productivo insostenible", explicaron desde la firma.

Entre los argumentos, hablaron de la falta de materia prima en el Mar Argentino ante la falta de atún, la baja en el ingreso de la caballa y la cantidad de productos importados. La empresa ya dependía de la importación de materia prima de Ecuador y, según explicaron, "el modelo mundial ha migrado hacia el abastecimiento del producto terminado envasado en origen".

Aunque el grupo Arcor presentó los expedientes del cierre definitivo de la planta de conserva de pescado de Mar del Plata al Ministerio de Trabajo, los trabajadores denunciaron que no hubo una notificación oficial por parte de la empresa.

Redes sociales La palabra de los trabajadores Desde el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP) cuestionaron el cierre de La Campagnola y el despido de 75 trabajadores, entre producción y administración: "Nos enteramos así... cero ética", aseguraron. El delegado del SOIP agregó que "el que menos tiene en la empresa, hace 15 años que está trabajando", a la vez que advirtió que están esperando la notificación formal para saber qué pasa con las indemnizaciones: "Tenemos mucha incertidumbre además porque, en el caso de poder cerrar las indemnizaciones que nos corresponden, tenemos que ver si aplican el 100% o el 65% de la nueva norma". El delegado Daniel Maggio aseguró al diario local 0223 que "están hablando de reubicarnos en las plantas de Córdoba o San Luis, pero nadie va a dejar su vida para irse" subrayó. En este sentido, recordó que los compañeros pensaban continuar en enero, hecho que habría sido asegurado por la firma.