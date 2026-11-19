El documento original fue enviado por el gobernador bonaerense Juan Ramón Balcarce a su par tucumano Agustín Heredia. El texto detalla el avance de las tropas británicas sobre el archipiélago, el retiro de la bandera argentina y las primeras protestas oficiales.

El acto de entrega se llevó a cabo en el Palacio San Martín.

El gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, entregó al canciller Pablo Quirno una copia de una carta histórica de 1833 que denuncia la ocupación de las Islas Malvinas por tropas inglesas . El documento, que fue entregado en un acto realizado en el Palacio San Martín, fortalece el reclamo soberano argentino.

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El texto original fue enviado por el entonces mandatario de Buenos Aires, Juan Ramón Balcarce , a su par de Tucumán, Agustín Heredia . Fechada el 21 de enero de 1833 , la misiva revela detalles de la invasión de la corbeta británica HMS Clio.

El canciller destacó la continuidad de la demanda nacional por las islas. "Desde 1833, la Argentina nunca concedió la ocupación y nunca dejó de protestar" , afirmó Quirno ante veteranos de guerra y funcionarios.

Por su parte, Jaldo resaltó el valor de los archivos provinciales en la diplomacia. Expresó que la carta "permite demostrar, a través de la documentación, que desde el punto de vista administrativo, jurídico e histórico, las Malvinas siempre fueron argentinas" .

El oficio relata los hechos del 3 de enero de 1833. El comandante argentino José María Pinedo informó que el británico John Onslow exigió tomar posesión del territorio. Onslow ordenó arriar la bandera nacional en un plazo máximo de 24 horas.

Pinedo respondió con protestas formales y advirtió una posible resistencia armada. Sin embargo, la inferioridad numérica de sus fuerzas a bordo de la goleta Sarandí frustró cualquier defensa exitosa del archipiélago argentino.

| En un acto encabezado por el canciller Pablo Quirno, en el Palacio San Martín, realizamos la entrega a la Cancillería Argentina de un documento histórico de la Provincia de Tucumán, que constituye un aporte a la defensa de nuestra soberanía nacional sobre las Islas… pic.twitter.com/KHAj9yItCu — Osvaldo Jaldo (@OsvaldoJaldo) November 19, 2026

A las nueve de la mañana, las tropas británicas desembarcaron y consumaron la ocupación del lugar. Los invasores izaron el pabellón del Reino Unido y retiraron el símbolo patrio nacional de manera definitiva.

La misiva de Balcarce anticipó que Buenos Aires promovería gestiones "para obtener del Gobierno Británico una digna reparación, el reconocimiento del derecho sobre las Malvinas, y el uso del dominio en aquel territorio".

En línea con aquel mandato, Quirno detalló acciones actuales contra la explotación de recursos. El ministro advirtió sobre sanciones a empresas extranjeras, que operan en la región marina con licencias ilegítimas.