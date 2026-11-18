El Xeneize hizo su última práctica en el predio de Ezeiza y partirá en vuelo charter desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza hacia Barranquilla, pensando en lo que será el encuentro del sábado 21 de noviembre a las 19.30.

Boca partirá a las 14 desde Ezeiza y llegará a Barranquilla a las 21 de Argentina.

Boca viajará este miércoles a Colombia para jugar el sábado la final de la Copa Sudamericana frente al Atlético Mineiro de Brasil, en búsqueda de poder conquistar un nuevo título internacional después de 18 años.

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El Xeneize se entrenó esta mañana en el predio de Ezeiza, en lo que fue la última práctica en suelo argentino. Tras ella, emprendió el viaje hacia Barranquilla, donde se jugará el partido final el próximo sábado 21 de noviembre desde las 19:30.

Los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena llegan a este enfrentamiento en un inmejorable momento, ya que en este semestre consiguió una impresionante regularidad, que lo llevó a quedarse con el título por la tabla anual de Primera División, que le permite soñar con la que podría ser una histórica quíntuple corona.

Recientemente los de La Boca se consagraron como campeones de Liga por finalizar primeros en la Tabla Anual, y, además de tener que disputar la final del torneo sudamericano, también es finalista de la Copa Argentina y está en octavos de final en el Torneo Clausura, competición que les permitiría disputar el Trofeo de Campeones.

Esta final tendrá un valor importante ya que, en caso de coronarse, no solo se convertirá en el equipo más ganador de la Copa Sudamericana con tres conquistas (la ganó en 2005 y 2006), sino que cortará con la sequía de 18 años sin títulos en el plano internacional: el último había sido en 2008, cuando ganó la Recopa Sudamericana al vencer a Arsenal de Sarandí.

Boca Juniors

Cómo será el cronograma de Boca este miércoles pensando en el viaje a Colombia

Tras el entrenamiento de este miércoles, el plantel almorzará al mediodía y partirá a las 14 en vuelo chárter desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Según lo estipulado, el equipo llegará cerca de las 21 (hora argentina) a Barranquilla y los futbolistas descansarán en el Hotel Estelar Alto Prado de esa ciudad.

El jueves y viernes, el plantel se entrenarán por la tarde, más precisamente en el horario de la final para para adaptarse al clima barranquillero. La práctica del primer día será en el Estadio Romelio Martínez, un pequeño recinto municipal inaugurado en 1934, en el que Paredes ya se entrenó con la Scaloneta en el 2024.

Quiénes son los convocados para jugar la final de la Copa Sudamericana

A horas de partir, Boca oficializó la lista de concentrados que viajan a Barranquilla para enfrentar Atlético Mineiro, el próximo sábado 21 por la Final de la Copa Sudamericana.

Tal como estaba estipulado, Rodolfo “Vasco” Arruabarrena citó a los 33 jugadores del plantel, entre ellos lesionados y juveniles, para viajar a a Colombia.