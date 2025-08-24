Sol en Virgo: los signos que encontrarán el amor desde el 23 de agosto Con el astro solar en el signo de la virgen desde el 23 de agosto, algunas señales astrológicas apuntan a que ciertos perfiles astrales estarán más predispuestos a encontrar el amor y fortalecer relaciones. Por







Con el ingreso del Sol en Virgo, la energía se centra en la practicidad, la reflexión y los detalles que marcan la diferencia. Algunos signos tendrán oportunidades inesperadas para conectar románticamente y fortalecer vínculos afectivos.

El 23 de agosto, el Sol ingresó en el signo de la virgen, marcando el inicio de un período donde la vibra se vuelve más analítica, organizada y detallista. Virgo, signo de tierra regido por Mercurio, invita a prestar atención a los pequeños gestos, a la comunicación clara y a la armonía en las relaciones. Este tránsito es ideal para quienes buscan consolidar vínculos o evaluar con objetividad los romances existentes.

Además, este tránsito responde a un momento ideal para revisar, reorganizar y potenciar el área sentimental de la vida. Para algunos signos, el amor llegará a través de conexiones auténticas y conscientes, mientras que otros encontrarán claridad sobre lo que deben soltar o transformar en sus relaciones. Prestar atención a las señales del universo y actuar con intención puede marcar la diferencia durante estas semanas.

virgo Signos con mayor suerte en el amor Durante este período, algunos signos estarán más favorecidos para experimentar encuentros significativos y fortalecer relaciones:

Tauro : la practicidad de Virgo complementa la estabilidad taurina. Se abrirán oportunidades para conocer personas con valores similares.

: la practicidad de Virgo complementa la estabilidad taurina. Se abrirán oportunidades para conocer personas con valores similares. Cáncer : los detalles y gestos afectivos serán clave para conectar emocionalmente. Este tránsito favorece la intimidad y la comprensión mutua.

: los detalles y gestos afectivos serán clave para conectar emocionalmente. Este tránsito favorece la intimidad y la comprensión mutua. Capricornio: la energía organizada de Virgo permite a Capricornio clarificar sentimientos y avanzar en relaciones estables.