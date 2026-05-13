Horóscopo de hoy, jueves 14 de mayo

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate qué depara tu signo para este jueves.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este jueves 14 de mayo de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Hoy podrías mostrarte ante los demás como una persona demasiado altiva y egoísta: pon en orden las prioridades que tengas y no te comportes vanidosamente, si quieres alcanzar armonía en tus relaciones. Evita los excesos, utiliza tu elevada intuición y organiza; la organización te ayudará a lograr cualquier meta.

Tu ascenso será lento pero seguro, la firmeza y la perseverancia serán tus mejores aliadas. De todos modos, recuerda administrar bien tus recursos y tratar de no gastar impulsivamente. Utiliza tu mente creativa y habilidad en las finanzas, y no te arrepentirás. Finalmente, las asociaciones serán positivas y convenientes.

Géminis

(21 de mayo al 20 de junio)

Tal vez te sientas descontento con el entorno que te rodee hoy, además de muy sensible. Las ganancias llegarán gracias a la utilización de las habilidades mentales que te caracterizan: usa tu inteligencia y ordena ideas. También deberás tratar de equilibrar el mundo emocional.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Podrías sentir demasiada inseguridad hoy, y también mucha responsabilidad en el terreno del trabajo. Debes aprender a dominar tu frustración y falta de confianza. Demuestra tu habilidad intelectual y aprende a transigir en los tratos con los demás. Equilibra las energías que te invadan en este día, puedes hacerlo.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Este día será un día para actuar de una forma realista y canalizar toda esa energía creativa con la que contarás, Leo, porque si no lo haces, quizá tengas problemas con alguien debido a tu acritud. En el ámbito de la familia podrían surgir algunos imprevistos en casa que tendrás que resolver.

Virgo

(23 de agosto al 22 de septiembre)

Este día será un día positivo, habrá unas buenas perspectivas en el ámbito laboral de las que deberías intentar sacar el mayor partido posible. Con tu familia, de cualquier manera, seguramente tengas que solucionar algún imprevisto. Aprovecha tus relaciones en el plano social para lo que necesites.

Libra

(23 de septiembre al 22 de octubre)

Estarás alerta para el combate en cualquier sentido hoy, además de muy activo y dominante, precisamente por eso rechazarás cualquier tipo de limitación o restricción. Utiliza el discernimiento para ver las cosas como realmente son, sin ilusiones que te lleven a equivocaciones o a la frustración.

Escorpio

(23 de octubre al 21 de noviembre)

Como la energía será fuerte en estos días, sería conveniente que realizaras alguna actividad deportiva que te ayude a liberar los excedentes. Trata de no discutir ni de entrar en polémicas con los demás. Aprovecha mejor tu ingenio, creatividad y habilidad financiera para obtener unos resultados que te satisfagan.

Sagitario

(22 de noviembre al 21 de diciembre)

Este día podría llevarte hacia la exageración en los diferentes ámbitos de la vida, así que deberás evitar cometer excesos en cualquier sentido. Quizá tengas suerte en los juegos de azar, pero tendrás que tener en cuenta lo anterior; de lo contrario, la situación cambiará en detrimento.

Capricornio

(22 de diciembre al 19 de enero)

Tenderá a ser un día emocionalmente tenso. Tendrás que resolver algunos problemas familiares. Sin embargo, en el trabajo te irá bien, pues estás utilizando tus mejores aliadas, que son la organización, la disciplina y el trabajo constante. Además, en tus relaciones con las personas del trabajo habrá colaboración y cordialidad.

Acuario

(20 de enero al 18 de febrero)

Tal vez recibas noticias agradables hoy de una persona de confianza. Tu personalidad magnética y fuera de lo convencional hará que te relaciones de una forma diferente con los demás, aunque armoniosa. Este será un buen aspecto para las relaciones públicas y para todo lo relacionado con el arte.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

La forma organizada en la que trabajes será una actitud positiva que te llevará a concretar tus deseos, y lo que es más importante, a alcanzarlos. Además, tu mente será muy activa, creativa y analítica, así que podrás usarla para resolver cualquier dificultad. El optimismo y la constancia serán tus mejores aliadas de cara al futuro.