Horóscopo de hoy, miércoles 13 de mayo

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este miércoles 13 de mayo de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

(21 de marzo al 20 de abril)

Aries es un día para bajar un cambio ya que tu cuerpo está empezando a sentir la presión. Es una jornada ideal para recuperar energías.

(21 de abril al 21 de mayo)

Tauro estás magnético, atraes buenas vibras y todos los que te rodean disfrutan de tu compañía. Es un buen momento para el disfrute y dejar un poco el trabajo de lado.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Géminis toca ser un poco más egoísta porque estás resignando tu bienestar para no incomodar a los demás. Planteá tus preocupaciones e incomodidades antes de terminar haciendo algo que no te gusta.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Hoy en un buen día para el amor. Si estás en pareja, brindale más tiempo y pasen más momentos compartiendo actividades que ambos disfruten.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Leo hoy no es un buen día para hacer actividad física ya que venís con algunos dolores que pueden derivar en una lesión si te sobre exigís. Lo mejor es relajar y optar por actividades que no te exijan desgaste del cuerpo.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Virgo dejá de cuestionar a la gente que tienes al lado y enfocate en valorar más su compañía. Las comparaciones te están llevando a tomar decisiones equivocadas.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Libra es una buena jornada para mirar hacia atrás y planificar el futuro. Estas en un momento donde te inquieta el presente, por eso, será necesario que trabajes en vos.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Escorpio hoy puede que discutas por dinero con tu familia o algún miembro de tu entorno. Deberás aclarar los tantos antes de que se sigan repitiendo situaciones donde terminás financiando la vida de otros.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario deberás equilibrar tus momentos a solas con la vida social porque estás más ermitaño que nunca y las personas de tu entorno te reclaman presencia.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Capricornio estás en momento de introspección y reflexión. Ordená tu mente para no detenerte en darle vueltas a asuntos pasados que ya no pueden cambiarse.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Acuario estás un poco desconectado con tu alrededor y siendo como sos tiene dos posibilidades: por decisión propia o por despiste. Deberás prestar atención si no quieres exponerte a situaciones indeseadas.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis deberás dosificar tu intensidad porque se lleva puesto todo y a algunas personas- de las cuales depende tu futuro laboral- no les gusta ese desborde.