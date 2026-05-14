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Luna nueva en Tauro y conjunción con Urano: el ritual ideal para aprovechar la energía del 16 de mayo de 2026

Muchas personas sentirán que ya no pueden seguir viviendo de la misma manera y comenzarán una etapa mucho más libre, auténtica y alineada con sus verdaderos deseos.

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A tener en cuenta este cambio.

A tener en cuenta este cambio.

  • La luna nueva en Tauro del 16 de mayo de 2026 llega junto a Urano.
  • Esta lunación estará asociada con cambios inesperados y nuevos comienzos.
  • Tauro representa estabilidad, abundancia, placer y seguridad emocional.
  • Urano aporta energía de revolución, libertad y transformación.
  • El evento astrológico será ideal para realizar rituales de manifestación.

Luna nueva en Tauro y conjunción con Urano: el suceso astral llega con una de los pulsos más intensos y transformadores del año. La poderosa conjunción con Urano propone cambios inesperados, liberación, el ritual ideal para aprovechar la energía del 16 de mayo de 2026

Enterate qué depara tu signo para este jueves.
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Por eso, muchos astrólogos consideran que esta lunación es perfecta para realizar ritos de manifestación, abundancia y renovación energética.

La luna nueva simboliza inicios, siembra de intenciones y nuevas etapas. En el signo taurino, asociado con la estabilidad, el placer y los recursos materiales, invita a conectar con aquello que realmente genera seguridad y bienestar. Sin embargo, la presencia uraniana cambia completamente el escenario: aparecen sorpresas, despertares y decisiones inesperadas que pueden modificar el rumbo personal.

Esta lunación impulsa a:

  • Salir de la zona de confort;
  • Romper patrones limitantes;
  • Abrirse a nuevas oportunidades;
  • Manifestar abundancia desde otro lugar;
  • Animarse a cambios profundos.

El ritual ideal para la luna nueva en Tauro

Este ritual busca conectar con la energía taurina de abundancia y con el impulso liberador de Urano.

Qué necesitás

  • Una vela verde o blanca;
  • Canela o algún aroma natural;
  • Una hoja y una lapicera;
  • Un cuarzo verde, rosa o transparente (opcional);
  • Música suave o sonidos de naturaleza.
espiritualidad

Paso a paso del ritual

1. Ordená y limpiá tu espacio

Tauro necesita armonía y comodidad. Antes del ritual, ordená el ambiente y prendé un sahumo, incienso o aroma que genere calma.

2. Encendé la vela

Mientras la encendés, pensá en aquello que querés construir durante los próximos meses. La intención debe sentirse real y auténtica.

3. Escribí tus deseos

Anotá entre 5 y 10 intenciones relacionadas con:

  • Abundancia;
  • Estabilidad emocional;
  • Autoestima;
  • Dinero;
  • Placer;
  • Vínculos sanos;
  • Cambios que deseás manifestar.

La clave de esta luna nueva será pedir desde la autenticidad y no desde el miedo.

4. Soltá lo que ya no querés sostener

Urano pide liberación. En otra hoja, escribí hábitos, relaciones o pensamientos que ya no querés cargar. Luego podés romper el papel o quemarlo con cuidado como símbolo de cierre.

5. Cerrá el ritual agradeciendo

Agradecé en voz alta todo lo que ya existe en tu vida y lo que está comenzando a crecer, aunque todavía no puedas verlo.

Qué hacer durante esta lunación

La astrología recomienda aprovechar esta energía para:

  • Iniciar proyectos;
  • Cambiar rutinas;
  • Tomar decisiones importantes;
  • Conectar con el cuerpo y la naturaleza;
  • Abrirse a nuevas oportunidades económicas o emocionales.

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