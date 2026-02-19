Horóscopo de hoy, viernes 20 de febrero

Conocé lo que te depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este viernes 20 de febrero de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

(21 de marzo al 20 de abril)

Hoy sentirás un impulso especial de valentía, con la fuerza suficiente para conquistar grandes retos. Aprovecha esta racha para avanzar en proyectos ambiciosos, manteniendo disciplina y equilibrio. Mide tus progresos, descansa estratégicamente y canaliza ese coraje en acciones sostenidas que multipliquen resultados, porque estas ventanas de energía no duran eternamente.

(21 de abril al 21 de mayo)

Cuidar de otros es valioso, pero se convierte en intromisión cuando intentas controlar sus decisiones. La verdadera generosidad se expresa en consejos solicitados y apoyo práctico , respetando límites ajenos incluso si no los comprendes. Antes de actuar, pregúntate si te lo han pedido: así fortaleces lazos desde la autonomía y evitas dependencias tóxicas.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Preocuparte por futuros inciertos solo roba energía y genera tensión. Usa ese impulso en acciones concretas: prepara lo necesario, fortalece tu resiliencia y construye seguridad real en lugar de angustia imaginaria.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

La franqueza total puede dejarte en desventaja. Comparte solo lo necesario en el momento justo y observa antes de profundizar. Equilibrar honestidad con tacto te protege y potencia tu impacto en relaciones clave.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Un asunto personal puede distraerte y frenar tu rendimiento laboral. Para recuperar foco, delimita un momento específico para atenderlo y usa técnicas simples, como bloques de trabajo sin interrupciones y pausas breves para liberar preocupaciones. Así evitas que lo emocional invada lo práctico y te vuelves más eficiente.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

La calma y la empatía genuina generan mejores resultados que imponer demandas. Habla claro pero suave, busca soluciones compartidas y evita discusiones vacías. Esa tranquilidad resuelve lo inmediato y crea lealtad duradera sin desgaste innecesario.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

No todos actúan con la responsabilidad que esperas, especialmente en momentos de relax. Sé indulgente sin bajar tus estándares: ofrece recordatorios suaves y céntrate en lo que sí controlas. Esa tolerancia selectiva preserva tu paz sin convertirte en quien carga con todo.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Un flechazo intenso puede traer euforia y ansiedad. La chispa inicial se disfruta mejor sin idealizar, conversando para conocer de verdad y dando tiempo a que se revele si existe una base sólida. Así, la pasión se transforma en curiosidad práctica y se evitan decepciones.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

La relación avanza en dirección positiva tras los altibajos recientes, y la crisis puede haber fortalecido los sentimientos. Este buen clima se aprovecha reforzando lazos con gestos diarios y observando si ambos mantienen los compromisos nuevos. Ajustar rutinas asegura que la mejora se convierta en un patrón estable capaz de resistir futuras pruebas.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Algunas metas parecen exigir un esfuerzo sobrehumano, y hoy el foco debe estar en priorizar sueños sin dispersión. Dedicar la jornada al objetivo clave, dejando de lado distracciones, permite avanzar paso a paso y comprobar que los límites son más flexibles de lo que parecen.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

La relación con el amor o nuevas conexiones se fortalece al dejar atrás fracasos y arriesgar con prudencia. Abrirse desde la conciencia, comunicando expectativas y observando compatibilidades, convierte el salto en un avance calculado que enriquece la vida emocional.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Al cerrar un asunto importante pueden surgir dudas de última hora. Buscar la opinión sincera de alguien de confianza y analizar pros y contras con calma aporta claridad y evita errores por precipitación o miedo infundado.