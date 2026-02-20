20 de febrero de 2026 Inicio
Horóscopo de hoy, sábado 21 de febrero

Conocé lo que te depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este sábado 21 de febrero de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Es un momento ideal para escuchar la voz interior antes de que la Luna ingrese en Aries y cambie por completo la energía hacia la acción.
La Luna en los últimos grados de Piscis impulsa sueños cumplidos para algunos signos

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Hay tensiones con su pareja, pero son momentáneas. Tiene que afrontar una buena cantidad de gastos. Demuestre su capacidad de organización a sus jefes. Cuídese, los nervios son causa de discusiones.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Estará alegre y muy satisfecho en el terreno afectivo. En los juegos de azar, tiene la suerte de cara. Aumenta su prestigio entre superiores y compañeros. Tome más verdura, le sentará bien a su organismo.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Necesita compartir más tiempo con la persona amada. Quizá pierda un objeto de gran valor en un descuido. Aproveche la oportunidad y diga sí a ese nuevo trabajo. Si tiene problemas de circulación, ejercite las piernas.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Abandone ese malhumor, su pareja le necesita. No gaste demasiado dinero, limítese a lo necesario. Escuche a los demás profesionales, siempre aprenderá. Hoy necesita ponerse las pilas, salga de casa.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Es algo perezoso antes de iniciar una relación sentimental. Golpe de suerte para sus intereses económicos. Puede surgir algún problemilla laboral. Momento de mucha actividad, cuidado con el desgaste.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Jornada conflictiva con su pareja. Lea diarios especializados para decidir dónde invertir. La obsesión por el trabajo no le favorece en absoluto. Para aliviar esas molestias lumbares, vaya a un fisioterapeuta.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Sea más realista y huya de los amores platónicos. Disfrute con los ahorrillos que tiene. De pura casualidad contactará con nuevos clientes. Acuda al médico si sigue con esas molestias cervicales.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Su relación de pareja está en una etapa de entendimiento. Si tiene entre manos un posible negocio, lea bien el contrato. Si está sin trabajo hoy es un buen día para encontrarlo. Relájese, su organismo no necesita cuidados especiales.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Noticias de un pariente que anuncia su llegada. La intuición le será de mucha ayuda al invertir. Su improvisación es algo muy valioso para su empresa. Tendencia a la depresión; intente salir con amigos.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Si tiene pareja le apetecerá darle una sorpresa. No derroche su dinero por muy bien que vayan las cosas. Centre sus esfuerzos en mejorar su rendimiento en el trabajo. Evite riesgos con el fuego o la electricidad.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Demuestre más sinceridad a los amigos y familiares. Ármese de valor ante gastos imprevistos. En el trabajo, no conviene que cargue con más responsabilidades. Sus cambios de humor se deben a la falta de descanso.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Obtendrá buenos resultados en el amor. Un ingreso extra puede redondear sus cuentas. Su interés por su trabajo se verá recompensado. Físicamente, se sentirá de primera.

Horóscopo de hoy, sábado 21 de febrero

El actor conversó con la prensa sobre su presente. 

Facundo Arana se confesó tras su separación: ¿hay un nuevo romance?

El monito adoptó al peluche como su madre postiza.

Quién es Punch, el mono que se hizo viral tras ser rechazado por su manada

Edinson Cavani pelea ante la marca de Di Césare y Rodriguez.

Boca y Racing igualan en La Bombonera por el Torneo Apertura

La reforma laboral se va a tratar el viernes en el Senado. 

Reforma laboral: constitucionalistas anticipan impugnaciones judiciales tras su aprobación

