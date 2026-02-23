Horóscopo de hoy, martes 24 de febrero.

Conocé lo que te depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este martes 24 de febrero de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

(21 de marzo al 20 de abril)

Si se ha distanciado de su pareja, se acercarán. Gaste su dinero solo en lo necesario. Aproveche las oportunidades laborales que le surjan. Su organismo necesita mayor contacto con la naturaleza.

(21 de abril al 21 de mayo)

Recoja las muestras de cariño en su entorno familiar. Consigue el equilibrio entre gastos e ingresos. Para mejorar la situación laboral, fíese de su intuición. Haga un ejercicio que se adecúe a su físico.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Sea más tolerante con su pareja. La fortuna le sonreirá dando a su economía un empujón. Si un compañero le está buscando, párele los pies. Dolores de espalda; cuidado con las posturas.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Nuevas y divertidas amistades le sacarán de la monotonía. Por fin encuentra el banco a su medida. Si canaliza bien su energía, su trabajo será perfecto. Al utilizar un inadecuado material deportivo, su cuerpo se resentirá.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Sea prudente cuando cuente un problema a su pareja. Le devuelven una suma que olvidó que había prestado. Establezca alianzas en su círculo profesional. Duerma más horas, lo necesita.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Buenas noticias de alguien a quien quiere mucho. Invierta en objetos de valor y en operaciones rápidas. Si cambia de trabajo, elija el que le ofrezca mejor futuro. En su vida cotidiana, introduzca algo más de actividad física.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

No discuta con su pareja en público, causará mala impresión. Los negocios gozan de una gran prosperidad. Abandone esa preocupación, le renuevan el contrato. Ese dolor de espalda se soluciona con masajes.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Conocerá a una persona que no le conviene demasiado. Puede aprovechar ahora para solicitar un crédito. Va a empezar a recoger los frutos de esfuerzos laborales anteriores. Cuidarse no quiere decir obsesionarse.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Día feliz con su pareja. Una persona intenta acercarse por motivos económicos. Lleve la voz cantante a la hora de hablar de su trabajo. Las «tapas» una noche no están mal, convertirlas en su dieta, sí.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Sea más tolerante con su pareja, verá como todo cambia. Puede producirse un movimiento bancario beneficioso. Su capacidad de organización le será muy útil en el trabajo. Su salud comenzará a recuperarse.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

El cariño a los demás nunca sobra. Jornada favorable para iniciativas de inversión en bolsa. En lo profesional, recibirá halagos interesados. El estrés se manifestará en forma de jaquecas.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Le apetecerá estar a solas con su pareja. Tendrá que afrontar un cuantioso gasto que no esperaba. No caiga en la irritación ante cualquier contratiempo laboral. Estado físico y mental bueno.