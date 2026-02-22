22 de febrero de 2026 Inicio
Horóscopo de hoy, lunes 23 de febrero

Conocé lo que te depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Conocé lo que te depara el horóscopo para este lunes 23 de febrero de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Sea más cariñoso con su familia. Tiene unos ahorrillos interesantes, sáqueles provecho. Se acabará el agobio cuando se entreguen los pedidos. Procure cuidar y mejorar su aspecto.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Sea generoso en las relaciones, no se arrepentirá. Si le deben dinero, pídalo. Tendrá la satisfacción de haber hecho bien su trabajo. Siga cuidando la garganta y las vías respiratorias.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Buen momento para ahondar en los sentimientos. Las gestiones de dinero se desarrollan con normalidad. Frenética actividad laboral. Puede que sufra un pequeño esguince.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Nace una bonita relación, insista y ganará. Más vale que gaste menos dinero en la casa y más en disfrutar. Acepte los consejos profesionales de quien tiene más experiencia. Buen humor y plena forma física.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Hoy agradecerá el apoyo de su entorno familiar. No sea tan materialista, el dinero no lo es todo. No cometa errores absurdos en el trabajo. Necesita más horas de descanso.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Con cariño logrará de sus familiares lo que quiera. Comprar de forma compulsiva no viene bien a ningún bolsillo. Su actitud agresiva provocará tensiones en su trabajo. No fuerce su cuerpo en exceso al hacer ejercicio.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Necesita compartir más tiempo con la persona amada. Quizá pierda un objeto de gran valor en un descuido. Aproveche la oportunidad y diga sí a ese nuevo trabajo. Si tiene problemas de circulación, ejercite las piernas.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Su pareja le obsequiará con esas atenciones que tanto desea. Debe confiar firmemente en sus proyectos económicos. Antes de hablar con sus jefes, piénselo bien. Cuide la zona lumbar, vejiga y riñones.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Tenga más sensibilidad, especialmente con sus amigos. Gaste siempre una moneda menos de lo que gane. En el trabajo, manténgase en un plano discreto. Está débil de salud, aliméntese mejor.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Debe ser más sincero con su pareja. Su mala situación económica no llega a ser grave. Logrará éxito profesional si es diligente. Su cuerpo no está a punto, descanse más.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

La compañía de sus amigos le hará más llevadera la jornada. Tiene que afrontar una buena cantidad de gastos. Contará con personas que le van a facilitar el trabajo. Físicamente muy bien debido a los últimos cuidados.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Sea más tolerante con su pareja, verá como todo cambia. Puede producirse un movimiento bancario beneficioso. Su capacidad de organización le será muy útil en el trabajo. Su salud comenzará a recuperarse.

