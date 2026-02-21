21 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Horóscopo de hoy, domingo 22 de febrero

Conocé lo que te depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Enterate qué te depara el zodíaco para tu signo.

Enterate qué te depara el zodíaco para tu signo.

C5N

Conocé lo que te depara el horóscopo para este domingo 22 de febrero de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate qué deparan los astros para tu signo.
Te puede interesar:

Horóscopo de hoy, sábado 21 de febrero

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Estará y se sabrá con un especial atractivo sexual. Juegue a la lotería, la suerte le favorece. En el trabajo, concéntrese más, anda algo despistado. Un poco de disciplina alimenticia le vendrá muy bien.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Sea más sincero, muestre sus sentimientos abiertamente. Ahorre un poco para cuando lleguen las vacas flacas. Relájese con el tema de su sueldo, mejorará en breve. Tras una dura jornada, dedíquese a descansar.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Intente ser más comprensivo con los asuntos del corazón. Progresa económicamente. En la actividad laboral, felicitaciones de sus jefes. El cansancio puede ocasionarle jaquecas.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Tendrá a Venus de su parte para conquistar a quien quiera. Jornada poco propicia para realizar gestiones financieras. Exponga a sus jefes sus nuevas ideas. Buen momento para andar, nadar, hacer aeróbic, etc.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Día sembrado de escollos sentimentales. Valore si prefiere enfrentarse a un familiar o perder dinero. Trate de dar ejemplo a sus subordinados. El control de lo que come y el ejercicio le mantendrán en forma.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Aclare sus sentimientos para no hacer daño a nadie. Sus ingresos van a aumentar, pero también sus gastos. Intente ser más organizado en su trabajo. Su sentido del humor será lo mejor para aliviar el estrés.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

En el amor, estará más bien tierno e intimista. Día perfecto para invertir. El horizonte profesional se encuentra sin nubes. Sufre de piernas cansadas, procure reposar.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Despertará nuevos sentimientos en la persona que le gusta. Para inversiones y nuevos negocios dé un paso adelante. Que la pereza no le impida llevar a cabo su trabajo. Los abusos cometidos últimamente mermarán su salud.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Haga caso a las indicaciones de la persona que le ama. Proteja sus intereses económicos. Puede encontrar el trabajo con el que sueña. La postura al dormir es la causa de sus dolores de espalda.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Probablemente aparecerá en su vida alguien muy especial. El dinero se le escapará de las manos si no se controla. Demostrará á sus jefes lo que vale. Sus articulaciones estarán muy resentidas.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Jamás se penetra por la fuerza en un corazón. No es el momento adecuado para pedir un préstamo. Le harán una propuesta para mejorar en su empresa. El contacto con la naturaleza le relajará.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Si su corazón pide emociones no se cierre en banda. No sea imprudente con sus inversiones. Si piensa en un cambio laboral, es el momento. Está cansado y necesita unos días de relax.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Enterate qué le depara a tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 20 de febrero

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 19 de febrero

La colombiana demostró que es una de las artistas más polifacéticas del mundo.

Video viral: Shakira saludó por el Año Nuevo Chino con una pronunciación impecable

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 18 de febrero

Horóscopo de hoy, martes 17 de febrero.

Horóscopo de hoy, martes 17 de febrero

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 16 de febrero

Rating Cero

Griselda Siciliani se separó de Luciano Castro tras los rumores de infidelidad.

El llamativo mensaje de Griselda Siciliani en medio de la internación de Luciano Castro

La conductora tiene una disputa legal con su chofer de 30 años.

¿Peligra el festejo de Mirtha Legrand? Un escándalo inesperado podría empañar sus 99 años

En una charla íntima con Marley, la panelista recordó su apasionado romance con el Potro.
play

Marixa Balli recordó su gran amor con Rodrigo y contó por qué se separaron: "Era muy incómodo"

El músico transformó el sonido de la calle en un fenómeno mundial.
play

Falleció el músico Willie Colón, el trombón que le dio vida a la salsa urbana

La noticia se volvió tendencia y generó reacciones inmediatas, con comentarios que mezclaron humor, sorpresa y apoyo de sus seguidoras.

Un famoso cantante anunció su nueva pareja y las redes sociales explotaron: quién es

Este documental sobre un famoso reality de modelos de Estados Unidos está llamando la atención en Netflix
play

Este documental sobre un famoso reality de modelos de Estados Unidos está llamando la atención en Netflix: cuál es

últimas noticias

Griselda Siciliani se separó de Luciano Castro tras los rumores de infidelidad.

El llamativo mensaje de Griselda Siciliani en medio de la internación de Luciano Castro

Hace 12 minutos
Es importante cultivar creencias que nos eleven.

(PUBLICAR DOMINGO 22/2) Cinco claves para volver al eje y observar nuestros pensamientos

Hace 34 minutos
Enterate qué te depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 22 de febrero

Hace 54 minutos
Crece la tensión entre Irán y Estados Unidos. Alí Jamenei y Donald Trump no ceden sus pretenciones. 

Irán se prepara para un ataque de Estados Unidos: reforzó su frontera y blindó bases nucleares

Hace 58 minutos
El Comando Sur de Estados Unidos confirmó que en el ataque fueron asesinadas tres personas.

EEUU volvió a atacar una embarcación cerca de las costas de Venezuela: hay tres muertos

Hace 1 hora