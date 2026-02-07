Eclipse de Luna llena en marzo: cómo impacta en todos los signos

+ Seguir en

El mensaje del fenómeno celestial es claro: sanar no es solo sentir, también es organizar, limpiar y fortalecer las bases para lo que viene.

Eclipse de luna llena: ¿Cómo impacta en todos los signos?.

Eclipse de Luna llena en marzo : el segundo del año se da el 3 de marzo y es un plenilunio en Virgo, un evento que actúa como un refuerzo energético: sostiene, repara y fortalece dos “patitas” que venían frágiles o dañadas. ¿Cómo impacta en todos los signos?

Semana clave en el cielo: Urano vuelve a moverse directo y cambia el humor social

No es un fenómeno celestial caótico, sino uno que rearma, ajusta y devuelve estabilidad desde lo práctico y lo concreto. de hecho propone una limpieza profunda en la z ona Virgo de la carta natal , vinculada al orden cotidiano, la salud, el trabajo diario, los hábitos y la forma en que administramos nuestra energía. Todo lo que esté desordenado, mal distribuido o funcionando por inercia pide corrección y depuración.

El signo de la virgen responde a Mercurio, que en ese momento estará retrógrado en Piscis, el signo opuesto. Esta configuración refuerza la necesidad de revisar decisiones, palabras, rutinas y acuerdos, especialmente aquellos que se tomaron desde la confusión, el cansancio o la falta de límites. Lo que parecía difuso empieza a necesitar forma; lo que se sostuvo desde el sacrificio excesivo pide ajuste.

Reordena rutinas, trabajo y energía física. Ajustes necesarios para no seguir funcionando al límite.

Tauro

Limpieza emocional ligada al disfrute, el deseo y la creatividad. Se fortalece lo que vale la pena sostener.

Géminis

Movimiento fuerte en hogar, familia y bases emocionales. Se corrige algo que estaba mal apoyado.

Cáncer

Revisión de ideas, conversaciones y decisiones recientes. Lo confuso se aclara, lo innecesario se cae.

Leo

Ajuste en economía, recursos y autoestima. El eclipse refuerza la forma en que te sostenés materialmente.

Virgo

Eclipse personal. Cierre, limpieza y fortalecimiento de identidad. Algo se ordena de raíz.

Libra

Proceso interno y silencioso. Se limpia cansancio acumulado y se sueltan hábitos que drenan energía.

Escorpio

Cambios en vínculos sociales, grupos y proyectos a futuro. Se redefinen alianzas.

Sagitario

Impacto en trabajo, exposición y rol público. Ajustes que ordenan el rumbo profesional.

Capricornio

Revisión de creencias, estudios y dirección vital. Se refuerza una visión más realista del camino.

Acuario

Limpieza profunda en temas de control, deudas emocionales o materiales. Se suelta lo que pesa.

Piscis

Eclipse en el eje de vínculos. Se ordenan relaciones, acuerdos y límites, con Mercurio retrógrado pidiendo revisión.