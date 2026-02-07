Eclipse de Luna llena en marzo: cómo impacta en todos los signos

- Lo que estaba frágil encuentra refuerzo y mayor estabilidad
- Salen a la luz desajustes que venían sosteniéndose por inercia
- Se ordenan rutinas, hábitos y prioridades personales
- Aumenta la necesidad de bajar a tierra decisiones y procesos internos
Eclipse de Luna llena en marzo: el segundo del año se da el 3 de marzo y es un plenilunio en Virgo, un evento que actúa como un refuerzo energético: sostiene, repara y fortalece dos “patitas” que venían frágiles o dañadas. ¿Cómo impacta en todos los signos?
No es un fenómeno celestial caótico, sino uno que rearma, ajusta y devuelve estabilidad desde lo práctico y lo concreto. de hecho propone una limpieza profunda en la zona Virgo de la carta natal, vinculada al orden cotidiano, la salud, el trabajo diario, los hábitos y la forma en que administramos nuestra energía. Todo lo que esté desordenado, mal distribuido o funcionando por inercia pide corrección y depuración.
El signo de la virgen responde a Mercurio, que en ese momento estará retrógrado en Piscis, el signo opuesto. Esta configuración refuerza la necesidad de revisar decisiones, palabras, rutinas y acuerdos, especialmente aquellos que se tomaron desde la confusión, el cansancio o la falta de límites. Lo que parecía difuso empieza a necesitar forma; lo que se sostuvo desde el sacrificio excesivo pide ajuste.
Reordena rutinas, trabajo y energía física. Ajustes necesarios para no seguir funcionando al límite.
Tauro
Limpieza emocional ligada al disfrute, el deseo y la creatividad. Se fortalece lo que vale la pena sostener.
Géminis
Movimiento fuerte en hogar, familia y bases emocionales. Se corrige algo que estaba mal apoyado.
Cáncer
Revisión de ideas, conversaciones y decisiones recientes. Lo confuso se aclara, lo innecesario se cae.
Leo
Ajuste en economía, recursos y autoestima. El eclipse refuerza la forma en que te sostenés materialmente.
Virgo
Eclipse personal. Cierre, limpieza y fortalecimiento de identidad. Algo se ordena de raíz.
Libra
Proceso interno y silencioso. Se limpia cansancio acumulado y se sueltan hábitos que drenan energía.
Escorpio
Cambios en vínculos sociales, grupos y proyectos a futuro. Se redefinen alianzas.
Sagitario
Impacto en trabajo, exposición y rol público. Ajustes que ordenan el rumbo profesional.
Capricornio
Revisión de creencias, estudios y dirección vital. Se refuerza una visión más realista del camino.
Acuario
Limpieza profunda en temas de control, deudas emocionales o materiales. Se suelta lo que pesa.
Piscis
Eclipse en el eje de vínculos. Se ordenan relaciones, acuerdos y límites, con Mercurio retrógrado pidiendo revisión.