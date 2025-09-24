24 de septiembre de 2025 Inicio
Marte entró en Escorpio: cómo impacta en todos los signos

Este tránsito invita a todos los signos a actuar con intención, conectar con su poder personal y transformar lo que ya no les sirve.

Por
Marte, el planeta de la acción, el deseo y la ira, se siente muy cómodo en Escorpio, ya que fue antiguo regente del signo. Este tránsito potencia la energía visceral, impacta en todos los signos y los impulsa a actuar con determinación y a conectar con su fuerza interna.

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.
Horóscopo de hoy, miércoles 24 de septiembre

Durante este periodo, la acción se vuelve más estratégica y profunda, y las emociones pueden surgir con mayor intensidad. La energía de la esfera marciana en el signo del escorpión no se muestra superficial: todo lo que se haga tendrá profundidad y propósito, desde los proyectos personales hasta las relaciones.

Posterior a los eclipses en Piscis y Virgo, que trajeron momentos de densidad y cambios importantes, este contacto nos invita a actuar con intención, a conectar con nuestro deseo más profundo y a transformar aquello que ya no nos sirve. Es un período para potenciar el poder personal, aumentar la capacidad de reacción frente a los desafíos y tomar decisiones con mayor claridad y determinación.

marte en escorpio

Cómo impacta en todos los signos Marte en Escorpio

El impacto será especialmente fuerte en los signos fijos:

  • Tauro: desafíos para soltar resistencias y abrirse a cambios necesarios.
  • Escorpio: impulso para avanzar con fuerza hacia objetivos personales y profesionales.
  • Leo: la acción puede ser dramática y decisiva; se fomenta la autenticidad.
  • Acuario: oportunidades de transformación a través de relaciones y proyectos colectivos.

Para los demás signos, Marte en Escorpio invita a trabajar la paciencia, la introspección y la planificación estratégica antes de actuar. Es un escenario perfecto para enfrentar miedos, tomar decisiones importantes y profundizar en lo que realmente importa.

Este tránsito también puede reactivar la pasión, la ambición y la creatividad, pero es importante controlar impulsos y emociones intensas. La clave está en canalizar la energía de manera constructiva, evitando conflictos innecesarios.

