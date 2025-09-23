Horóscopo semanal de Niño Prodigio: qué le depara a los signos del 22 al 28 de septiembre

Con la fuerza del equinoccio y el inicio de la temporada Libra, el astrólogo invita a todos a sembrar la semilla de la armonía y el balance interior.

Horóscopo semanal de Niño Prodigio: el astrólogo Víctor Florencio compartió sus predicciones para cada signo del zodíaco en la semana del 22 al 28 de septiembre de 2025, justo en el inicio de la temporada Libra y el equinoccio de otoño.

El reconocido vidente dominicano, más conocido como Niño Prodigio, reveló mensajes claves para los doce signos del zodíaco. En esta ocasión, el tránsito del Sol al signo de la balanza y la llegada del equinoccio primaveral en el hemisferio sur marcan un cambio energético importante, invitando a todos a buscar mayor equilibrio, armonía y conexión espiritual.

Florencio señaló que esta semana cada signo tendrá un color especial como amuleto energético, recomendado para usar en ropa, accesorios o incluso en objetos del hogar. Estos tonos actuarán como catalizadores para atraer buenas vibras y reforzar la confianza personal. El especialista recordó que los tonos recomendados no son simples adornos: funcionan como vibraciones energéticas que pueden elevar el ánimo, sanar emociones y atraer nuevas oportunidades. “Cada tono conecta con un propósito, y al integrarlo en tu vida, te alineas con el orden universal”, explicó Florencio.

El astrólogo recomendó a los arianos trabajar la paciencia y no dejarse llevar por arranques impulsivos. Será un buen momento para dialogar antes de actuar y abrir el corazón al perdón. El rojo vino será su color protector, aportando serenidad y firmeza en los pasos.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Según el Niño Prodigio, los leoninos sentirán la necesidad de brillar sin entrar en competencia con los demás. Se recomienda poner límites a la vanidad y priorizar el autocuidado. El dorado será el color de la semana, reforzando su luz interior y la confianza.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

La energía de Sagitario se volverá más introspectiva. Es un período ideal para agradecer lo que se tiene y vivir el presente con plenitud. El naranja será su aliado energético, ayudando a despertar la creatividad y la alegría.

Predicciones para los signos de tierra

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

El Niño Prodigio aconseja a Tauro regresar a lo esencial: sus raíces, su familia y su conexión con la naturaleza. El verde oscuro les permitirá sostener su centro y abrir caminos de prosperidad.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Los virginianos atraviesan una etapa de limpieza emocional y mental. Será importante bajar el ritmo y escuchar a quienes los rodean. El beige será su color purificador, ideal para atraer calma y claridad.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Para Capricornio, la semana traerá lecciones de paciencia y de valorar los silencios. Será vital no cargar con responsabilidades ajenas. El gris será el tono que refuerce su estabilidad y sabiduría interior.

Predicciones para los signos de aire

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

El Niño Prodigio recomienda a Géminis enfocarse en la claridad de pensamiento y evitar distracciones. El amarillo mostaza será su color protector, dándoles chispa mental y capacidad de decisión.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Con la entrada del Sol en su signo, Libra comienza un nuevo ciclo personal. Será momento de sembrar intenciones y equilibrar relaciones. El rosa será el tono ideal para suavizar tensiones y atraer armonía.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

El consejo para Acuario será abrir espacio a nuevas ideas y proyectos sin perder la conexión espiritual. El azul les brindará equilibrio y capacidad de innovación.

Predicciones para los signos de agua

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Para Cáncer, la semana representará un inicio lleno de intuición y sensibilidad. Será clave protegerse de energías negativas y confiar en la voz interior. El blanco será su escudo espiritual.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Los escorpianos estarán atravesando procesos intensos de transformación y cierre de ciclos. El fucsia será su color sanador, permitiéndoles canalizar emociones y liberar cargas.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

El Niño Prodigio sugirió a Piscis enfocarse en la meditación y en confiar en la guía espiritual. El lila les brindará paz y ayudará a tomar decisiones desde el corazón.