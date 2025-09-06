Ritual para Mercurio en Libra 2025: cómo armonizar tus vínculos y atraer acuerdos justos

En plena temporada de eclipses, el 18 de septiembre de 2025 el planeta de la comunicación entra en Libra, signo asociado al amor y la diplomacia. Este tránsito activa conversaciones y todo lo que involucre parejas. ¿Cuál es el mejor ritual para armonizar tus vínculos y atraer acuerdos justos?.
Si queres aprovechar la energía y evitar tensiones, puedes realizar un sencillo rito de comunicación y equilibrio que te ayudará a fluir con el tránsito de Mercurio, planeta que rige la mente y la palabra. En el signo de la balanza, busca armonía, justicia y entendimiento mutuo. Pero al darse en plena temporada de eclipses, las conversaciones pueden sentirse más intensas, reveladoras y hasta desestabilizadoras. Un ritual consciente te permitirá:
Paso a paso:
- Prepara el espacio encendiendo el incienso y respirando profundo tres veces.
- Enciende la vela blanca pidiendo claridad mental y palabras justas.
- Enciende la vela rosa invocando armonía y apertura en tus vínculos.
- Escribe en el papel una afirmación como: “Mis palabras construyen puentes de amor, respeto y entendimiento”.
- Coloca la afirmación bajo la balanza o entre las dos piedras.
- Medita unos minutos visualizando una luz rosada y blanca rodeando tus vínculos más importantes.
- Agradece y deja que las velas se consuman en un lugar seguro.
Consejos adicionales según tu signo
- Aries, Cáncer, Capricornio: prepara el terreno para conversaciones de pareja que no puedes seguir postergando.
- Tauro, Leo, Acuario: aprovecha para renegociar acuerdos laborales o proyectos compartidos.
- Géminis, Virgo, Sagitario, Piscis: pueden tener revelaciones sobre vínculos pasados y cerrar ciclos.
- Libra, Escorpio: este tránsito activa un nuevo capítulo en relaciones íntimas o asociaciones importantes.