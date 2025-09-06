Ritual para Mercurio en Libra 2025: cómo armonizar tus vínculos y atraer acuerdos justos Con este rito, puedes sintonizarte con la energía de la armonía y atraer conversaciones que realmente te transformen. Por







En plena temporada de eclipses, el 18 de septiembre de 2025 el planeta de la comunicación entra en Libra, signo asociado al amor y la diplomacia. Este tránsito activa conversaciones y todo lo que involucre parejas. ¿Cuál es el mejor ritual para armonizar tus vínculos y atraer acuerdos justos?.

Si queres aprovechar la energía y evitar tensiones, puedes realizar un sencillo rito de comunicación y equilibrio que te ayudará a fluir con el tránsito de Mercurio, planeta que rige la mente y la palabra. En el signo de la balanza, busca armonía, justicia y entendimiento mutuo. Pero al darse en plena temporada de eclipses, las conversaciones pueden sentirse más intensas, reveladoras y hasta desestabilizadoras. Un ritual consciente te permitirá:

Calmar la mente antes de tomar decisiones.

Atraer diálogos sanos en tus relaciones.

Fortalecer la comunicación en pareja o sociedad.

Encontrar acuerdos justos y equilibrados.

ritual Ritual sencillo para Mercurio en Libra Elementos que necesitas:

Una vela blanca (paz y claridad).

Una vela rosa (amor y vínculos).

Una hoja de papel y un bolígrafo azul.

Incienso de lavanda o sándalo.

Una balanza pequeña o dos piedras que representen el equilibrio.