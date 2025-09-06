6 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Ritual para Mercurio en Libra 2025: cómo armonizar tus vínculos y atraer acuerdos justos

Con este rito, puedes sintonizarte con la energía de la armonía y atraer conversaciones que realmente te transformen.

Por
Mercurio en Libra: ¿Cuál es el mejor ritual para armonizar tus vínculos y atraer acuerdos justos?.

Mercurio en Libra: ¿Cuál es el mejor ritual para armonizar tus vínculos y atraer acuerdos justos?.

En plena temporada de eclipses, el 18 de septiembre de 2025 el planeta de la comunicación entra en Libra, signo asociado al amor y la diplomacia. Este tránsito activa conversaciones y todo lo que involucre parejas. ¿Cuál es el mejor ritual para armonizar tus vínculos y atraer acuerdos justos?.

Mercurio entra en Libra el 18 de septiembre: ¿Cómo impacta en cada signo?.
Te puede interesar:

Mercurio entra en Libra el 18 de septiembre: cómo impactará en cada signo del zodiaco

Si queres aprovechar la energía y evitar tensiones, puedes realizar un sencillo rito de comunicación y equilibrio que te ayudará a fluir con el tránsito de Mercurio, planeta que rige la mente y la palabra. En el signo de la balanza, busca armonía, justicia y entendimiento mutuo. Pero al darse en plena temporada de eclipses, las conversaciones pueden sentirse más intensas, reveladoras y hasta desestabilizadoras. Un ritual consciente te permitirá:

  • Calmar la mente antes de tomar decisiones.
  • Atraer diálogos sanos en tus relaciones.
  • Fortalecer la comunicación en pareja o sociedad.
  • Encontrar acuerdos justos y equilibrados.
ritual

Ritual sencillo para Mercurio en Libra

Elementos que necesitas:

  • Una vela blanca (paz y claridad).
  • Una vela rosa (amor y vínculos).
  • Una hoja de papel y un bolígrafo azul.
  • Incienso de lavanda o sándalo.
  • Una balanza pequeña o dos piedras que representen el equilibrio.

Paso a paso:

  • Prepara el espacio encendiendo el incienso y respirando profundo tres veces.
  • Enciende la vela blanca pidiendo claridad mental y palabras justas.
  • Enciende la vela rosa invocando armonía y apertura en tus vínculos.
  • Escribe en el papel una afirmación como: “Mis palabras construyen puentes de amor, respeto y entendimiento”.
  • Coloca la afirmación bajo la balanza o entre las dos piedras.
  • Medita unos minutos visualizando una luz rosada y blanca rodeando tus vínculos más importantes.
  • Agradece y deja que las velas se consuman en un lugar seguro.

Consejos adicionales según tu signo

  • Aries, Cáncer, Capricornio: prepara el terreno para conversaciones de pareja que no puedes seguir postergando.
  • Tauro, Leo, Acuario: aprovecha para renegociar acuerdos laborales o proyectos compartidos.
  • Géminis, Virgo, Sagitario, Piscis: pueden tener revelaciones sobre vínculos pasados y cerrar ciclos.
  • Libra, Escorpio: este tránsito activa un nuevo capítulo en relaciones íntimas o asociaciones importantes.

Noticias relacionadas

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 6 de septiembre

Astrología: cuáles son los tres signos del zodiaco más rebeldes.

Fin de semana con la Luna en Acuario: ¿qué signos sentirán la rebeldía en el aire?

La astróloga Esperanza Gracia habla sobre el poder de los eclipses: misterio, superstición y transformación.

Esperanza Gracia y el poder de los eclipses: misterio, superstición y transformación

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 5 de septiembre

¿Cuáles son las predicciones de Niño Prodigio para todos los signos hasta el 7 de septiembre?.

Cuáles son las predicciones de Niño Prodigio para todos los signos hasta el domingo 7 de septiembre en 2025

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 4 de septiembre

Rating Cero

Las nuevas Películas que se suman al catálogo de Netflix
play

Este estreno con Christian Bale, Margot Robbie y hasta Taylor Swift llegó a Netflix y es sensación: de cuál se trata

La empresaria sumó un auto más a su flota.

Wanda Nara sorprendió con su nuevo auto de alta gama: así lo personalizó con moños rosas

play

KHEA lanzó Tarot del cielo al infierno: "Me hice los registros akáshicos y constelaciones"

Sofi Martínez es campo de juego en Telefe.

Yanina Latorre fue lapidaria con Sofi Martínez tras su cobertura con la Selección argentina: "¿Qué hace ahí?"

Los complementos pueden transformar un peinado fácil en una propuesta de moda.

Adiós al pelo suelto: así se ve el peinado de Nicole Neumann que será tendencia en primavera

¿La China Suárez tiene trabajo?

Revelaron de qué trabaja la China Suárez en Turquía y sorprendió a todos

últimas noticias

Romances confirmados: ¿Quiénes son y por qué están en la lista de figuras más comentadas?

Es una de las actrices más vistas en Hollywood en los últimos años pero se reveló que está en pareja: de quién se trata

Hace 3 minutos
Mantener el cargador enchufado sin uso implica ciertos riesgos y un consumo energético silencioso.

Los riesgos de dejar el cargador del celular enchufado

Hace 4 minutos
play
El estreno de Aema refleja cómo las series de Netflix continúan ganando relevancia en el público occidental y especializado.

Está en Netflix, tiene 5 capítulos y es de las miniseries más resonantes del catálogo

Hace 4 minutos
Este electrodoméstico debe usarse con precaución.

El electrodoméstico que es muy peligroso para la salud: los motivos

Hace 5 minutos
Pekerman es el DT más exitoso en la historia de los Mundiales juveniles.

Este será el líder de la Selección argentina tras el retiro de Messi, según Pekerman

Hace 6 minutos