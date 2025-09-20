20 de septiembre de 2025 Inicio
Horóscopo de hoy, domingo 21 de septiembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este domingo 21 de septiembre de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Descubre los signos más impactados por los eclipses de septiembre 2025
Astrología viral: signos más impactados por los eclipses de septiembre 2025

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Insinúese a la persona amada con elegancia. Sea prudente con los gastos que realiza, nunca se sabe. Buenas expectativas profesionales, la vida le sonríe. Cuide sus pies, pisar mal genera muchos problemas.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Preste menos atención a la persona que quiere conquistar. Aunque tenga que gastar algo más de lo previsto, se lo puede permitir. En el trabajo, se verá inmerso en una discusión inesperada. Leves molestias de vejiga o riñones.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Día feliz con su pareja. Una persona intenta acercarse por motivos económicos. Lleve la voz cantante a la hora de hablar de su trabajo. Las «tapas» una noche no están mal, convertirlas en su dieta, sí.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Necesita liberarse de una excesiva dependencia de su pareja. Gaste su dinero en pequeños placeres, pero con mesura. Su imagen profesional mejora a pasos agigantados. Los nervios pueden jugarle una mala pasada, relájese.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Día complicado en el entorno familiar. Ponga en práctica ese plan de ahorro que ha ideado. Funciona todo mejor en el trabajo actuando de forma sutil. Proteja sus ojos ya que estarán sensibles al polvo del ambiente.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Si un amigo se enamora de usted, hable con él. Momento excelente para invertir en arte. Un ser querido le puede dar la pista de un nuevo trabajo. Dolores de espalda, especialmente si juega al tenis.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Intente ser más comprensivo con los asuntos del corazón. Progresa económicamente. En la actividad laboral, felicitaciones de sus jefes. El cansancio puede ocasionarle jaquecas.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre

Exigente y algo irascible con sus amigos. La estabilidad financiera llega por fin. Ese turno de trabajo que tanto deseaba, ya es suyo. Si utiliza un inadecuado material deportivo, su cuerpo se resentirá.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Sea más tolerante con su pareja, verá como todo cambia. Puede producirse un movimiento bancario beneficioso. Su capacidad de organización le será muy útil en el trabajo. Su salud comenzará a recuperarse.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

No le conviene enzarzarse en polémicas con su pareja. Los astros le empujan a gastar más de lo que debe. Pida ayuda a expertos para que le orienten en su trabajo. Cesarán esas persistentes molestias.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Estará y se sabrá con un especial atractivo sexual. Juegue a la lotería, la suerte le favorece. En el trabajo, concéntrese más, anda algo despistado. Un poco de disciplina alimenticia le vendrá muy bien.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

La vida de pareja se presenta confusa. Evite gastar dinero a lo loco, puede necesitarlo. Le encargarán un informe profesional que hará muy bien. Los problemas circulatorios vuelven a amenazarle.

Enterate que deparan los astros para tu signo.

