16 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Mercurio entra en Libra: ¿cuáles son los signos que recibirán energía creativa e inspiración?

Este tránsito trae un aire más estético, creativo y conciliador: nuestras palabras se visten de encanto, las ideas se suavizan, buscamos el equilibrio en los vínculos y algunos perfiles astrales lo sentirán más.

Por
Mercurio en Libra: ¿cuáles son los signos que recibirán energía creativa e inspiración?.

Mercurio en Libra: ¿cuáles son los signos que recibirán energía creativa e inspiración?.

El 18 de septiembre Mercurio entra en Libra, el signo regido por Venus, planeta de la belleza, la diplomacia y los placeres compartidos. Este tránsito trae un aire más estético, creativo y conciliador: ¿Cuáles son los signos que recibirán energía creativa e inspiración?

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.
Te puede interesar:

Horóscopo de hoy, martes 16 de septiembre

Con este contacto, nuestras palabras se visten de encanto y diplomacia, las ideas fluyen con suavidad y buscamos el equilibrio en los vínculos. Es un momento para expresar lo que sentimos con tacto, elegir bien las palabras y generar conversaciones que unan en lugar de dividir. Mercurio en el signo de la balanza, nos invita a mirar las distintas perspectivas antes de decidir, a poner belleza en lo que comunicamos y a encontrar en el diálogo una herramienta de creación, arte y conexión profunda con los demás.

arte

¿Qué nos propone Mercurio en Libra?

  • Buscar acuerdos y reconciliaciones.
  • Expresarnos con armonía, tacto y elegancia.
  • Tener conversaciones más diplomáticas y artísticas.
  • Valorar la belleza en las ideas, no solo en la apariencia.

Los signos que recibirán energía creativa e inspiración con Mercurio en Libra

  • Libra: su mente se enciende con inspiración y brillo, más sociable y creativa que nunca.
  • Aries: se enfrenta al desafío de escuchar al otro y negociar sin perder su fuerza.
  • Cáncer y Capricornio: sentirán el tironeo de este Mercurio que los invita a flexibilizarse y abrirse a otras perspectivas.
  • Géminis y Acuario: fluyen con este aire social, potenciando ideas innovadoras y relaciones colaborativas.

Este tránsito es perfecto para arte, escritura, proyectos creativos, charlas inspiradoras y reconciliaciones. Una temporada donde la palabra busca ser bella, justa y compartida.

Noticias relacionadas

Su espontaneidad, sumada a su humor natural, lo convierten en el signo más divertido del zodiaco, capaz de generar momentos que quedan grabados en la memoria de todos.

Qué signo tiene mejor relación con sus amistades según la inteligencia artificial

¿Cómo sanar relaciones estancadas con la Luna en Cáncer?

Luna en el grado 6 de Cáncer: ¿cómo sanar relaciones estancadas?

renovacion personal y de vinculos: como afectaran los eclipses a los signos en septiembre

Renovación personal y de vínculos: cómo afectarán los eclipses a los signos en septiembre

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 15 de septiembre

Horóscopo del dinero: la semana del 14 al 20 de septiembre de 2025 trae movimientos astrológicos que pueden marcar un antes y un después en la economía de varios signos.

Horóscopo del dinero: los signos que atraerán abundancia esta semana

El astrólogo y vidente Víctor Florencio, más conocido como El Niño Prodigio, comparte su horóscopo semanal con los mensajes clave que cada signo del zodiaco.

Horóscopo del Niño Prodigio: predicciones para la semana del lunes 15 al domingo 21 de septiembre de 2025

Rating Cero

Fue un éxito en 2004 y gracias a Netflix, esta película de Denzel Washington vuelve a estar en tendencia.
play

Es una película del 2004, está en Netflix y te hace llorar como ninguna

Esta serie romántica con estrellas que vuelven a las grandes producciones está siendo lo más visto de Netflix.
play

Esta serie romántica con estrellas que vuelven a las grandes producciones está siendo lo más visto de Netflix: cuál es

Involucraron a Evangelina Anderson con un jugador de la Selección y se aclaró rápidamente.

Involucraron a Evangelina Anderson con un jugador de selección y se aclaró rápidamente: ¿qué pasó?

Alfa Santiago fue cuestionado por La Tora.

La Tora apuntó contra Alfa Santiago por los comentarios que hizo sobre el accidente de Thiago Medina

El actor murió a sus 89 años.

Murió Robert Redford: dónde ver sus películas más recordadas

La durísima reacción de Benjamín Vicuña cuando le consultaron si estaba casado con la China Suárez

La durísima reacción de Benjamín Vicuña cuando le consultaron si estaba casado con la China Suárez

últimas noticias

El jugador llegó a River a principios de 2010.

Descendió con River, jugó en Europa y se retiró a los 30 años: nadie sabe sobre él

Hace 9 minutos
play
Fue un éxito en 2004 y gracias a Netflix, esta película de Denzel Washington vuelve a estar en tendencia.

Es una película del 2004, está en Netflix y te hace llorar como ninguna

Hace 10 minutos
play
Esta serie romántica con estrellas que vuelven a las grandes producciones está siendo lo más visto de Netflix.

Esta serie romántica con estrellas que vuelven a las grandes producciones está siendo lo más visto de Netflix: cuál es

Hace 16 minutos
Aportan proteínas, fibra, antioxidantes y grasas saludables.

Por qué hay que lavar los frutos secos: los beneficios que trae y cómo hacerlo

Hace 16 minutos
Involucraron a Evangelina Anderson con un jugador de la Selección y se aclaró rápidamente.

Involucraron a Evangelina Anderson con un jugador de selección y se aclaró rápidamente: ¿qué pasó?

Hace 16 minutos