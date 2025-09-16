Mercurio entra en Libra: ¿cuáles son los signos que recibirán energía creativa e inspiración?

Este tránsito trae un aire más estético, creativo y conciliador: nuestras palabras se visten de encanto, las ideas se suavizan, buscamos el equilibrio en los vínculos y algunos perfiles astrales lo sentirán más.

El 18 de septiembre Mercurio entra en Libra , el signo regido por Venus, planeta de la belleza, la diplomacia y los placeres compartidos. Este tránsito trae un aire más estético, creativo y conciliador: ¿Cuáles son los signos que recibirán energía creativa e inspiración?

Con este contacto, nuestras palabras se visten de encanto y diplomacia, las ideas fluyen con suavidad y buscamos el equilibrio en los vínculos. Es un momento para expresar lo que sentimos con tacto, elegir bien las palabras y generar conversaciones que unan en lugar de dividir. Mercurio en el signo de la balanza, nos invita a mirar las distintas perspectivas antes de decidir, a poner belleza en lo que comunicamos y a encontrar en el diálogo una herramienta de creación, arte y conexión profunda con los demás.