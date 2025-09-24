24 de septiembre de 2025 Inicio
Horóscopo de hoy, jueves 25 de septiembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
C5N

Conoce lo que te depara el horóscopo para este jueves 25 de septiembre de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

 Marte entró en Escorpio: cómo impacta en todos los signos.
Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Hoy te espera un día muy parecido al de ayer. Tu mejor aliada será la amabilidad y los buenos modos en tus relaciones con los demás, especialmente con las personas del entorno de trabajo. Por último, no dejes que el estrés se apodere de ti y haz las cosas bien, con orden y calma.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Tendrás un complicado día de trabajo hoy, precisamente por eso, deberías ordenar tus ideas. No te olvides de que solamente gracias al discernimiento podrás resolver cualquier problema que hoy se te presente. En un plano más íntimo, es posible que no te vaya tan bien como te gustaría.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Este día será un buen día en tu trabajo, si muestras tu cara más amable y comprensiva; la habilidad para comunicarte será tu mejor aliada en cualquier circunstancia, pero también es cierto que todo dependerá de cómo la utilices. ¿Eres una persona inteligente, no?, así que piensa en ello.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Hoy podría ser un día de pérdidas, inestabilidad y dudas internas, además de cierta falta de confianza o incapacidad para ver la realidad que te rodea. La alternativa más positiva será organizar tus ideas y ponerte a trabajar sin los pensamientos puestos en otros lugares o personas...

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Hoy será un día perfecto para todas aquellas actividades que estén relacionadas con la igualdad. En un plano más íntimo, si tienes pareja, se convertirá en algo muy importante en este momento; si no la tienes, es muy posible que te pases horas y horas pensando en este asunto...

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Te convendría hoy actuar con mucha prudencia y discreción, además de encontrar en este día un momento para reflexionar y meditar sobre tus planes para el futuro. Ahora tienes que sentar las bases de tus deseos venideros. Y no busques peleas, porque las encontrarás.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Tendrás buenos aspectos hoy para todas aquellas actividades relacionadas con el comercio exterior, la comunicación en general o los estudios. Además, si tienes que realizar algún viaje por motivos laborales, no debes alarmarte, ya que los viajes estarán propiciados durante todo este día.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Tu economía empezará a mejorar sensiblemente hoy. En el ámbito del trabajo tendrás buenas posibilidades de mejora en puertas, es posible que se trate de un ascenso en el trabajo. No obstante, deberías evitar caer en la pereza o en cualquier otro tipo de exceso en tu vida.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Hoy será un día en el que tu situación financiera podría estar a punto de cambiar favorablemente. En el ámbito del trabajo, tus asuntos irán bien, pero deberías tener cuidado con la negatividad. Por último, tu sexto sentido e imaginación estarán muy activados durante todo el día.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Presta más atención a tu salud, porque es posible que estés soportando demasiadas tensiones en el ámbito laboral, algo que podría causarte bajas energéticas: cuida de tus huesos, dientes y articulaciones, especialmente de tus rodillas. En el trabajo no tendrás dificultades, a pesar de todo, te sentirás bien.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Será muy necesario hoy que trates de controlar tus respuestas emocionales, porque tenderás a hacer daño con tus palabras a los demás, cuando no debería ser así. Los aspectos positivos hablan de amabilidad en el trato con el resto del mundo. Por último, escucha a ese sexto sentido que tienes en la toma de decisiones.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Hoy será un día en el que muchos pensamientos e ideas se agolparán en tu mente, Piscis, pero tendrás que darles una forma tangible y con buenas perspectivas de futuro. Tu imaginación estará disparada, algo bueno para tu vida privada, pero no tanto para la vida profesional... Piensa en ello.

