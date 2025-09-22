22 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Horóscopo de hoy, martes 23 de septiembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este martes 23 de septiembre de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Llegó el eclipse solar en Virgo.
Te puede interesar:

Eclipse solar en Virgo: una gran oportunidad para dejar las conductas que no nos sirven

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Hoy no será el mejor día para la firma de contratos o el cierre de proyectos. Por otro lado, es posible que sientas demasiadas tensiones acumuladas dentro de ti. Si es así, el ejercicio físico te ayudará, aunque cualquier otra actividad que sepas que te sienta bien también valdrá. Y ten cuidado en tus relaciones.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Hoy será un día para controlar tus impulsos, porque podrían hacerte mal a ti o a los demás. Y no solamente eso, también podrías sentir cierta frustración en tu vida. Si es así, entonces piensa en que la única forma de resolver problemas es poniéndose manos a la obra, y no lamentándose sin hacer nada al respecto.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

No tendrás ningún problema en el trabajo hoy, y será gracias a que tu estado mental será el mejor. También por eso se te darán especialmente bien las actividades relacionadas de alguna manera con el análisis y las relaciones con los demás. No te detengas, sigue con tus proyectos.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Contarás hoy con fuerzas constructivas, pero si las derivas mal, generarán tensiones alrededor. No dejes de ver la vida con optimismo y todo irá mejor. En el ámbito económico, es posible que sufras una pérdida si no tienes cuidado. Por último, podrías recibir agradables sorpresas de tus amistades.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Será mejor que hoy trates de equilibrar las fuerzas con las que cuentes, porque serán considerables y podrían discurrir por vías poco convenientes, como la agresividad. Ten mucho cuidado con lo que digas, porque quizá dañes las emociones de los demás y entres en discusiones. No quieras siempre tener la razón.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Hoy podrá ser un día favorable para tu economía, y también para tu ámbito laboral. Por otra parte, los viajes se encontrarán bien aspectados, así que si tienes que realizar alguno, no tendrás dificultades en este sentido. Además, en el amor, es posible que una persona interesante entre en tu vida.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Es posible que hoy tiendas a fingir que eres una persona feliz, o a comportarte de una manera silenciosa, misteriosa o taciturna. Si tus relaciones con las personas del entorno cercano te resultan difíciles, entonces trata de ver cuál es el problema para darle una solución lo antes posible.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Hoy tendrás que conseguir equilibrar las energías del entorno, porque es posible que estén descompensadas. Piensa que podrías sacar partido de cualquier oportunidad que se te presente, pero que deberás actuar con inteligencia, mesura y paciencia. Además, tendrás una de cal y otra de arena en tus relaciones.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Tendrás hoy un pensamiento muy lúcido y positivo, así que la iniciación de proyectos que te lleven a progresar en la vida será pujante. No obstante, la organización no será una de tus ayudas en este día: lucha para lograr un buen método de trabajo. En fin, te caracterizarás por el optimismo e ideas creativas.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Tu mente se encontrará en un estado propicio hoy para la disciplina y la concentración, algo que te ayudará a lograr tus metas en la vida. En general, los aspectos del día serán positivos para todas aquellas actividades que tengan algo que ver con la enseñanza, la política, la investigación y las letras.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Las energías circundantes hoy podrían chocar constantemente entre sí. De todas formas, tendrás al alcance de tu mano un gran desarrollo mental, eso sí, por medio de la perseverancia. Por último, piensa muy bien en las palabras que vas a decir antes de decirlas, así te evitarás problemas.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

No te desanimes por los retrasos, sigue trabajando de una forma ordenada y concentrándote en tus proyectos, ya verás qué resultados conseguirás. En general, habrá muy buenos aspectos para las profesiones que estén relacionadas con el arte y también con el servicio a los demás.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 22 de septiembre

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 21 de septiembre

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 20 de septiembre

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 19 de septiembre

Meditaciones para cada signo durante los eclipses: los fenómenos celestes siempre marcan momentos de revelación y es ideal llevar a cabo practicas espirituales para atravesarlos.

Meditaciones para cada signo durante los eclipses: ¿cuáles son las mejores?

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 18 de septiembre

Rating Cero

Lamine Yamal no pudo contra Dembélé y fue consolado por Nicki Nicole.

Cariñoso mensaje de Nicki Nicole a Lamine Yamal luego de que perdiera el Balón de Oro: "Mi estrella..."

play

Paloma Mami: la "muñeka" que rompió la caja del género urbano

Avengers: Doomsday llegará a los cines de todo el mundo en 2026.

Marvel sufrió la filtración de las primeras imágenes de Avengers: Doomsday y los fans se sorprendieron

Joaquín Furriel, quien destaca por su talento en diversos escenarios como películas y producciones televisivas internacionales, incorpora su distintiva presencia a un reparto que combina a estrellas ultra reconocidas junto a nuevos actores dispuestos a desafiar lo establecido.
play

De qué se trata El Refugio Atómico, la serie con Joaquín Furriel que lidera lo más visto de Netflix

Ed Sheeran revolucionó el mundo de la música con su sorpresiva revelación.
play

Ed Sheeran anunció un estreno póstumo: "No quiero morir y que saquen canciones al azar"

Hay una razón por la cual la primera película de Iron Man aparece y desaparece de todos los servicios de Streaming, incluyendo Disney Plus: la casa del ratón más famoso del mundo no levantó el Universo Cinematográfico de Marvel, sino que fueron ellos solos con la ayuda de la Paramount.

De mendigos a millonarios: Marvel había puesto en venta a sus héroes por pocos millones antes de llegar al éxito con Iron Man

últimas noticias

Donald Trump censuró a una periodista de CNN: Tú eres noticias falsas

Donald Trump censuró a una periodista de CNN: "Tú eres noticias falsas"

Hace 21 minutos
Thiago Medina junto a Camilota.

Camilota se quebró al hablar de la salud de Thiago Medina: "Les pido que oremos por él"

Hace 28 minutos
Javier Milei se reunirá con la directora del FMI y con el Tesoro de Estados Unidos.

Javier Milei parte a Estados Unidos con el objetivo de materializar el eventual préstamo del Tesoro

Hace 30 minutos
Martín Guzmán alertó sobre riesgos de un préstamo de EEUU: Solo aumentaría la deuda externa sin desarrollo

Guzmán criticó el préstamo de EEUU: "Solo aumentaría la deuda externa sin desarrollo"

Hace 40 minutos
ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 23 de septiembre

Hace 45 minutos