Eclipse solar en Virgo: una gran oportunidad para dejar las conductas que no nos sirven

Preparate porque este domingo a las 17 se perfecciona el eclipse parcial de sol en el grado 29 de Virgo. Los eclipses solares siempre ocurren en Luna nueva cuando la luna temporalmente se interpone entre el Sol y la Tierra. Para la astrología, el sol se asocia a lo conciente, a nuestra individualidad e identidad, también al padre o figura masculina.

Por eso, este tipo de eclipses tienden a manifestarse más en el plano externo y en el campo visible. Pueden poner el foco en vínculos importantes, como el padre o la pareja. Sabemos que la luz solar es nuestra fuente de energía, por eso sentimos que nuestro brillo se esconde. Es una gran oportunidad para bajar un cambio y reflexionar sobre nuestras acciones y rutinas.

Este eclipse ocurre muy cerca del nodo sur en Virgo. ¿Y qué nos propone? Sacar lo que no nos sirve: conductas obsesivas con el trabajo y las obligaciones, adicciones o dinámicas sin límites. Esa necesidad de control y crítica constante. Virgo nos pide discernir entre lo útil y lo necesario.

Y ojo, lo útil no siempre es productivo. También lo son el descanso, los hobbies, los afectos y los momentos de calma. Además, este eclipse viene acompañado a un trígono a Plutón y Urano.

Esto abre la puerta a cambios beneficiosos y profundos, aunque también nos marca una posición entre Neptuno en Aries y Saturno en Piscis, recordándonos que debemos integrar mejor el equilibrio entre el deber y hacer y ese mundo más sutil de la imaginación, el descanso y la espiritualidad.