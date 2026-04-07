Los signos del zodíaco que tendrán mejor suerte en la primera semana de abril 2026, según Esperanza Gracia Este periodo llega con una fuerte impronta de acción, crecimiento y transformación. Los perfiles astrales mejor aspectados tienen la oportunidad de avanzar, pero el mensaje del cielo es claro para todos: animarse al cambio puede abrir puertas inesperadas. Por + Seguir en







Esperanza Gracias: los signos del zodiaco que tendrán mejor suerte en la primera semana de abril 2026

Los signos del zodiaco con más suerte en la primera semana de abril 2026 fueron revelados por Esperanza Gracia

El ranking se da en plena temporada de Aries, marcada por energía de acción y nuevos comienzos

El color recomendado para atraer la suerte es el naranja

La energía general de la semana impulsa a tomar decisiones, avanzar y abrirse a nuevas oportunidades Los signos del zodiaco que tendrán mejor suerte en la primera semana de abril 2026: con la llegada del cuarto mes anual y en plena temporada de Aries, Esperanza Gracia compartió su ranking con los signos astrales que contarán con mayor fortuna.

Además, para acompañar este periodo, la especialista recomienda el color naranja pues se trata de un tono asociado a la creatividad, la vitalidad y la renovación. Su vibra invita a soltar bloqueos, recuperar la confianza y avanzar con una actitud más liviana y segura.

En términos generales, el clima astral se presenta dinámico, impulsivo y lleno de oportunidades para quienes se animen a dar el paso. A continuación, los tres perfiles astrales más favorecidos por la suerte en este primer tramo del año.

mano con trebol Los signos que tendrán mejor suerte en abril 2026 Escorpio: renacimiento y deseos cumplidos El signo escorpiano ocupa el tercer lugar del ranking. Según la astróloga, este es un momento clave para dejar atrás dificultades y empezar una nueva etapa. Tras atravesar desafíos importantes, el escenario celestial comienza a alinearse a su favor. Se abre un ciclo de transformación profunda donde los deseos pueden empezar a materializarse.

Aries: impulso, acción y oportunidades En el segundo puesto aparece Aries, protagonista absoluto de la temporada. Con el Sol, Saturno y Neptuno transitando su signo, el escenario disponible combina impulso, disciplina y visión.

Además, el ingreso de Marte potencia aún más la iniciativa, marcando una semana ideal para tomar decisiones, iniciar proyectos y avanzar sin miedo. Es un período para liderar, destacarse y abrir caminos donde antes había dudas. Sagitario: el signo con más suerte de la semana El primer lugar del ranking es para Sagitario, el gran beneficiado de esta semana. La energía del cosmos impulsa a este signo a priorizar su bienestar, reconectar con el disfrute y decirle sí a nuevas experiencias. Se trata de un momento de expansión emocional y crecimiento personal. Los días 6 y 7, con la Luna transitando su signo, potenciarán su magnetismo y capacidad de manifestación. Todo indica que lo mejor está por llegar.