7 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Los signos del zodíaco que tendrán mejor suerte en la primera semana de abril 2026, según Esperanza Gracia

Este periodo llega con una fuerte impronta de acción, crecimiento y transformación. Los perfiles astrales mejor aspectados tienen la oportunidad de avanzar, pero el mensaje del cielo es claro para todos: animarse al cambio puede abrir puertas inesperadas.

Por
Esperanza Gracias: los signos del zodiaco que tendrán mejor suerte en la primera semana de abril 2026

Esperanza Gracias: los signos del zodiaco que tendrán mejor suerte en la primera semana de abril 2026

  • Los signos del zodiaco con más suerte en la primera semana de abril 2026 fueron revelados por Esperanza Gracia
  • El ranking se da en plena temporada de Aries, marcada por energía de acción y nuevos comienzos
  • El color recomendado para atraer la suerte es el naranja
  • La energía general de la semana impulsa a tomar decisiones, avanzar y abrirse a nuevas oportunidades

Los signos del zodiaco que tendrán mejor suerte en la primera semana de abril 2026: con la llegada del cuarto mes anual y en plena temporada de Aries, Esperanza Gracia compartió su ranking con los signos astrales que contarán con mayor fortuna.

Horóscopo de hoy, martes 7 de abril.
Te puede interesar:

Horóscopo de hoy, martes 7 de abril

Además, para acompañar este periodo, la especialista recomienda el color naranja pues se trata de un tono asociado a la creatividad, la vitalidad y la renovación. Su vibra invita a soltar bloqueos, recuperar la confianza y avanzar con una actitud más liviana y segura.

En términos generales, el clima astral se presenta dinámico, impulsivo y lleno de oportunidades para quienes se animen a dar el paso. A continuación, los tres perfiles astrales más favorecidos por la suerte en este primer tramo del año.

mano con trebol

Los signos que tendrán mejor suerte en abril 2026

Escorpio: renacimiento y deseos cumplidos

El signo escorpiano ocupa el tercer lugar del ranking. Según la astróloga, este es un momento clave para dejar atrás dificultades y empezar una nueva etapa. Tras atravesar desafíos importantes, el escenario celestial comienza a alinearse a su favor. Se abre un ciclo de transformación profunda donde los deseos pueden empezar a materializarse.

Aries: impulso, acción y oportunidades

En el segundo puesto aparece Aries, protagonista absoluto de la temporada. Con el Sol, Saturno y Neptuno transitando su signo, el escenario disponible combina impulso, disciplina y visión.

Además, el ingreso de Marte potencia aún más la iniciativa, marcando una semana ideal para tomar decisiones, iniciar proyectos y avanzar sin miedo. Es un período para liderar, destacarse y abrir caminos donde antes había dudas.

Sagitario: el signo con más suerte de la semana

El primer lugar del ranking es para Sagitario, el gran beneficiado de esta semana. La energía del cosmos impulsa a este signo a priorizar su bienestar, reconectar con el disfrute y decirle sí a nuevas experiencias. Se trata de un momento de expansión emocional y crecimiento personal. Los días 6 y 7, con la Luna transitando su signo, potenciarán su magnetismo y capacidad de manifestación. Todo indica que lo mejor está por llegar.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 6 de abril

Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 5 de abril

Conocido como el portal 4/4, es una fecha asociada a la energía de la estructura y la abundancia.

Ritual del 4/4: el paso clave para atraer la abundancia después de la Luna Llena

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 4 de abril

¿Cuales son los tres signos que sentirán fuerte la Luna en Escorpio este fin de semana?.

Tres signos sentirán fuerte la Luna en Escorpio este fin de semana

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 3 de abril

Rating Cero

Marilina Bertoldi recibió insultos y amenazas de hinchas de Independiente por su tatuaje.

La explicación de Marilina Bertoldi por su tatuaje viral del escudo de Independiente: "Es lo más estúpido que hice"

La dinámica entre ambos, especialmente en Luke Cage e Iron Fist, tenía ese aire clásico de “pareja improbable” que termina funcionando. Y eso es algo que muchos esperan volver a ver ahora. 

Iron Fist y Luke Cage vuelven a Marvel en Daredevil: Born Again 3 y ya están las primeras imágenes

La comedia dirigida por Marco Petry a partir del guion de Jane Ainscough, Petry y Hortense Ullrich cuenta con un elenco principal conformado por Alexandra Maria Lara, Devid Striesow, Rúrik Gíslason, Anna Herrmann, Doa Gürer y Kerim Waller.
play

Cuál es la trama de Comer, rezar, ladrar, la película que suena como el best seller pero es pura comedia

 La locutora contó cómo se dio el primer encuentro entre su suegra y su familia. 

Aunque usted no lo crea: Evelyn Botto y Carmen Barbieri compartieron un almuerzo familiar sin Federico Bal

También se suman figuras como Huh Joon-ho, Park Sung-woong, Choi Si-won, Tae Won-seok, Park Seo-joon, Hwang Chan-sung y Dex, quienes aportan nuevas dinámicas a la historia. 
play

La temporada 2 de Sabuesos ya está en Netflix y es de lo más visto: ¿de qué se trata?

Transformaciones físicas extremas en películas con alto realismo.

Tres transformaciones físicas muy impactantes en películas: hubo cambios muy notorios

últimas noticias

Esperanza Gracias: los signos del zodiaco que tendrán mejor suerte en la primera semana de abril 2026

Los signos del zodíaco que tendrán mejor suerte en la primera semana de abril 2026, según Esperanza Gracia

Hace 12 minutos
Dura respuesta de Irán a la amenaza de Trump: Nuestra respuesta irá más allá de la región

Irán contestó a la amenaza de Trump: "Nuestra respuesta irá más allá de la región"

Hace 20 minutos
play

Intento de desalojo en Pinar de Rocha: reclaman falta de pago del alquiler y podrían demoler el boliche

Hace 35 minutos
La misión Artemis II rompió el récord de mayor distancia alcanzada por seres humanos respecto de la Tierra.

La impactante primera foto de la NASA desde la cara oculta de la Luna: "La humanidad, desde el otro lado"

Hace 49 minutos
No te rompés más la espalda para limpiar los rincones: este electrodoméstico hace todo por vos. 

Adiós a barrer: así es el dispositivo inteligente que te va a cambiar la vida

Hace 1 hora