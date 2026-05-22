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Horóscopo de hoy, sábado 23 de mayo

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Enterate qué deparan los astros para tu signo.

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Conocé lo que te depara el horóscopo para este sábado 23 de mayo de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.
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Horóscopo de hoy, viernes 22 de mayo

Aries

(21 de marzo al 19 de abril)

Ha tomado la decisión correcta con esa relación. Es hora de ahorrar un poco para ese nuevo proyecto. Los jefes estarán de su parte, no lo olvide. Tener unos kilos de más, no es el fin del mundo.

Tauro

(20 de abril al 21 de mayo)

Disfrutará de la compañía de los que le quieren. Si tiene la oportunidad de realizar una inversión, hágalo. Asista a los actos públicos relacionados con su trabajo. No se preocupe por un pasajero aumento de peso.

Géminis

(21 de mayo al 20 de junio)

Hoy su pareja le responderá con un arrebato de pasión. En cuestión de dinero, mejor de lo que pensaba. Ante los cambios laborales, no se meta en problemas. Excesivamente aprensivo, relájese y disfrute.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Si tiene hijos, ellos serán los protagonistas de la jornada. Tenga calma, no es el día adecuado para invertir. Aunque tenga razón, cuidado con las discusiones laborales. Necesita dedicarse más tiempo a sí mismo.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Todos los suyos no saben qué hacer para agradarle. Buena situación económica. Posponga sus ideas laborales para otro momento. Irá resolviendo todo lo que le preocupa.

Virgo

(23 de agosto al 22 de septiembre)

Agobio por cuestiones del corazón. Está gastando como si fuera millonario y no lo es. Se presentan oportunidades para crecer laboralmente. Riesgo de algún daño al hacer deporte.

Libra

(23 de septiembre al 22 de octubre)

Mucha actividad social, lo cual posibilitará nuevas amistades. La estabilidad financiera llega por fin. Laboralmente, le reconocerán sus méritos anteriores. Tome zumo de naranja, la vitamina C es muy necesaria.

Escorpio

(23 de octubre al 21 de noviembre)

Las opciones sentimentales se le amontonan. Las soluciones a sus problemas monetarios llegan hoy. Su magnetismo personal le hará cerrar buenos negocios. Hoy se encuentra de buen humor y eso es salud.

Sagitario

(22 de noviembre al 21 de diciembre)

Nace una bonita relación, insista y ganará. Económicamente está desahogado. Saque adelante su trabajo con iniciativa. Puede que sufra un pequeño esguince.

Capricornio

(22 de diciembre al 19 de enero)

El consuelo de un buen amigo aclarará sus dudas. Tenga cuidado a la hora de invertir. Sus proyectos profesionales se harán realidad. Brillante físicamente, con más energía de lo normal.

Acuario

(20 de enero al 18 de febrero)

Haga planes de futuro con su pareja, acertarán. Ponga al día todos sus pagos: facturas, hipotecas, etc. Se siente muy valorado por sus compañeros de trabajo. Probablemente estará sobreexcitado y le costará dormir.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

La compañía de sus amigos le hará más llevadera la jornada. Tiene que afrontar una buena cantidad de gastos. Contará con personas que le van a facilitar el trabajo. Físicamente muy bien debido a los últimos cuidados.

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