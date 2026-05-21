El mejor ritual de limpieza para despedir mayo 2026: cómo aprovechar la Luna entre Libra y Virgo Este fin de semana funciona como una pausa necesaria para bajar la intensidad, ordenar prioridades y despedir mayo con más claridad emocional. Por Agregar C5N en









La clave de esta energía lunar no está en hacer rituales complejos, sino en generar espacios de calma y orden que permitan bajar el ruido mental acumulado de las últimas semanas.

Es un fin de semana ideal para ordenar ambientes y depurar emociones.

La Luna en Virgo impulsa hábitos más saludables y descanso mental.

Muchas personas podrían sentir necesidad de soltar tensiones acumuladas.

El ritual recomendado incluye limpieza del hogar, sahumos y vela blanca. El mejor ritual de limpieza para despedir mayo 2026: el último fin de semana del mes llega con una energía ideal para cerrar ciclos, ordenar emociones y realizar limpiezas energéticas profundas. ¿Cómo aprovechar la Luna entre Libra y Virgo?.

El astro comenzará el sábado 23 en Libra y, hacia la mitad del día, ingresará en Virgo, donde permanecerá hasta el lunes por la mañana. Este movimiento lunar combina dos energías muy diferentes pero complementarias: primero aparece la necesidad de armonizar vínculos, recuperar equilibrio y soltar tensiones emocionales; luego, la Luna virginiana impulsa el orden, la limpieza y la depuración tanto física como energética.

Por eso, este tránsito es perfecto para despedir el mes con un ritual enfocado en liberar cargas, renovar ambientes y preparar el cuerpo y la mente para un nuevo ciclo.

ritual abundancia

El mejor ritual de limpieza para este fin de semana El rito puede hacerse entre la tarde del sábado y el domingo por la noche, aprovechando la energía virginiana de purificación. Lo ideal es comenzar ordenando el ambiente: abrir ventanas, tirar objetos rotos o papeles acumulados y limpiar superficies con agua y sal gruesa.

Después, se recomienda encender una vela blanca mientras se realiza una pequeña meditación o escritura consciente sobre todo aquello que se desea liberar antes de terminar el mes. También pueden utilizarse: romero;

lavanda;

palo santo;

sahumos suaves;

aceites esenciales relajantes.