Luna Nueva en Aries: el ritual del 17/4 para empezar de cero

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El novilunio en el signo del carnero no es solo un nuevo inicio: es una invitación a volver a vos, a tu deseo, a tu impulso más genuino.

La Luna Nueva en Aries del 17 de abril marca uno de los portales energéticos más potentes del año.

Luna Nueva en Aries: el novilunio del 17 de abril marca uno de los portales energéticos más potentes del año. Con el Sol en el mismo signo y el otoño ya instalado en el hemisferio sur, esta lunación inspira un poderoso ritual para empezar de cero.

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El signo del carnero es el primero del zodíaco: simboliza el impulso, el coraje y la acción . Y cuando se activa en Luna Nueva, se abre una puerta ideal para sembrar intenciones, tomar decisiones y animarse a dar ese primer paso que venías postergando.

La Luna Nueva representa comienzos. Es un momento de siembra energética, donde todo lo que intenciones tiene mayor fuerza para crecer en las semanas siguientes. En el perfil ariano, esta energía se potencia:

Este ritual combina la fuerza del fuego ariano con la profundidad emocional del otoño. Es simple, pero muy poderoso.

Antes de iniciar, es clave soltar.

Ordená un espacio de tu casa

Descartá algo que ya no uses

Prendé un sahumerio o incienso

Esto simboliza dejar atrás una versión tuya que ya cumplió su ciclo.

2. Escribí tus nuevas intenciones

Tomá papel y lápiz y respondé:

¿Qué quiero empezar ahora?

¿Dónde necesito ser más valiente?

¿Qué estoy lista/o para dejar atrás?

Luego escribí 3 intenciones en presente, claras y concretas:

“Inicio este proyecto con confianza”

“Me animo a elegir lo que deseo”

“Actúo con seguridad y determinación”

3. Activá el fuego

Encendé una vela roja o blanca (símbolo de Aries) y leé tus intenciones en voz alta.

Visualizá cómo esa energía se enciende dentro tuyo. Este paso es clave: Aries necesita acción, no solo pensamiento.

4. Movimiento y acción

El cuerpo también participa del ritual:

Bailá

Estirate

Salí a caminar

Esto ayuda a desbloquear energía y activar el impulso ariano.

5. Cierre e integración

Con el otoño como contexto, es importante integrar: