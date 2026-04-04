Luna Nueva en Aries: el ritual del 17/4 para empezar de cero

La Luna Nueva en Aries del 17 de abril marca uno de los portales energéticos más potentes del año.
La Luna Nueva en Aries del 17 de abril marca un portal energético de comienzos, impulso y decisiones importantes
Es una lunación ideal para sembrar intenciones, iniciar proyectos y activar cambios personales
Con el Sol también en Aries, la energía se potencia: más acción, más coraje, más determinación
En el hemisferio sur, el otoño aporta un matiz clave: no solo empezar, sino empezar con conciencia e introspección
Luna Nueva en Aries: el novilunio del 17 de abril marca uno de los portales energéticos más potentes del año. Con el Sol en el mismo signo y el otoño ya instalado en el hemisferio sur, esta lunación inspira un poderoso ritual para empezar de cero.
El signo del carnero es el primero del zodíaco: simboliza el impulso, el coraje y la acción. Y cuando se activa en Luna Nueva, se abre una puerta ideal para sembrar intenciones, tomar decisiones y animarse a dar ese primer paso que venías postergando.
La Luna Nueva representa comienzos. Es un momento de siembra energética, donde todo lo que intenciones tiene mayor fuerza para crecer en las semanas siguientes. En el perfil ariano, esta energía se potencia:
Invita a salir de la duda
Activa el deseo de avanzar
Impulsa decisiones valientes
Rompe con la inercia del pasado
El mejor ritual para la Luna Nueva en Aries del 17 de abril
Este ritual combina la fuerza del fuego ariano con la profundidad emocional del otoño. Es simple, pero muy poderoso.
1. Limpieza energética y emocional
Antes de iniciar, es clave soltar.
Ordená un espacio de tu casa
Descartá algo que ya no uses
Prendé un sahumerio o incienso
Esto simboliza dejar atrás una versión tuya que ya cumplió su ciclo.
2. Escribí tus nuevas intenciones
Tomá papel y lápiz y respondé:
¿Qué quiero empezar ahora?
¿Dónde necesito ser más valiente?
¿Qué estoy lista/o para dejar atrás?
Luego escribí 3 intenciones en presente, claras y concretas:
“Inicio este proyecto con confianza”
“Me animo a elegir lo que deseo”
“Actúo con seguridad y determinación”
3. Activá el fuego
Encendé una vela roja o blanca (símbolo de Aries) y leé tus intenciones en voz alta.
Visualizá cómo esa energía se enciende dentro tuyo. Este paso es clave: Aries necesita acción, no solo pensamiento.
4. Movimiento y acción
El cuerpo también participa del ritual:
Bailá
Estirate
Salí a caminar
Esto ayuda a desbloquear energía y activar el impulso ariano.
5. Cierre e integración
Con el otoño como contexto, es importante integrar: