5 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Luna Nueva en Aries: el ritual del 17/4 para empezar de cero

El novilunio en el signo del carnero no es solo un nuevo inicio: es una invitación a volver a vos, a tu deseo, a tu impulso más genuino.

Por
La Luna Nueva en Aries del 17 de abril marca uno de los portales energéticos más potentes del año.

La Luna Nueva en Aries del 17 de abril marca uno de los portales energéticos más potentes del año.

  • La Luna Nueva en Aries del 17 de abril marca un portal energético de comienzos, impulso y decisiones importantes
  • Es una lunación ideal para sembrar intenciones, iniciar proyectos y activar cambios personales
  • Con el Sol también en Aries, la energía se potencia: más acción, más coraje, más determinación
  • En el hemisferio sur, el otoño aporta un matiz clave: no solo empezar, sino empezar con conciencia e introspección

Luna Nueva en Aries: el novilunio del 17 de abril marca uno de los portales energéticos más potentes del año. Con el Sol en el mismo signo y el otoño ya instalado en el hemisferio sur, esta lunación inspira un poderoso ritual para empezar de cero.

¿Cómo impacta en todos los signos el planeta del amor en el signo de lo social?
Te puede interesar:

Venus entra en Géminis: cómo impacta en todos los signos el planeta del amor en el signo de lo social

El signo del carnero es el primero del zodíaco: simboliza el impulso, el coraje y la acción. Y cuando se activa en Luna Nueva, se abre una puerta ideal para sembrar intenciones, tomar decisiones y animarse a dar ese primer paso que venías postergando.

La Luna Nueva representa comienzos. Es un momento de siembra energética, donde todo lo que intenciones tiene mayor fuerza para crecer en las semanas siguientes. En el perfil ariano, esta energía se potencia:

  • Invita a salir de la duda
  • Activa el deseo de avanzar
  • Impulsa decisiones valientes
  • Rompe con la inercia del pasado
mujer luna nueva

El mejor ritual para la Luna Nueva en Aries del 17 de abril

Este ritual combina la fuerza del fuego ariano con la profundidad emocional del otoño. Es simple, pero muy poderoso.

1. Limpieza energética y emocional

Antes de iniciar, es clave soltar.

  • Ordená un espacio de tu casa
  • Descartá algo que ya no uses
  • Prendé un sahumerio o incienso

Esto simboliza dejar atrás una versión tuya que ya cumplió su ciclo.

2. Escribí tus nuevas intenciones

Tomá papel y lápiz y respondé:

  • ¿Qué quiero empezar ahora?
  • ¿Dónde necesito ser más valiente?
  • ¿Qué estoy lista/o para dejar atrás?

Luego escribí 3 intenciones en presente, claras y concretas:

  • “Inicio este proyecto con confianza”
  • “Me animo a elegir lo que deseo”
  • “Actúo con seguridad y determinación”

3. Activá el fuego

Encendé una vela roja o blanca (símbolo de Aries) y leé tus intenciones en voz alta.

Visualizá cómo esa energía se enciende dentro tuyo. Este paso es clave: Aries necesita acción, no solo pensamiento.

4. Movimiento y acción

El cuerpo también participa del ritual:

  • Bailá
  • Estirate
  • Salí a caminar

Esto ayuda a desbloquear energía y activar el impulso ariano.

5. Cierre e integración

Con el otoño como contexto, es importante integrar:

  • Cerrá los ojos unos minutos
  • Visualizá tu nueva versión en acción
  • Agradecé como si ya estuviera sucediendo

Noticias relacionadas

Es un buen momento para escribir, iniciar proyectos, comunicar ideas o tomar decisiones, siempre cuidando no actuar desde la impulsividad. La enseñanza central de este tránsito es simple: decir lo que importa, pero sin quemar puentes en el proceso.

Mercurio entra en Aries: cómo impacta en todos los signos el planeta de la comunicación en el signo del carnero

Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 5 de abril

Conocido como el portal 4/4, es una fecha asociada a la energía de la estructura y la abundancia.

Ritual del 4/4: el paso clave para atraer la abundancia después de la Luna Llena

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 4 de abril

¿Cuales son los tres signos que sentirán fuerte la Luna en Escorpio este fin de semana?.

Tres signos sentirán fuerte la Luna en Escorpio este fin de semana

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 3 de abril

Rating Cero

Pincoya y Tamara Paganini tuvieron otro tenso cruce que hará que la producción piense si habrá o no una sanción

La grave denuncia de una participante de Gran Hermano contra Tamara Paganini: "Me tiró agua caliente"

Esta película, disponible en Netflix, está encantando a todo el público
play

Cuál es la película sobre la pre adolescencia que llegó a Netflix y emociona sin tener golpes bajos

Su carrera combina éxitos comerciales y reconocimiento crítico.

Qué fue de la vida de Meryl Streep tras El diablo viste a la moda

Tanto amor no me cabe, publicó la actriz junto a un carrusel de fotos de su maternidad.

Imágenes íntimas: Úrsula Corberó compartió la ternura y los momentos más desafiantes de la maternidad

Desde Italia aseguran que Christian Pulisic y Sydney Sweeney estarían en pareja: ¿a qué se debe?

Desde Italia aseguran que Christian Pulisic y Sydney Sweeney estarían en pareja: ¿a qué se debe?

Acompañada por la joven oficial Fatima (Janki Bodiwala), la protagonista sigue el rastro de los cabecillas hasta Sri Lanka, donde se produce el enfrentamiento fina
play

Esta historia de Netflix alcanzó a ser una trilogía y su última película es furor: de cuál se trata

últimas noticias

River recibe a Belgrano.

River tuvo chances de gol pero empata 0-0 con Belgrano en el Monumental por el Apertura

Hace 24 minutos
A las familias de clase media cada vez les cuesta más llegar a fin de mes.

Advierten que la canasta de servicios de la clase media en AMBA subió un 22,2% en lo que va del año

Hace 29 minutos
Así quedó el auto después de atropellas a 15 personas.

Pánico en Estados Unidos: un conductor borracho atropelló a 15 personas en una celebración oriental

Hace 48 minutos
Donald Trump publicó un enigmático mensaje en su red Truth Social.

Trump afirma que podría acordar con Irán "este mismo lunes", pero igual vuelve a lanzar fuertes amenazas

Hace 1 hora
El hecho se produjo en Mendoza.

Video: una influencer grabó el saqueo de un camión en Mendoza y se hizo viral

Hace 1 hora