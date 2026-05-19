19 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Horóscopo de hoy, miércoles 20 de mayo

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

C5N

Conocé lo que te depara el horóscopo para este miércoles 20 de mayo de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Venus en Cáncer ama desde la sensibilidad, la memoria y el deseo de construir algo que se sienta verdadero
Te puede interesar:

Venus entró en Cáncer: cómo impacta este tránsito en todos los signos del zodíaco

Aries

(21 de marzo al 19 de abril)

Aries hoy pueden presentarse algunas diferencias con gente de tu entorno. Evitá entrar en discusiones acaloradas, retirarte a tiempo te protegerá de conflictos futuros.

Tauro

(20 de abril al 21 de mayo)

Tauro hoy deberás organizar tu día a día que está un poco patas para arriba debido a la cantidad de responsabilidades que has asumido últimamente. Que no te gane el caos y dedicale unos minutos a acomodar tus prioridades.

Géminis

(21 de mayo al 20 de junio)

Géminis hoy puede ser el comienzo de una relación tanto en la amistad, la pareja o un vínculo laboral. Se te abren puertas para que explores caminos y te entregues sin miedos.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Cáncer hoy es una buena jornada para todo lo relacionado a lo publico: eventos, reuniones laborales, exposiciones. La comunicación el arte y la estética están a tu disposición hoy.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Leo hoy es una excelente jornada en todos los ámbitos: amor, salud y trabajo. Vas a recibir cariño de tu gente y es posible que el amor golpee a tu puerta. Buena jornada también para las cuestiones relacionadas al dinero.

Virgo

(23 de agosto al 22 de septiembre)

Virgo será una jornada cargada de trabajo pero no te abrumes, confiá en tun criterio para sacar adelante los desafíos que se vayan presentando.

Libra

(23 de septiembre al 22 de octubre)

Libra hoy es un buen día para empezar una actividad ya sea relacionada con el cuerpo o con la mente. Aprovechá ese impulso para concretar tus proyectos.

Escorpio

(23 de octubre al 21 de noviembre)

No te olvides de tu intuición escorpio, esa voz interior que te guía en circunstancias en donde no encontrás la salida. Hoy la jornada se presenta amena tanto en el ámbito personal como en el profesional.

Sagitario

(22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario hoy los problemas materiales ocuparán gran parte de tus pensamientos. La falta de certeza puede generar ansiedad, pero con organización y perseverancia podrás alcanzar tus metas y afrontar los retos que la vida te presente durante la jornada.

Capricornio

(22 de diciembre al 19 de enero)

La falta de sinceridad y el engaño pueden generarte conflictos hoy Capricornio. Existen riesgos de caer en trampas de enemigos ocultos, por lo que es fundamental mantener la atención en cada cosa que hagas.

Acuario

(20 de enero al 18 de febrero)

Con una actitud inteligente llegará la satisfacción Acuario. Hoy será un buen día en lo económico: las actividades relacionadas con números fluirán con facilidad y las inversiones estarán favorecidas por la suerte.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis hoy podrías experimentar una expansión espiritual y un deseo de aventurarte a cosas nuevas. Prestá atención a tus sueños, ya que podrían ofrecerte pistas valiosas para tu vida.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, martes 19 de mayo

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 18 de mayo

Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 17 de mayo

Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 16 de agosto

Enterate qué depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 15 de mayo

A tener en cuenta este cambio.

Luna nueva en Tauro y conjunción con Urano: el ritual ideal para aprovechar la energía del 16 de mayo de 2026

Rating Cero

Mediante el repechaje ingresarán 13 nuevos integrantes a la casa de Telefe.

Sorpresa en Gran Hermano: Telefe levanta el reality a horas del repechaje

La artista desembarca en Buenos Aires el 5 de febrero con “Viajando por el mundo - Tropitour”.
play

Karol G llega a River por primera vez: cómo comprar las entradas

Gerardo Romano sigue activo con funciones diarias en el Teatro Multitabaris.

"Me gustaría cog... todos los días": el sinceridio de Gerardo Romano, a los 79 años y con Parkinson

Los personajes de la primera temporada de la nueva serie de Harry Potter producida por HBO y HBO Max. Los protagonistas: Arabella Stanton (Hermione), Dominic McLaughlin (Potter) y Alastair Stout (Ron).

El inesperado cambio de última hora que sacude a la serie de Harry Potter

La botirreina respondió las críticas tras recibir la estatuilla.

Sin filtro: el fuerte descargo de Wanda Nara luego de los cuestionamientos a su Martín Fierro

Shakira invitó a los artistas africanos a bailar en la final del Mundial 2026.

Mundial 2026: Shakira sorprendió con una invitación a un grupo de niños africanos

últimas noticias

Luis Caputo junto a representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Luis Caputo recibió a la UIA: hablaron de bajar impuestos y reducir el costo financiero de las empresas

Hace 44 minutos
 El tribunal remarcó que el hecho no provocó un perjuicio económico para la empresa.

Lo despidieron por tener sexo en el trabajo y ahora la empresa deberá indemnizarlo

Hace 51 minutos
Adrian Chelo de Grupo Green ya tenía una denuncia por abuso.

Chelo, líder de Grupo Green, fue excarcelado en medio de una denuncia por abuso

Hace 54 minutos
photoCopa Libertadores: Boca juega contra Cruzeiro por la quinta fecha del Grupo D. 

Boca merecía más y le gana 1 a 0 a Cruzeiro por Copa Libertadores

Hace 57 minutos
Mediante el repechaje ingresarán 13 nuevos integrantes a la casa de Telefe.

Sorpresa en Gran Hermano: Telefe levanta el reality a horas del repechaje

Hace 1 hora