Horóscopo de hoy, miércoles 20 de mayo

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este miércoles 20 de mayo de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Venus entró en Cáncer: cómo impacta este tránsito en todos los signos del zodíaco

(21 de marzo al 19 de abril)

Aries hoy pueden presentarse algunas diferencias con gente de tu entorno. Evitá entrar en discusiones acaloradas, retirarte a tiempo te protegerá de conflictos futuros.

(20 de abril al 21 de mayo)

Tauro hoy deberás organizar tu día a día que está un poco patas para arriba debido a la cantidad de responsabilidades que has asumido últimamente. Que no te gane el caos y dedicale unos minutos a acomodar tus prioridades.

Géminis

(21 de mayo al 20 de junio)

Géminis hoy puede ser el comienzo de una relación tanto en la amistad, la pareja o un vínculo laboral. Se te abren puertas para que explores caminos y te entregues sin miedos.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Cáncer hoy es una buena jornada para todo lo relacionado a lo publico: eventos, reuniones laborales, exposiciones. La comunicación el arte y la estética están a tu disposición hoy.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Leo hoy es una excelente jornada en todos los ámbitos: amor, salud y trabajo. Vas a recibir cariño de tu gente y es posible que el amor golpee a tu puerta. Buena jornada también para las cuestiones relacionadas al dinero.

Virgo

(23 de agosto al 22 de septiembre)

Virgo será una jornada cargada de trabajo pero no te abrumes, confiá en tun criterio para sacar adelante los desafíos que se vayan presentando.

Libra

(23 de septiembre al 22 de octubre)

Libra hoy es un buen día para empezar una actividad ya sea relacionada con el cuerpo o con la mente. Aprovechá ese impulso para concretar tus proyectos.

Escorpio

(23 de octubre al 21 de noviembre)

No te olvides de tu intuición escorpio, esa voz interior que te guía en circunstancias en donde no encontrás la salida. Hoy la jornada se presenta amena tanto en el ámbito personal como en el profesional.

Sagitario

(22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario hoy los problemas materiales ocuparán gran parte de tus pensamientos. La falta de certeza puede generar ansiedad, pero con organización y perseverancia podrás alcanzar tus metas y afrontar los retos que la vida te presente durante la jornada.

Capricornio

(22 de diciembre al 19 de enero)

La falta de sinceridad y el engaño pueden generarte conflictos hoy Capricornio. Existen riesgos de caer en trampas de enemigos ocultos, por lo que es fundamental mantener la atención en cada cosa que hagas.

Acuario

(20 de enero al 18 de febrero)

Con una actitud inteligente llegará la satisfacción Acuario. Hoy será un buen día en lo económico: las actividades relacionadas con números fluirán con facilidad y las inversiones estarán favorecidas por la suerte.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis hoy podrías experimentar una expansión espiritual y un deseo de aventurarte a cosas nuevas. Prestá atención a tus sueños, ya que podrían ofrecerte pistas valiosas para tu vida.