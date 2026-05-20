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Horóscopo de hoy, jueves 21 de mayo

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Enterate qué depara tu signo para este jueves.

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Conocé lo que te depara el horóscopo para este jueves 21 de mayo de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Venus en Cáncer ama desde la sensibilidad, la memoria y el deseo de construir algo que se sienta verdadero
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Aries

(21 de marzo al 19 de abril)

Las tensiones con su pareja irán en aumento. No piense solo en el dinero rápido, sino en la riqueza segura. Profundas transformaciones en su entorno laboral. Hable con su médico de ese cansancio.

Tauro

(20 de abril al 21 de mayo)

Necesita compartir más tiempo con la persona amada. Quizá pierda un objeto de gran valor en un descuido. Aproveche la oportunidad y diga sí a ese nuevo trabajo. Si tiene problemas de circulación, ejercite las piernas.

Géminis

(21 de mayo al 20 de junio)

La compañía de sus amigos le hará más llevadera la jornada. Tiene que afrontar una buena cantidad de gastos. Contará con personas que le van a facilitar el trabajo. Físicamente muy bien debido a los últimos cuidados.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Ha obrado mal con su pareja, y ella lo sabe. Le amenazan importantes gastos extras, sea comedido. En el aspecto profesional, todo marcha. Por su salud, evite las grasas y los dulces.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Tendrá a Venus de su parte para conquistar a quien quiera. Jornada poco propicia para realizar gestiones financieras. Exponga a sus jefes sus nuevas ideas. Buen momento para andar, nadar, hacer aeróbic, etc.

Virgo

(23 de agosto al 22 de septiembre)

Apasionante cambio en su vida amorosa. Huya de la tentación de hacer gastos innecesarios. Para su trabajo, utilice los avances tecnológicos. Mucho más relajado con los temas de salud, buena señal.

Libra

(23 de septiembre al 22 de octubre)

Surge una sorpresa en su vida amorosa. No es el momento adecuado para pedir un préstamo. Presente sus propuestas a sus jefes y sea paciente. Ha ganado algunos kilos, pero no se obsesione los perderá.

Escorpio

(23 de octubre al 21 de noviembre)

Posible alejamiento de su pareja por motivos laborales. Cómprese una hucha para ir guardando lo que pueda. Le harán una oferta de trabajo interesante. Cuidado con los cambios de temperatura.

Sagitario

(22 de noviembre al 21 de diciembre)

Buen momento en su vida sentimental. Compre lo que lleva tanto tiempo soñando. La disciplina en el trabajo va a tener buenos resultados. Coma mejor y no abuse de las grasas.

Capricornio

(22 de diciembre al 19 de enero)

Magnífico momento para el amor. Aunque nade en la abundancia, no se confíe. En su trabajo, las labores cotidianas no le van a preocupar. Descanse más o sus fuerzas se verán mermadas.

Acuario

(20 de enero al 18 de febrero)

Disfrutará de momentos románticos. Si piensa pedir un préstamo bancario, es el día. Exija una mayor colaboración a sus compañeros. Le apetecerá poner a punto su cuerpo y hoy es el día.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Posible encontronazo con su pareja. Disfrute más de su dinero en compañía de los suyos. Si se esfuerza más en el trabajo llegará la recompensa. El cuerpo y la mente le piden un poco más de diversión.

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