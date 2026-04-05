Mercurio entra en Aries: cómo impacta en todos los signos el planeta de la comunicación en el signo del carnero

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Es un tránsito para animarse a decir lo que antes se postergaba, pero con conciencia de que la palabra también construye realidad.

Es un buen momento para escribir, iniciar proyectos, comunicar ideas o tomar decisiones, siempre cuidando no actuar desde la impulsividad. La enseñanza central de este tránsito es simple: decir lo que importa, pero sin quemar puentes en el proceso.

Mercurio entra en Aries : el 15 de abril a las 03:22, el astro expresivo entra en el perfil marciano, uno de los tránsitos más veloces y directos del año en temas de intercambio, ideas y toma de decisiones. ¿Cómo impacta en todos los signos el planeta de la comunicación en el signo del carnero?

Venus entra en Géminis: cómo impacta en todos los signos el planeta del amor en el signo de lo social

Cuando el planeta de la mente y la palabra pasa por Aries, la energía cambia radicalmente: se piensa más rápido, se habla sin filtro y las decisiones se vuelven más impulsivas. Es un tránsito que activa la claridad mental, pero también puede generar conflictos si no se maneja con conciencia.

Mercurio rige la expresion, el pensamiento, los acuerdos, los estudios y la forma en la que procesamos la información. En Aries, todo eso se vuelve:

Más claridad mental y poder de decisión. Momento ideal para iniciar conversaciones importantes, pero cuidado con la impulsividad verbal.

Tauro

Pensamientos internos intensos. Podés sentirte más mentalmente acelerado/a, pero con necesidad de procesar en soledad.

Géminis

Tu mente se activa muchísimo. Buen momento para ideas, proyectos y networking, pero evitá dispersarte.

Cáncer

Comunicación más emocional y reactiva. Cuidado con decir cosas desde la herida o la sensibilidad.

Leo

Ideas creativas en expansión. Excelente para expresar proyectos personales, redes sociales y liderazgo.

Virgo

Tu mente trabaja a máxima velocidad. Riesgo de sobrepensar o estresarte por detalles.

Libra

Tensiones en conversaciones importantes. Aprendizaje clave: decidir sin buscar aprobación constante.

Escorpio

Palabras más intensas y profundas. Posibles conversaciones reveladoras o confrontativas.

Sagitario

Gran expansión mental. Buen momento para estudiar, viajar o planificar nuevos horizontes.

Capricornio

Decisiones laborales importantes. Comunicación más estratégica, pero también más directa.

Acuario

Ideas innovadoras y brillantes. Etapa ideal para proyectos grupales o digitales.

Piscis

La mente se acelera más de lo habitual. Importante no dejarse llevar por confusión o ansiedad mental.