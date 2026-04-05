Mercurio entra en Aries: cómo impacta en todos los signos el planeta de la comunicación en el signo del carnero

- El 15 de abril a las 03:22, Mercurio entra en Aries y activa un clima mental mucho más rápido, directo e impulsivo. Es un tránsito que acelera la forma en que pensamos y hablamos, empujándonos a decir lo que sentimos sin tanto filtro.
- La mente va más rápido que la emoción, lo que puede generar gran claridad para tomar decisiones, pero también choques si no hay pausa.
- Durante este período, la comunicación se vuelve más frontal y espontánea. Es una energía que favorece conversaciones pendientes, definiciones rápidas y decisiones que venían postergándose.
- A nivel personal, cada signo vive este tránsito de forma distinta, pero todos sienten un aumento en la velocidad mental y la necesidad de expresarse.
Mercurio entra en Aries: el 15 de abril a las 03:22, el astro expresivo entra en el perfil marciano, uno de los tránsitos más veloces y directos del año en temas de intercambio, ideas y toma de decisiones. ¿Cómo impacta en todos los signos el planeta de la comunicación en el signo del carnero?
Cuando el planeta de la mente y la palabra pasa por Aries, la energía cambia radicalmente: se piensa más rápido, se habla sin filtro y las decisiones se vuelven más impulsivas. Es un tránsito que activa la claridad mental, pero también puede generar conflictos si no se maneja con conciencia.
Mercurio rige la expresion, el pensamiento, los acuerdos, los estudios y la forma en la que procesamos la información. En Aries, todo eso se vuelve:
Más claridad mental y poder de decisión. Momento ideal para iniciar conversaciones importantes, pero cuidado con la impulsividad verbal.
Tauro
Pensamientos internos intensos. Podés sentirte más mentalmente acelerado/a, pero con necesidad de procesar en soledad.
Géminis
Tu mente se activa muchísimo. Buen momento para ideas, proyectos y networking, pero evitá dispersarte.
Cáncer
Comunicación más emocional y reactiva. Cuidado con decir cosas desde la herida o la sensibilidad.
Leo
Ideas creativas en expansión. Excelente para expresar proyectos personales, redes sociales y liderazgo.
Virgo
Tu mente trabaja a máxima velocidad. Riesgo de sobrepensar o estresarte por detalles.
Libra
Tensiones en conversaciones importantes. Aprendizaje clave: decidir sin buscar aprobación constante.
Escorpio
Palabras más intensas y profundas. Posibles conversaciones reveladoras o confrontativas.
Sagitario
Gran expansión mental. Buen momento para estudiar, viajar o planificar nuevos horizontes.
Capricornio
Decisiones laborales importantes. Comunicación más estratégica, pero también más directa.
Acuario
Ideas innovadoras y brillantes. Etapa ideal para proyectos grupales o digitales.
Piscis
La mente se acelera más de lo habitual. Importante no dejarse llevar por confusión o ansiedad mental.