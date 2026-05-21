Horóscopo de hoy, viernes 22 de mayo

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este viernes 22 de mayo de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Venus entró en Cáncer: cómo impacta este tránsito en todos los signos del zodíaco

(21 de marzo al 19 de abril)

Vaya haciendo planes de futuro con su pareja. Posible cambio de residencia, ¡ojo con los gastos! Es buen momento para ordenar papeles en la oficina. Conviene que tome medidas para conciliar el sueño.

(20 de abril al 21 de mayo)

Se siente muy positivo respecto a sus amigos. Aunque tenga que gastar algo más de lo previsto, se lo puede permitir. Si está sin trabajo, hoy puede encontrarlo. Cuidado con los accidentes domésticos.

Géminis

(21 de mayo al 20 de junio)

La familia será un punto de apoyo importante. Olvídese de la buena vida, no gaste tanto. Disfruta de gran agilidad mental y capacidad de trabajo. A través del diálogo descargará su tensión emocional.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Sea más tolerante con su pareja. Confiar en la suerte al hacer inversiones es arriesgado, infórmese. Su jefe estará encantado con su trabajo. Evite las situaciones de riesgo físico.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Los recuerdos de amores pasados pueden hacerle sufrir. Sea práctico cuando los gastos le agobien. Expondrá las prioridades de la empresa y triunfará en su trabajo. Sus molestias articulares pasarán pronto.

Virgo

(23 de agosto al 22 de septiembre)

Pase más tiempo con su pareja. El no negar nada a nadie le perjudica económicamente. Sus jefes compensarán todos sus esfuerzos. El abandono al que se somete diariamente, mermará su salud.

Libra

(23 de septiembre al 22 de octubre)

Los demás no le expresan sus emociones como le gustaría. Hoy le devuelven el dinero que prestó. En el entorno laboral, problemas por su actitud. Su energía debe ser canalizada de forma constructiva.

Escorpio

(23 de octubre al 21 de noviembre)

Reflexione sobre la actitud que mantiene con el ser amado. Siéntese y decida cuáles son los gastos inevitables. No se precipite ante esas ofertas laborales. Sufre de piernas cansadas, procure reposar.

Sagitario

(22 de noviembre al 21 de diciembre)

Hoy soluciona el problema con su amigo del alma. Si no es más prudente con lo que firma, puede perder dinero. Esas dotes de mando son tenidas en cuenta por sus jefes. Buena salud.

Capricornio

(22 de diciembre al 19 de enero)

Su relación no se modifica, plantéese una ruptura. Día favorable para su economía. Realice algún cursillo que enriquezca su currículum. La salud de los suyos es importante pero no descuide la propia.

Acuario

(20 de enero al 18 de febrero)

Aproveche para buscar a la persona soñada. Puede llegar una cuantiosa cantidad de dinero. Elija bien entre las ofertas laborales que le hagan. Se sentirá fuerte físicamente.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

A lo mejor da comienzo una relación con mucho futuro. No juegue a la lotería. La rutina sigue en el trabajo, pero no descuide su atención. Prudencia, no cometa excesos con la alimentación.