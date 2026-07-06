Se supo el pedido que le hicieron a Wanda Nara sus hijas en medio del conflicto con Mauro Icardi Una periodista dio a conocer lo que manifestaron los menores de la familia previo a su traslado fuera del país. Agregar C5N en









La abogada de Wanda Nara apuntó contra Icardi tras el pedido familiar de sus hijas. Redes sociales

En medio de la disputa legal y el revuelo mediático que mantiene con Mauro Icardi por sus dos hijas, Wanda Nara volvió a mostrarse públicamente junto a las nenas y sus hermanos varones. La sorpresiva postal familiar despertó una ola de interrogantes en el mundo del espectáculo, abriendo paso a diversas hipótesis sobre el estado actual del conflicto civil entre los mediáticos.

Fue la panelista Cora Debarbieri quien se encargó de revelar los pormenores de la situación en Infama, luego de ponerse en contacto directo con Ana Rosenfeld, la defensora legal de la conductora. Al indagar sobre la imagen que llegó a las redes sociales, la periodista aclaró el panorama: “Hablé con Ana porque había visto una fotografía donde está Wanda con sus hijas y también sus hijos. Entonces le consulté si ya volvieron las hijas con Wanda y me pone: ‘No, solo fueron de paseo con los varones’”, precisó.

Sin embargo, el dato de la jornada radicó en el motor que impulsó dicha salida. Según el relato de la integrante del ciclo de espectáculos, el reencuentro se concretó por la pura voluntad y el expreso deseo de las menores, quienes buscaron propiciar un espacio de contención en medio de la tormenta que atraviesan sus padres. “Las nenas supuestamente se levantaron hoy y dijeron: ‘Queremos un paseo familiar’. Llamaron a los hermanos, hicieron ese paseo”, destapó la comunicadora.

Para finalizar, Debarbieri arrojó luz sobre los pasos a seguir una vez concluido el recreo de los menores y cómo se diagramará la rutina de cara a los próximos días. “Le pregunté: ‘¿Vuelven después con Mauro?’. Y me pone: ‘Hasta el día que Wanda viaja con todos los chicos al exterior’”, concluyó la panelista citando las palabras de Rosenfeld, confirmando que las nenas regresarán temporalmente con el futbolista antes de emprender un viaje internacional junto a toda la familia.

La abogada de Wanda Nara liquidó a Mauro Icardi por el escándalo con Ekaterina Ojeda Ana Rosenfeld, la histórica abogada de Wanda Nara, rompió el silencio y se plantó con firmeza en medio del enorme revuelo mediático que salpica a Mauro Icardi por las versiones de un supuesto acercamiento con Ekaterina Ojeda en un boliche. En un mano a mano con Infama por la pantalla de América, la letrada no se guardó nada a la hora de analizar la conducta del delantero y disparó una frase lapidaria: “Si una persona es infiel, el bichito de la infidelidad le queda adentro, en el ADN”.