Se supo el pedido que le hicieron a Wanda Nara sus hijas en medio del conflicto con Mauro Icardi

En medio de la disputa legal y el revuelo mediático que mantiene con Mauro Icardi por sus dos hijas, Wanda Nara volvió a mostrarse públicamente junto a las nenas y sus hermanos varones. La sorpresiva postal familiar despertó una ola de interrogantes en el mundo del espectáculo, abriendo paso a diversas hipótesis sobre el estado actual del conflicto civil entre los mediáticos.
Fue la panelista Cora Debarbieri quien se encargó de revelar los pormenores de la situación en Infama, luego de ponerse en contacto directo con Ana Rosenfeld, la defensora legal de la conductora. Al indagar sobre la imagen que llegó a las redes sociales, la periodista aclaró el panorama: “Hablé con Ana porque había visto una fotografía donde está Wanda con sus hijas y también sus hijos. Entonces le consulté si ya volvieron las hijas con Wanda y me pone: ‘No, solo fueron de paseo con los varones’”, precisó.
Sin embargo, el dato de la jornada radicó en el motor que impulsó dicha salida. Según el relato de la integrante del ciclo de espectáculos, el reencuentro se concretó por la pura voluntad y el expreso deseo de las menores, quienes buscaron propiciar un espacio de contención en medio de la tormenta que atraviesan sus padres. “Las nenas supuestamente se levantaron hoy y dijeron: ‘Queremos un paseo familiar’. Llamaron a los hermanos, hicieron ese paseo”, destapó la comunicadora.
Para finalizar, Debarbieri arrojó luz sobre los pasos a seguir una vez concluido el recreo de los menores y cómo se diagramará la rutina de cara a los próximos días. “Le pregunté: ‘¿Vuelven después con Mauro?’. Y me pone: ‘Hasta el día que Wanda viaja con todos los chicos al exterior’”, concluyó la panelista citando las palabras de Rosenfeld, confirmando que las nenas regresarán temporalmente con el futbolista antes de emprender un viaje internacional junto a toda la familia.
La abogada de Wanda Nara liquidó a Mauro Icardi por el escándalo con Ekaterina Ojeda
Ana Rosenfeld, la histórica abogada de Wanda Nara, rompió el silencio y se plantó con firmeza en medio del enorme revuelo mediático que salpica a Mauro Icardi por las versiones de un supuesto acercamiento con Ekaterina Ojeda en un boliche. En un mano a mano con Infama por la pantalla de América, la letrada no se guardó nada a la hora de analizar la conducta del delantero y disparó una frase lapidaria: “Si una persona es infiel, el bichito de la infidelidad le queda adentro, en el ADN”.
Más allá de su dura sentencia actual, la abogada descolocó a todos al rememorar la gran consideración que le tenía al futbolista durante las épocas doradas de su matrimonio con la conductora. Según detalló, siempre lo tuvo en un pedestal como un hombre sumamente apegado a su entorno íntimo, una faceta que, según su óptica, se desdibujó por completo con el correr de los años y las sucesivas crisis de la pareja.
Rosenfeld se descompuso y tuvieron que llamar a Emergencias por la angustia generalizada.
Redes sociales
“Sé que es un excelente hombre y tenía una brújula maravillosa que era Wanda”, reconoció Rosenfeld al evaluar el rol que cumplía su clienta en la vida del deportista. Acto seguido, marcó su profunda desilusión con el presente de Icardi y lanzó una advertencia directa hacia los archivos televisivos: “Yo resisto cualquier archivo, lo digo y lo confirmo que era bueno, pero la gente cambia...”, argumentó, dejando en claro que ya no ve al mismo muchacho de antes.
Finalmente, la letrada deslizó una mezcla de deseo y reproche sobre el rumbo que tomó el delantero, desligando de toda culpa a la tercera en discordia, a quien calificó de "divina" y "joven". “No sé qué es lo que lo hizo cambiar, pero ojalá vuelva a su camino real que es la familia. Él es un tipo familiero”, concluyó de manera contundente, apuntando todos los cañones a la responsabilidad exclusiva de Mauro Icardi en este nuevo frente de tormenta.