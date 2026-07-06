Una senadora paraguaya atacó a Mbappé con comentarios racistas y el futbolista le respondió

La eliminación de Paraguay frente a Francia en los octavos de final del Mundial 2026 dejó una de las mayores polémicas extradeportivas del Mundial 2026. Después de la derrota por 1-0 en Filadelfia, la senadora paraguaya Celeste Amarilla publicó en su cuenta de X una serie de mensajes con expresiones consideradas racistas , xenófobas y discriminatorias contra el capitán francés, Kylian Mbappé , lo que desató una inmediata repercusión internacional.

La legisladora calificó al delantero como "camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo" , además de afirmar que Francia "ganó de pedo" y que Mbappé "estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido" . En otro mensaje, incluso lamentó que los futbolistas paraguayos no lo hubieran agredido al finalizar el encuentro: "Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido" .

La controversia aumentó cuando Amarilla volvió a referirse al delantero francés con otra publicación en la que escribió "Bruto, no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés" , además de alentar al arquero Orlando Gill a realizarle un gesto obsceno.

El episodio tuvo como antecedente el tenso final del encuentro entre Francia y Paraguay. Tras el pitazo final, Mbappé evitó saludar al arquero Gill, quien luego explicó lo sucedido: "Yo le pasé la mano, felicitándolo, y como no me dio bola entré en un momento de calentura. Después ya me tranquilicé" . El defensor de los tres palos también destacó el esfuerzo de la Albirroja y sostuvo que "Paraguay lo dejó todo en el campo" , lamentando que el penal convertido por Mbappé terminara definiendo la clasificación francesa.

La respuesta del capitán francés llegó pocas horas después mediante un comunicado publicado en su cuenta oficial de X. Sin mencionar el partido, Mbappé apuntó directamente contra la legisladora con un mensaje contundente: "Madame Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo" , iniciando así una contestación que rápidamente recorrió los principales medios deportivos del mundo.

El delantero continuó diferenciando las declaraciones de la senadora del comportamiento del pueblo paraguayo. "Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición", escribió, destacando el recorrido de la selección guaraní en el torneo y evitando responsabilizar al país por los dichos de una representante política.

Mbappé también sostuvo que las expresiones de Amarilla terminaron opacando el desempeño futbolístico paraguayo. "Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante esta Copa del Mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país", afirmó el atacante francés.

La repercusión trascendió el ámbito deportivo. La ministra francesa de Deportes, Marina Ferrari, calificó los mensajes como "abyectos", "indignos" y "racistas", asegurando que Francia condena "con la mayor firmeza" los ataques dirigidos contra su capitán. Mbappé cerró su comunicado con una frase que resumió su postura: "Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo".