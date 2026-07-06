Un jugador argentino encabeza una lista de los 25 futbolistas más hot del Mundial 2026

La revista estadounidense Variety destacó a los futbolistas "más hermosos" de la Copa del Mundo de Norteamérica. De Latinoamérica también resaltó a un mexicano y un paraguayo.

El mediocampista de la Selección argentina Rodrigo de Paul abre la lista de los 25 futbolistas "más hermosos" del Mundial de Norteamérica 2026 elaborada por la revista estadounidense Variety. Es el único argentino mencionado y, de Latinoamérica, lo acompañan el mexicano Raúl Giménez y el paraguayo Orlando Gill .

La revista justificó la elaboración del ranking al destacar que la Copa del Mundo coorganizada por los países nortamericanos es un "éxito rotundo" y resaltar que el cruce entre Estados Unidos y Bosnia superó en rating a la final de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs .

"La victoria de la selección masculina de Estados Unidos sobre Bosnia y Herzegovina en dieciseisavos de final se convirtió en la transmisión de fútbol más vista de todos los tiempos en Estados Unidos por un amplio margen, atrayendo a 24,4 millones de espectadores en Fox y otros 9,1 millones en Telemundo", sostuvo el artículo.

Sobre De Paul destacaron su participación en el Mundial de Qatar 2022 , su actualidad en el Inter Miami junto a Messi y su relación con la cantante y actriz Tini Stoessel .

"Ha sido titular indiscutible en la Selección argentina desde 2018 y este talentoso mediocampista, de ascendencia italiana, es uno de los integrantes de una de las parejas más populares de Argentina, junto a la cantante Tini", describieron a sus lectores.

Rodrigo De Paul, antes del partido con Cabo Verde: "Tenemos las mismas ganas que en Qatar"

De Paul participó en la conferencia de prensa con el DT Lionel Scaloni antes del partido con Cabo Verde y aseguró que tienen "las mismas ganas de conseguir" lo que consiguieron en Qatar y que "lo más importante" es cómo representan a la Selección.

"Intentamos no renunciar a nuestra idea, pero siempre hay lugar para algún cambio si es que hay que acomodar en base al rival. Ser campeón del mundo te hace llegar un poco más curtido y experiencia", reconoció el deportista.

En tanto, se refirió al rol del capitán del equipo y lo describió como "el mejor de la historia". "Nosotros tenemos la responsabilidad de rodear a Leo y darles las herramientas necesarias para que él brille. Hay que disfrutar a Messi todos los días, nosotros y todos los argentinos", expresó.